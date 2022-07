Kata, rezsi, elégett vetés: mégis mi folyik most Magyarországon?

Gazdasági szempontból turbulens héten vagyunk túl, összeszedtük, a Portfolio mely podcastjei segíthetnek a legnagyobb mértékben abban, hogy jobban megértsük, mi történik éppen a magyar gazdaságban.

A Portfolio Checklist keddi adásának első részében a kata-törvény rekord gyorsasággal elfogadott változásaival foglalkoztunk, kiemelten azzal az aspektussal, hogy milyen alternatívái lehetnek a tételes adózási formának a kisvállalkozók számára. A témával kapcsolatban Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletág-vezető partnere volt a Checklist vendége. Az adás második részében az orosz-ukrán háború aktualitásairól kérdeztük Huszák Dánielt, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjét, mivel Kelet-Ukrajnában folytatódtak az orosz támadások, eközben viszont az ukránok délen ellentámadást készítenek elő.

Az elmúlt hetekben sorra jöttek a hírek arról, hogy az agglomeráció több településén is időszakos vízhiány lépett fel, ami mögött összetett okok állnak. A csővezetékek állapota csak egy a sok tényező közül, Budapest elővárosainak népességnövekedése is legalább ekkora szerepet játszott ebben, ami nemcsak a vízhálózatra, de a közlekedési infrastruktúrára is nagy terheket ró. Mi áll a vízhiány mögött? Mivel lehetne megoldani a problémát? Mitől lesz élhetőbb a főváros és annak agglomerációja? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetett Orosz Márton, a Portfolio heti podcastjának házigazdája Pásztor Roxánával és Futó Péterrel, lapunk ingatlanpiaci elemzőivel.

A pénteki Checklistben arra kerestük a választ: mégis mi történik éppen Magyarországon? Műsorunk első részében arról volt szó, hogy ha csak az idei évet nézzük, akkor egymásnak jelentősen ellentmondó hatások érték a magyar gazdaságot, most viszont eljött az ébredés pillanata. A témával kapcsolatban Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója volt a Checklist vendége. Az adás második részében azzal foglalkoztunk, hogy Magyarország közelebb léphetett a recesszióhoz azokkal a megszorító intézkedésekkel, melyeket a kormány az elmúlt időszakban jelentett be. Pedig lehetett volna másképp is csinálni, csak épp a hazai gazdaságpolitikára az elmúlt időszakban a legnagyobb hatást nem éppen a gazdasági racionalitás gyakorolta. A témával kapcsolatban Hornyák József, lapunk Makro rovatának elemzője volt a vendégünk.

A Portfolio Checklist hétfői adásának első részében arról volt szó, hogy félmillió hektárnyi kukorica és napraforgó ment tönkre az aszály miatt Magyarországon, ami a teljes szántóföldi vetés több mint 10 százaléka. A témával kapcsolatban Braunmüller Lajos, a Portfolio agrárszakújságírója volt a Checklist vendége. Az adás második részében a kicsit több mint egy éve elkezdődött kamatemelési ciklussal foglalkoztunk. Palkó Istvánt, lapunk Pénzügy rovatának vezető elemzőjét arról kérdeztük, hogy az elszálló alapkamat az árstabilitáson és a forint árfolyamán túl, milyen hatást gyakorol az életünkre a lakossági pénzügyi szolgáltatások és állami támogatások tekintetében.

Már meghallgatható a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon jelentkező podcastjének szerdai adása. A mai műsorban a parlament által tegnap megszavazott új kata-törvénnyel foglalkoztunk. Az adás első részében a katás körből kiszorulók új adózási lehetőségeiről volt szó, illetve hogy mennyivel kell majd több bevételt elérniük, ha átalányadózás mellett szeretnének hasonló elkölthető jövedelemre szert tenni, mint most, katásként. A témával kapcsolatban Kurbel Tamás könyvelő volt a Checklist vendége. Az adás második részében az adónem átalakításának a makrogazdaságra és a költségvetésre gyakorolt hatásáról kérdeztük Csiki Gergelyt, a Portfolio lapigazgatóját.

Címlapkép forrása: Unsplash