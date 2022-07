Biztató hír érkezett a rezsicsökkentés kapcsán az Északi Áramlat-1 felől, csökkennek a gázárak

Vasárnap Kanadából Németországba szállítottak egy olyan turbinát a Siemens Energy-hez, amely a következő napokban majd az Északi Áramlat-1 oroszországi betáplálási pontjára kerül, várhatóan július 24. körül – írta meg hétfőn saját forrásai alapján az orosz Kommerszant című lap. Ez biztató hír, mert afelé mutat, hogy nemsokára elvileg akár teljes kapacitással is küldhetik majd az oroszok a gázt a németek felé ezen a fontos útvonalon, és emiatt hétfőn a kezdeti emelkedés után délutánra kis csökkenésbe váltottak a holland gáztőzsdén a különböző határidős gázárak.

A Németországba érkezett turbina továbbítása 5-6 napba telik a lap információi szerint, ha minden rendben lesz a logisztikával és a vámmal, ugyanis előbb komppal Helsinkibe jut, majd onnan szárazföldön szállítják tovább az oroszországi Portovajába. Az orosz lap tudomása szerint a turbina július 24. körül érkezik meg az Északi Áramlat-1 oroszországi kompresszor állomására, aztán még további 3-4 napba telnek az előkészítő munkálatok vele.

Mindez tehát azt jelenti, hogy elméletileg július 28. körültől megszűnne az a technikai ok (Kanadában ragadt a turbina a szankciók miatt), amire hivatkozva még június közepétől hirtelen 60%-kal visszafogták az oroszok az Északi Áramlat-1-en a leszállított gáz mennyiségét Németország felé, azaz csak a szokásos kapacitás 40%-át szállították.

A Kommerszant anyagát megíró Reuters megszólaltatta a német gazdasági minisztériumot is, amelynek szóvivője megjegyezte, hogy

a most szóban forgó turbina egy csere berendezés, amit majd csak szeptembertől használnának, így tehát ennek a hiánya nem lehetett eddig sem az igazi ok arra, hogy júniustól ilyen durván visszafogták az oroszok a szállítást.

Az Északi Áramlat-1 most egyrészt a turbinaügy miatt van a figyelem célkeresztjében, másrészt azért, mert július 11-21. között zajlik az előre bejelentett éves karbantartása, így most teljesen áll a gázszállítás rajta és a félelmek szerint nem is fog újraindulni július 21-22. fordulóján.

A fenti turbinaügytől függetlenül július 22-től már a karbantartás előtti 40%-ra vissza tudnák növelni az oroszok a gázszállítás mennyiségét, aztán július 28-tól elméletileg már megszűnne az a műszaki ok is, ami az oroszok szerint akadályozza, hogy a szokásos kapacitáson küldjék a gázt a németeknek. Ez a biztató kilátás a reggeli mérsékelt emelkedés után a kora délutáni órákra 1-2%-kal csökkentette a következő hónapok holland tőzsdei gázár jegyzéseit 160 euró/MWh körülre a pénteki záróértékekhez képest.

Az ügy azért fontos magyar szempontból is, mert múlt szerdán éppen az Északi Áramlat-1 körüli szállítási bizonytalanságokra, és az Európában télen várható gázhiányra hivatkozva rendelte el a magyar kormány az energia veszélyhelyzeti kategóriát és ennek apropóján jelentette be a rezsicsökkenési rendszer részleges feladását. Igaz ennek pontos részleteit azóta sem jelentették be a Közlönyben.

Címlapkép forrása: Getty Images