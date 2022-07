Eva és kata: Magyarország 20 évet visszament az időben

A kata előtt is létezett egy egyszerű adózási forma, az EVA. Mint ahogy az EVA megszüntetésének sem volt valós indoka, úgy a kata drasztikus megnyirbálásának indokai sem állják meg a helyüket.

Cél: az egyszerűség

Nem kell idősnek lenni ahhoz, hogy valaki emlékezzen az Egyszerűsített Vállalkozói Adóra (EVA), hiszen nem egészen 2 évvel ezelőtt, 2020. január 1-jén szüntették meg véglegesen.

A 2002. január 1-jén bevezetett EVA fő célja az volt, hogy egyszerű és átlátható, könnyen kezelhető adózási formát biztosítson a kisvállalkozók, egyéni vállalkozok számára. Az EVA kiszámításához nem kellett komoly könyvelési tudás, csupán százalékszámítási ismeret, mivel egyszerűen a bevétel egy bizonyos százalékát át kellett utalni a NAV pénztárba. A bevételt teljes mértékben le kellett adózni, nem lehetett a költségekkel csökkenteni az adóalapot. Ez is célja volt ennek az adófajtának, nevezetesen, hogy megszűnjenek a számlákkal való trükközések, a „tisztítószer”-számlák és egyéb kiadási számlák gyűjtögetése.

Kezdetben az EVA nagyon kedvező adózású volt: 25 millió forintos bevételi értékhatárig az adó csak az ÁFÁ-val növelt bruttó összeg 15%-a volt. A vállalkozónál maradó rész tehát magasabb volt, mint a bevétel nettó összege. Ez valóban nem volt fenntartható, ezért az adó mértékét folyamatosan emelték. Addig-addig emelték, amíg 2012-től már 37%-ra nőtt az adó mértéke, igaz, közben a bevételi értékhatár is emelkedett, 30 millió forintra. Ez már korántsem volt olyan kedvező, és az evások tudták is, hogy más adózási formák, például a társasági adózás választása esetén kevesebb adót kellett volna fizetniük, és a költségeket is le tudták volna vonni az adóalapból (rosszhiszemű kifejezéssel: el tudták volna „költségelni”). Ennek ellenére több tízezer vállalkozó maradt ebben az adózási formában, még a magas adóráták mellett is, egészen a megszüntetéséig, mivel fennmaradt az EVA óriási előnye, az egyszerűség és átláthatóság. Nem kellett könyvelőt alkalmazni, amivel időt és pénzt takarítottak meg. És nem kellett trükközniük sem, nyugodt lelkiismerettel állhattak az adóhatóság elött.

Az EVA-ból befolyó adóbevételek 2010-ben érték el a csúcspontot, ekkor 181 milliárd forint folyt be ebből az adónemből. 2011-12-ben a bevétel kissé csökkent, de ezek voltak a globális pénzügyi válság utórezgéseinek az évei. Összehasonlításképpen: abban az évben, 2010-ben a társasági adóból összesen 323 milliárd forint folyt be az államkasszába.

Aztán jött a kata

A kisadózók tételes adójáról (KATA) szóló 2012. évi CXLVII. törvény új, az EVA-nál jóval kedvezőbb adózási formát vezetett be. Az adó mértéke, amely minden egyéb adót és járulékot kivált, havi 50, illetve 75 ezer forint volt, mellékállásúaknál 25 ezer forint, az éves bevételi értékhatár pedig eredetileg 6 millió forint volt. Az utóbbi folyamatosan emelkedett, 2018-tól már 12 millió forintra. Az adó mértéke azonban nem változott.

Miközben tehát az 50 ezer forintos adómérték már a bevezetésekor is szuperkedvező volt, az évek folyamán még inkább azzá lett.

De ez is volt a kimondott célja, ahogyan azt a nemzetgazdasági miniszter a bevezetésekor mondta: ”nincs még egy olyan adózási mód vagy forma Magyarországon, ami ilyen minimális közteherviselési kötelezettséget jelent”.

Már akkor sem volt világos, hogy miért kellett lecserélni a jól bejáratott, a vállalkozók által elfogadott, a gazdaság kifehérítéséhez és a költségvetési bevételekhez jelentősen hozzájáruló EVA-t, és felváltani a megmagyarázhatatlanul kedvező adózású katával. A kata tehát már születésekor is problémás volt, és az évek folyamán az adómérték emelésére mindenképpen szükség lett volna.

Amikor a katás vállalkozások száma 2018 novemberében átlépte a 300 ezret, a pénzügy­miniszter azt nyilatkozta, hogy „már majdnem minden harmadik cég ezt az európai uniós szinten is példaértékű adózási módot választja”. és a kata eredményei „az ország verseny­képessége szempontjából is jelentősek”. Ez az adónem „a magyar adózás történetének legegyszerűbb és a lehető legnagyobb megtakarítást biztosító adózási formája”.

Nem egészen 2 év múlva pedig megtörtént a KATA kivéreztetése azzal az indokkal, hogy sokan visszaéltek vele.

Érdemes leszögezni, hogy a törvény már eredetileg is számos feltételt tartalmazott, amely a bujtatott foglalkoztatás megakadályozását célozta (10 pont: A munkaviszonytól való elhatárolás, 14§). Ilyen volt az 1 ügyféltől származó bevételi határ (kezdetben 1 millió forint, 2021-től 3 millió forint), ami felett magasabb adóráta lép érvénybe. De ilyen feltétel volt a bizonyítási kényszer a burkolt alkalmazás gyanúja esetén, pl. a kisadózó bevételének legalább 50%-a más ügyféltől származik. A törvény azt is tiltotta, hogy a katás vállalkozó egyetlen cégnek számlázzon, illetve előírta, hogy a katás vállalkozó székhelye nem lehet azonos a megbízó székhelyével.

A lényeg az, hogy az eredeti törvény elég jól körbejárta az esetleges visszaélések megakadályozásának a lehetőségét. Az adóhivatalnak tehát nem kellett volna mást tennie, mint ezeket a feltételeket betartatni.

A mai informatikai rendszerek segítéségével könnyedén ki lehetett volna szűrni azokat, akik pl. csak egy ügyfélnek számláznak, vagy akár még azt is, hogy ügyfélkörük eléggé diverzifikált-e. De nem ez történt, hanem a kata lényegében majdnem teljes megszüntetése, olyan indokokkal, amelyek nem állják meg a helyüket.

A kata mostani kivéreztetésének visszatérő indoklásával szemben ugyanis, a kata törvényben egyetlen szó sincs arról, hogy az kifejezetten a lakossági szolgáltatásokat ellátókat célozta volna. Sőt, a fent idézett 14 § azt írja elő, hogy bizonyítási kényszer (miszerint nem bujtatott foglalkoztatásról van szó) a kisadózó vállalkozással összefüggésben lévő adatszolgáltatásra köteles adózó. Ezt nehéz háztartásra értelmezni. Sőt, a feltételeket előíró paragrafus egyértelműen azokkal a veszélyekkel számolt, amelyek a vállalkozásoknál burkolt foglalkoztatásként merülhetnek fel.

Epilógus

2012-ben megkezdődött az EVA, mint korrekt adóforma lassú kivégzése, ami 2020-ban fejeződött be. Élt 18 évet. A helyette 2012-ben útnak indult kata már eleve születési rend­ellenességekkel bírt, amelyek az évek során csak súlyosbodtak. Ezeket a rendellenességeket az adóráták emelésével és egyszerű informatikai vagy akár helyszíni ellenőrzéssel orvosolni lehetett volna.

Nem ez történt. A kata csak 10 évet élt.

2022 közepén most ott állunk, ahol 2002 előtt voltunk. 20 évvel visszamentünk az időben. Megint nincs a kisvállalkozóknak, egyéni vállalkozásoknak olyan adózási formájuk, amely korrekt és egyszerű, átlátható adófizetést tenne lehetővé. A következmények beláthatatlanok.

Címlapkép: Getty Images