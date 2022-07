Megvan az EU-Azerbajdzsán gázalku: duplázzuk az importot 2027-ig

Egy ma aláírt megállapodással megerősíti az Európai Unió és Azerbajdzsán az energiaügyi együttműködést, amelynek az a célja, hogy a tavalyi évi 8,1 milliárd, illetve az idei várhatóan 12 milliárd köbméter után 2027-re évi 20 milliárd köbméterre növekedhessen az azeri gázimport az EU-ban a Déli Gázfolyosón keresztül.

A ma várhatóan megszülető megállapodásról reggel már írtunk beharangozót, azóta pedig megjelent az Európai Bizottság közleménye is, amely kiemeli, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök (címlapőképünkön balra), illetve Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök (jobbra) ma egy új egyetértési megállapodást írt alá az energiaügyi stratégiai partnerségről.

Ez számos területen lehetővé teszi a megerősített együttműködést, beleértve a gazdasági diverzifikációt, a beruházásokat, a kereskedelmet és a civil társadalomban rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázását, ugyanakkor hangsúlyozva az emberi jogok és a jogállamiság fontosságát – írja a közlemény.

A két elnök által ma aláírt, az energiaügy területén kialakítandó stratégiai partnerségről szóló új egyetértési megállapodás kötelezettségvállalást tartalmaz a Déli Gázfolyosó kapacitásának megkétszerezésére annak érdekében, hogy 2027-ig évente legalább 20 milliárd köbméter gázt szállítsanak az EU-ba. Ez hozzá fog járulni a REPowerEU-terv diverzifikációs célkitűzéseihez, és segíteni fogja Európát abban, hogy megszüntesse az orosz gáztól való függőségét.

A megerősített energiaügyi együttműködés alapján Azerbajdzsán már most is növeli az EU-ba irányuló földgázszállítást, a 2021. évi 8,1 milliárd köbméterről 2022-ra várhatóan 12 milliárd köbméterre. A cél az, hogy ez a felfutó azeri szállítás is segítsen már a most téli európai gázellátási helyzetben, ahogy arra Ursula von der Leyen a mai Twitter-üzenetében is utalt.

Címlapkép forrása: Ursula von der Leyen Twitter-fiókja