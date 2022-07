Jöhet a mennyiségi szigorítás a briteknél is

Andrew Bailey, a Bank of England elnöke elmondta, hogy a központi bank fontolóra vette, hogy egy éven belül 50-100 milliárd fonttal (60-120 milliárd dollár) csökkenti brit államkötvény-állományát - írja a Reuters.

A brit jegybank februárban leállította a 875 milliárd fontos mennyiségi enyhítésből (QE) származó, lejáró kötvényekből származó bevételek újrabefektetését, és azóta állománya 847 milliárd fontra csökkent. Szeptemberben ez az összeg 838 milliárd fontra csökken, majd jövőre további 35 milliárd fontnyi kötvény válik esedékessé.

Jelenleg a kötvényállomány teljes csökkentését tervezzük... ami magában foglalja az eladásokat és a kötvények visszaváltását is, az első évben 50-100 milliárd font körüli összeggel"

- mondta Bailey a londoni City of London éves Mansion House-i vacsoráján tartandó beszédének szövegében.

Hozzátette, hogy a végleges eladások hamarosan megkezdődhetnek, miután a monetáris politikai bizottság szeptemberi ülésén megerősítő szavazást tartanak.

Bailey megismételte, hogy a BoE banki kamatlábának fél százalékpontos emelése - amely az első lenne a jegybank 1997-es működési függetlenségének elnyerése óta - szintén egy lehetőség az augusztusi ülésen, de hangsúlyozta, hogy még nem született döntés.

"Az 50 bázispontos emelés is a lehetőségek között lesz, amikor legközelebb találkozunk. Az 50 bázispont nincs eldöntve, és bárki, aki ezt jósolja, azt a saját véleménye alapján teszi" - mondta Bailey, hozzátéve, hogy a gazdaság már most is lassul.

A pénzügyi piacok 94%-os eséllyel számolnak azzal, hogy a BoE 1,25%-ról 1,75%-ra emeli a jegybanki kamatlábat.

A BoE nem számít arra, hogy a mennyiségi szigorítás nagy felfelé irányuló nyomást gyakorol majd a brit államkötvényhozamokra. A kamatlábak továbbra is a fő eszközei maradnak az infláció megfékezéséért folytatott harcnak, amely májusban 40 éves csúcsra, 9,1%-ra emelkedett.

Címlapkép: Getty Images