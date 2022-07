Kihirdette a kormány a kata-törvényt egy durva hibával

A hétfő esti Magyar Közlönyben a kormány kihirdette a rendkívüli sebességgel elfogadott, majd hétfőn Novák Katalin köztársasági elnök által aláírt új kata-törvényt. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) szerint egy hatalmas hibát vétett a jogalkotó.

Július 11-én nyújtotta be a kormány, a parlament július 12-én megszavazta, Novák Katalin július 18-án aláírta és este a közlönyben a kormány ki is hirdette a 2022. évi XIII. törvényt a kisadózó vállalkozók tételes adójáról.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 18. Itt a vége: készülhetnek a nagy változásokra a katások

A könyvelők egyesületének alelnöke, Ruszin Zsolt a Facebookon megosztott álláspontjában arra mutat rá, hogy az új kata-törvény szerint az átalányadózásra való áttérés nem választható 2022. szeptember elsejével.

A jogi problémát az átalányadózás választásáról szóló részben az „adóév” kifejezés okozza - kezdi posztját.

A régi kata-törvény is említi az "adóévre az Szja tv. szerinti átalányadózás" fordulatot (Katv. 3.§), ami főszabály szerint január 1-től induló átalányadózást jelent, azonban a régi kata-törvény az adóév említése nélkül szabályozta az átalányadózásra való áttérést (Katv. 25.§ (5)). Az új kata-törvény átalányadózásra való áttéréséről szóló része (új KATA tv. 15.§ (2)), már 2022.08.01-én hatályba is lép, ez lerontja a régi kata-törvény idevágó passzusát, így az átalányadózás nem lenne 2022.09.01-től választható, csak 2022.01.01-re visszamenőlegesen, vagy 2023.01.01-től. A törvény indoklása még egyértelműbbé teszi a kormányzati kommunikációval ellentétes jogalkotási hibát, mert ott már nem is adóévre, hanem 2022. évre vonatkozna az átalányadó visszamenőleges választása. A 2022.01.01-re visszamenőleges átalányadózás számos jogbiztonságot érintő kérdést vetne fel a számlákon szereplő "KISADÓZÓ" szótól kezdve, a 3 milliós küszöb feletti különadón át, egészen addig, hogy katásnak egyszerre 8 havi bevallása hiányozna és jelentősen több adót kellene fizetnie, visszamenőleg.

Az ügyben a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete már szombaton éjjel eljuttatta az észrevételét a kapcsolat@sandorpalota.hu címre, de válasz nem jött.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd