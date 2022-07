Kiszivárgott: nem zárják el az oroszok a gázt Európa felé, esik a gáz ára

A gázvezeték, amely az Európába irányuló orosz gázexport majdnem harmadát teszi ki, július 11-én állt le 10 napra a szokásos éves karbantartás miatt. Mivel az oroszok különféle technikai okokra hivatkozva eddig is korlátozták a gázszállításokat Európa felé, erőteljes volt az aggodalom, hogy az Északi Áramlat 1-et nem indítják majd újra technikai problémákra hivatkozva. Az aggodalom jelentős eurógyengülést váltott ki, és a gáz ára is emelkedett (itt írtunk erről korábban).

A Reutersnek nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő források szerint a gázvezeték újra fog indulni a tervezett időben, de csak napi 160 millió köbméter kapacitáson.

Vissza fognak térni a július 11. előtti szállítási volumenhez

- nyilatkozta az egyik forrás a Reutersnek.

A lap által közölt hír után a határidős holland tőzsdei gázár 3%-ot esett. A hír megjelenése előtt még emelkedőben volt az ár a Wall Street Journal cikke miatt, amely azt írta, hogy az Európai Bizottság nem számít a gázszállítások újraindulására. A Gazprom egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Nem tehetik meg, hogy elzárják?

Az orosz gázszállítások már a háború kitörése óta fókuszban vannak, a Nyugat azzal vádolja Oroszországot, hogy fegyverként használják a fosszilis energiahordozókat. Oroszország erre úgy reagált, hogy ők megbízható partnerek, noha az előző hetekben jelentősen korlátozták gázszállításaikat Európa felé. A kontinensen emiatt nő az aggodalom, hogy a tél beálltával nem lesznek elegendő mértékben feltöltve a gáztározók, emiatt az EU-s országoknak korlátoznia kell a gázfelhasználást. Ez - a korlátozás mértékétől függően - gazdasági lassulást, akár visszaesést is hozhat a kontinensen.

Magyarország is reagált a gázválságra: a magyar kormány energiavészhelyzetet jelentett be, amelynek keretében - több intézkedéssel együtt - részlegesen elengedték a rezsicsökkentést. Pár nappal ezelőtt az is kiderült, hogy Magyarországnak van nyilvános gázlekapcsolási terve, amely előbb az ipari fogyasztók gázfelhasználását korlátozná, a lakosság korlátozására még a vészhelyzeti terv szerint sem kerülhet sor. A rezsicsökkentés részleges feladása ugyanakkor erőteljesen visszafoghatja a lakosság energia-felhasználását.

A fentiek miatt jó hír, hogy az oroszok - a kiszivárgott információk szerint - nem tervezik leállítani az Északi Áramlat 1-et.

Könnyen lehet, hogy a döntésben szerepet játszik az orosz költségvetés romló egyenlege: a megnövekedett kiadásoknak és a csökkenő bevételeknek köszönhetően a kormányzati hiánycél (amely szaldós költségvetést tűzött ki célul) vélhetően nem tartható, így pedig az orosz kormányzat nem engedheti meg magának, hogy elessen a megemelkedett áron értékesített gázból származó bevételekből (a kiépített csőhálózat miatt ugyanis az oroszok nem tudják földgáz-eladásikat egykönnyen átirányítani más piacok felé). Az ugyanakkor valószínű, hogy a továbbiakban is számíthatunk a gázszállítások korlátozására, hogy az oroszok tartósan magasan tartsák a gáz világpiaci árát.

Címlapkép: Getty Images