Navracsics: fenntartható fejlődési célok orientálhatják a hazai fejlesztéspolitikát

Helyt kell állni a versenyképességi versenyben, az országban lévő szakadékot csökkenteni kell, törekedni kell a kevésbé versenyképes régiók felzárkóztatására - mondta a miniszter, aki hozzátette, hogy ezekhez a jövőben rendelkezésre állnak majd uniós források - mondta a területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) rendezvényén.

Májusban hivatalba lépett az új kormány Magyarországon, amelynek frissen kinevezett miniszterei a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti, illetve regionális központjaiban ismertetik céljaikat, beszélnek területükkel kapcsolatos feladataikról, jövőképükről. A rendezvénysorozat ötödik állomásaként az MCC budapesti, Tas vezér utcai központjában Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Új kihívások, új megoldások című előadásában ismertette politikai célkitűzéseit.

Navracsics Tibor előadásában részletezte, hogy az Operatív Programok felhasználásának alapja a Partnerségi megállapodás, amelyet reményei szerint még idén aláírnak és el is fogadnak, így ez nem járna forrásvesztéssel. Amennyiben nem sikerül megegyezni az Európai Bizottsággal a helyreállítási alap pénzeiről az év végéig, akkor a pénzek 70 százaléka elvész.

A miniszter két nagy területtel foglalkozik az elkövetkezendő időszakban: a területi politika megújítása és az uniós forrásokhoz való hozzáférés, ezek szorosan összekapcsolódnak.

Cél, hogy biztosítsák a versenyképességet és segítséget nyújtsanak a felzárkózásban a régióknak. A területi elveknek óriási jelentősége van, mivel az ország három területre osztható jelenleg

felzárkózó régiók

Közép és Nyugat-Dunántúl az EU-hoz képest jól állnak, azonban saját környezetükben nem igazán.

fővárosi régió kategóriája fejlesztést igényel annak érdekében, hogy Budapest a környező fővárosokkal, például Béccsel és Pozsonnyal szemben is megállja a helyét. A magyar fővárost nem az Alfölddel kell versenyeztetni.

Könnyen megvalósuló kitörési pontként a turizmust szokták említeni, azonban ennek a tengelye a fővárosra, a Balatonra körvonalazódik.

Fenntartható fejlődési célokra van szükség, ezek orientálhatják a magyar fejlesztési politikát. A 2021-2027-es uniós tervezési időszak céljai között említette, hogy 2030-ra, hogy az EU 5 legélhetőbb tagállama közé tartozzunk. A jelenlegi körülmények mellett ez rendkívül ambiciózus vállalásként hathat.

Budapest külön kérdéskör a fejlesztési politikán belül, hiszen az európai fejlesztéspolitika szempontjából is jól szereplő város.

A főváros már az agglomerációval értelmezhető, azonban ennek a határa képlékeny.

Navracsics Tibor megjegyezte, hogy Magyarországot azzal szokták általában vádolni, hogy azért nem kapunk uniós pénzeket, mert magas a korrupciós kockázat. Ezért fontosnak tartotta megemlíteni most is, hogy az Európai Bizottság által összeállított egységes piaci eredménytábla összesítését, amely az országokat három csoportba sorolja a közbeszerzési rendszer átláthatósága alapján. Magyarország a középmezőnyben van, miközben egyebek mellett Ausztriában, Szlovéniában, Spanyolországban komoly problémák vannak a közbeszerzésekben. "Hasonló ilyen vádakkal találkozunk az igazságszolgáltatás függetlensége kapcsán, hogy kétséges és problémák vannak ezzel. Ha megnézzük ugyancsak az igazságügyi eredmény tábláját, amelyet szintén az Európai Bizottság állított össze, akkor azt láthatják, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszerünk is a középmezőnyben van." Ezt a tárgyalások során használják majd, és a miniszter ebből adódóan bízik abban, hogy meg fogják kapni az uniós forrásokat az év végéig, tehát megállapodás születik azokban a dolgokban, amelyek lehetővé teszik az uniós forrásokhoz való hozzáférést.

Ezt követően feladatuk az, hogy megújítsák a magyar fejlesztéspolitika területi dimenzióját.

Ezt követően Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskola vezetője az új kormányzati ciklus kihívásairól beszélgetett a tárcavezetővel. A jelenleg zajló uniós egyeztetések kerültek a fókuszba, ennek kapcsán a miniszter elmondta, hogy

nagyon közel áll egymáshoz a magyar kormány és az Európai Bizottság álláspontja, egy-két tisztázandó kérdés van még.

Folyamatosak a tárgyalások, ma érkezik haza egy újabb tárgyalási delegáció Brüsszelből. A megállapodások akadályát a politikai akaratban látja Navracsics Tibor, aki szerint Lengyelországgal ellentétben nálunk más a helyzet, mivel a Sargentini-jelentés alapján indították az eljárást. A szakmai felkészültség megvan mindkét oldalról, a politikai akarat a magyar kormány részéről szintén, azonban a bizottság részéről Navracsics szerint még nem kitapintható.

Cél, hogy az operatív programokat közös intézménykeretrendszerbe hozzák, annak érdekében, hogy az irányító hatóságok egyszerűbben együttműködjenek.

A közép-európai országokban a nemzeti fejlesztéspolitika alárendelődik az uniósnak. "Nálunk mindenki arról beszél, hogy a közúti infrastruktúra fontos lenne, és használjunk erre uniós forrásokat, azonban az unió erre már nem ad szívesen forrásokat, ezzel ellentétben a zöldebb megoldásokat támogatja. Ez pedig a prioritások átstrukturálásával jár" - fejtegette Navracsics, aki szerint Magyarország jelentőset lépett az uniós források felhasználásában az elmúlt években.

Két olyan terület van, ahol biztosan láthatók lesznek fejlesztések: digitalizáció és zöld átmenet, tehát környezetbarátabb lesz Magyarország - szögezte le a miniszter.

A helyreállítási alap pénzeinél komoly elvárás, hogy szakpolitikai reformlépések történjenek. Említett lehetséges elmozdulást az oktatás, energiapolitika és közlekedésfejlesztés területén.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének, így az autópálya építésének van ereje, hiszen befektetéseket teremt, ezzel pedig hozzájárul a térségek versenyképességének növeléséhez. Ezzel szemben Dunántúlon aggasztó méretű a munkaerővándorlás, továbbá meg kellene állítani a belső perifériák erősödését, amely masszív szegénységet hozhat magával. Komplex fejlesztéspolitikára van, ugyanakkor nagy kérdés az unióban is, hogyan lehet egy térséget eredményesen felzárkóztatni.

Navracsics Tibor "álma" egy olyan települési hierarchia Magyarországon, ahol a településtípusoknak beazonosítható közszolgáltatási lehetőségei, kötelezettségei, infrastruktúrája van.

