Radó Péter: Folytatódik az önsorsrontó oktatáspolitika

Még két hónap sem telt el az ötödik Orbán-kormány tagjainak eskütétele óta, de már látszik, hogy mik lesznek a következő tanév nagy oktatáspolitikai kérdései. Örvendetesen gyarapodni fog ugyan az iskolarendőrök és iskolai biztonsági kamerák száma, de komoly indulatokat az iskolahálózat racionalizálása és a pedagógus bérek emelése gerjeszt majd.

Pedagógus béremelés

A pedagógusok elszegényedése, amit fizetésük leszakadása és a megélhetési költségek robbanásszerű növekedése okoz szeptemberre, még inkább fel fogja erősíteni a közoktatásban már ma is hatalmas feszültséget. Ez hozzájárul majd a növekvő infláció és a megszorítások által generált általános elégedetlenséghez, ami már olyan politikai kockázatokat hordoz, ami ki fog kényszeríteni valamilyen kormányzati beavatkozást.

Ezt jelzi előre a kormányzati kommunikáció folyamatos változása. Június végén a miniszterelnök még három éven át évi 10 százalékos béremelésről beszélt, de ahogy egyre inkább nyilvánvalóvá vált a költségvetés közelgő bedőlése, néhány nappal később a kormányzati kommunikáció már a baloldalt kezdte el hibáztatni a béremelés akadályozása miatt, s megjelent a makacsul ellenálló ukránok miatt elhúzódó háború következtében megrendült gazdasági helyzet is, mint ami ellehetetleníti a bérek emelését. Ez még beleillett a problémák megoldását szolgáló közpolitikai beavatkozásokat helyettesítő gyermeteg kormánypropaganda szokásos mintázatába.

A fordulatot az hozza el, hogy mint kiszivárgott, a helyreállítási alapokhoz való hozzáféréshez a Bizottság által szabott elvárások listáján szerepel a pedagógusok béremelése is, márpedig az új helyzetben a kormány mindent meg fog ígérni, amit csak „Brüsszel” kér tőle. (A Bizottságra folyamatos politikai nyomás nehezedik, hogy ne érje be látszatengedményekkel.) Ha megszületik végül a megállapodás a kormány természetesen ismét „győzni fog”, mert „ki fogja harcolni” Brüsszelben, hogy emelhessék a pedagógusok bérét, amit eddig az európai és magyar baloldal akadályozott. Az várható tehát, hogy a kormány összerak majd valamilyen többlépcsős bérfelzárkóztatási programot, aminek első lépcsőjét – egy érzékelhető mértékű, legalább az inflációt ellensúlyozó – béremelést januárban teljesíteni is fog.

A tét azonban ma sokkal súlyosabb, mint a pedagógusok nyomorúságos élethelyzete, ugyanis a pedagógushiány elért egy kritikus mértéket, ami már komolyan veszélyezteti a közoktatás működőképességét.

A helyzet ma más, mint közel 10 évvel ezelőtt: a béremelésnek nem a nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlását kell csupán szolgálnia, hanem vissza kellene fordítania a pályaelhagyás mára tömegessé vált folyamatát. A kérdés tehát az, hogy a várható béremelés képes lehet-e enyhíteni a pedagógushiányt? E tekintetben nem lehetünk optimisták; akár egy egyszeri jelentősebb béremelés sem fog nagy számban visszacsábítani már máshol dolgozó volt pedagógusokat, a pálya vonzóvá tétele pedig nem csupán bérkérdés. Ahhoz szükség lenne a munkaterhek jelentős csökkentésére és a munkafeltételek jelentős javítására, de ebben a rendszerben ezek egyike sem várható.

Iskolahálózat racionalizálás

A másik nagyobb, az egész közoktatási rendszert érintő meglebegtetett terv az iskolahálózat racionalizálása, a kislétszámú iskolák egy részének bezárása, illetve nagyobb iskolákkal való összevonása. Erre a közvélemény abból következtet, hogy a közoktatásért felelős miniszter szerint „a tanároknak meg kell mondaniuk, hogy mi az ideális osztálylétszám”. Nos, ha őket kérdezzük, az eredmény 1 fő lesz. De az nyitott kérdés, hogy kik lesznek azok, akiknek felteszi ezt a kérdést a miniszter, mert számos olyan pedagógusszervezet van, amelyik a kormánytól értesül majd az ideális osztálylétszámról.

A magyar iskolahálózat csakugyan irracionális mértékben szétaprózott, amit az elmúlt bő évtized során mélyen a nemzetközi átlag alá süllyedt diák-pedagógus arány is jelez.

Ennek egyik oka az, hogy a közoktatás helyi irányításából eltűntek azok a szereplők, akik kénytelenek és képesek voltak gazdálkodni a közoktatási erőforrásokkal,

másik oka pedig az egyházi iskolák szaporodását támogató politika volt.

Az azonban nem igaz, hogy a meglengetett intézményhálózat racionalizálásnak költségvetési oka lenne, ugyanis a kistelepülések kisiskoláinak bezárásával megspórolható pénzt jelentéktelen, a közoktatási összkiadások alig 1-2 százaléka. Az szétaprózódott iskolahálózat, és az ennek következtében borzasztóan alacsony diák-tanár arány nem ezért fenntarthatatlan, hanem másik két okból: a pedagógushiány miatt, valamint a mérethatékonyság és az iskola által biztosított tanulási lehetőségek gazdagítása közötti összefüggés miatt. Nem kizárt, hogy az előbbi foglalkoztatja a kormányt, az utóbbi nyilvánvalóan nem. Már csak azért sem, mert a nagyobb iskolaméret nem eredményez automatikusan minőségjavulást, az csupán szükséges előfeltétele annak, hogy szisztematikus fejlesztés révén hosszú távon javítani lehessen az oktatás minőségét. Ezt a kormányzat nem ambicionálja, a rendszerszintű feltételek nincsenek meg hozzá és nem is zajlik ezt szolgáló fejlesztés. Középtávon csak annyi várható a racionalizálástól, hogy néhány helyen valamelyest javuljon a speciális tudással rendelkező szakemberek által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

A nagy kérdés tehát az, hogy enyhíthető-e a pedagógushiány az e tekintetben az átlagosnál rosszabb helyzetben lévő kisiskolák bezárásával? A helyzet az, hogy csak nagyon korlátozottan, és csak átmenetileg.

Az iskolák egy részének bezárása csekély mértékben csökkentheti a munkaerőigényt és felszabadíthat máshol alkalmazható pedagógusokat. A pályalehagyás mértéke azonban ettől nem csökken, s arra sincs garancia, hogy a bezárt iskolákban felszabaduló pedagógusok követni fogják majd az álláshelyeket, különösen, ha az általános munkaerőhiány miatt nem lesz annyira nehéz máshol elhelyezkedni.

Racionalizálás és szegregáció

Az iskolahálózat racionalizálása az elmúlt héten egy új dimenzióval gazdagodott: a hírek szerint a helyreállítási alapokhoz való hozzáférés egy másik oktatással kapcsolatos feltétele a Bizottság által több, mint egy évtizede minden évben megismételt felszólítás a roma tanulók szegregációját visszaszorítani hivatott intézkedések meghozatalára. Ennek elméletileg nincs hatékonyabb eszköze, mint a roma gettóiskolák bezárása. 30-40 kistelepülési gettóiskola bezárásával az EU-ban már egy erőteljes deszegregációs program látszatát lehet kelteni.

Ez azonban két okból is csak látszatkeltés lenne. Egyrészt azért, mert a hírek szerint csak a felsőtagozatok összevonására kerülne sor. Ha a gettóiskolák alsó tagozatai helyben maradnának, akkor a kormány csak statisztikailag tüntetné el a szegregációt, mert a roma tanulók elkülönítésének mértékéről a csak hatodik osztálytól lebonyolított kompetenciamérések eredményei alapján alkothatunk képet. A másik ok az, hogy a helyi intézményi érdekek és a települések magasabb státuszú nem roma népességének nyomása miatt a befogadó iskolák, illetve azok osztályai között - ahogy ez egy valódi deszegregációs program keretében történne - nagy valószínűséggel nem osztanák szét a bezárt gettóiskolák roma tanulóit, hanem párhuzamos cigány osztályokban szerveznék meg az oktatásukat. (Az iskolákon belüli szegregációt ma lényegében nem tiltja semmi.) Különösen igaz ez azokra a roma gyerekekre, akik egy átszervezés után az első négy évet alacsonyabb minőségű oktatást biztosító csonka iskolákban töltenék, az ő teljes integrációjuk felsőben már pedagógiai okból is szinte megvalósíthatatlan lenne.

Az alsótagozatok helyben tartása a roma tanulók elkülönítésétől függetlenül is problematikus. Az alacsonyabb státuszú gyerekek sikeres oktatásához a négy év kevés; nem általában, valamilyen tudományosan megalapozott fejlődéslélektani és pedagógiai megfontolás alapján az, hanem itt és most Magyarországon. Az első négy év végére kialakuló teljesítményszakadékok itt a legnagyobbak Európában. Ebben közrejátszik a szelektivitás és az alsó tagozat felkészületlensége. Az utóbbin nem lehet egyik napról a másikra változtatni, az előbbin azonban gyorsan lehet rontani. Például azzal, ha a felsőtagozatok elvitele miatt megugrik azoknak a magasabb státuszú gyerekeknek a száma, akik szülei megengedhetik maguknak, hogy már elsőtől egy másik település iskolájába járassák a gyereküket. (Ennek a költségei falusi iskolakörzetekben magasabbak, mint nagyobb városokban.)

A racionalizálásnak lenne egy a jelenlegi rendszerben elkerülhetetlen mellékkövetkezménye: az egyházi tulajdonban lévő általános iskolai oktatás arányának további jelentős növekedése.

Az államnak csak állami tulajdonban lévő iskolát van módja bezárni, s egyébként is valószínűtlen, hogy ez a kormányzat kezdeményezné egyházi tulajdonban lévő magániskolák felszámolását. Ráadásul elkerülhetetlen, hogy a kijelölt befogadó iskolák egy része egyházi magániskola legyen. Mindezek következtében a racionalizáció mind az intézmények arányát, mind pedig az intézményekben oktatott tanulók arányát tekintve egy új, ezúttal rejtett privatizációs hullámot indítana el. Jelenleg az általános iskolai férőhelyek 16 százaléka egyházi intézményekben van, a csak állami iskolákat érintő racionalizálás miatt ez az arány garantáltan növekedne. Ercse Krisztával írt korábbi tanulmányunkban már kimutattuk, hogy az egyházi tulajdonban lévő iskolahálózat expanziója a szociális szelekció és a roma szegregáció növekedését vonja maga után. Ennek egy sokkal rejtettebb formája ugyanezzel a következménnyel járna.

Bár az uniós deszegregációs elvárásoknak való megfelelés pillanatnyi kényszere is az iskolahálózat racionalizálásának irányába tolhatja a kormányzatot, látnunk kell, hogy a magas politikai kockázatok miatt ilyesmit csak egy kormányzati ciklus elején csinálnak kormányok. A kistelepülések kisiskoláit megüli az egy nagy rakás romantikus mítoszból összeálló köd és iskolák bezárása mindig konfliktusokat generál. Mivel 2024-ben önkormányzati választások lesznek, nem kizárt, hogy ez a kezdeményezés is ugyanarra a sorsra jut, mint a korábbi hasonló felbuzdulások: nagy erőkkel megkezdődik az előkészítése majd a Fideszen belüli politikai ellenállás miatt elhal.

Az összkép

Az iskolahálózat racionalizálása szükséges lenne, de az ma inkább pótcselekvés, ami a jelenlegi szélsőségesen centralizált rendszerben több kárt okozna, mint amennyi hasznot hajt. A pedagógus bérek az Európai Bizottság által kikényszerített esetleges emelése szintén szükséges, de nem várható tőle a pedagógushiány megszüntetése. A rendszer alapozásának erodálása tehát gyökeres oktatáspolitikai fordulat nélkül tovább folytatódik majd. Minden más tekintetben pedig az várható, ami eddig is: a minőség lassú romlása, a társadalmat még jobban szétszakító közoktatási kasztosodás és gyerekek százezreinek bármilyen esélyt biztosító végzettség nélkül való kihullása a rendszerből.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images