Rezsicsökkentés: akár napokon belül jöhet a nagy bejelentés

Az energiaügyi operatív törzsnek vasárnap este volt egy második ülése is, amelyen „számtalan kérdést azonosítottunk, úgyhogy továbbra is megy a finomhangolás és az elemzések, de én azt gondolom, hogy a közeljövőben várható az, hogy a teljes csomag össze fog állni és a kormány meg tudja hozni a szükséges döntéseket” – jelezte a HírTV hétfő esti adásában Steiner Attila.

A Technológiai és Ipari Minisztérium energiaügyi és klímapolitikai államtitkára arra a kérdésre, hogy a közeljövő mit jelent ebben az egész ország által várt kérdésben, úgy reagált, hogy „ez akár pár nap is lehet”, majd azt is hozzátette:

Most próbálunk összeállítani egy olyan csomagot, ami már közel lesz a teljeshez, és próbálja a legtöbb élethelyzetet kezelni.

A műsorban elhangzott, hogy tényleg nagyon sokféle egyéni élethelyzet van (pl. van, aki csak áramot használ, de gázt nem, vagy minimálisat, kistelepülésen él, nagycsaládos, stb.), és ezek kapcsán Steiner hangsúlyozta:

Az egy nagyon fontos alapelv, hogy mindenki részesülhessen továbbra is a rezsicsökkentésből és emiatt jött az a kormányzati javaslat, hogy az átlagfogyasztásig mindenki a rezsicsökkentett áron kapja meg az energiát.

Leszögezte azt is, hogy a sokféle felmerült kérdés és élethelyzet miatt „Mindezeket az élethelyzeteket most végigelemezzük, hogy az átlagfogyasztás mit is jelent az ő esetükben”.

A télre való felkészülés és a gáztárolók feltöltési stratégiája kapcsán Steiner úgy fogalmazott, hogy "ezen a területen Magyarország már elvégezte a házifeladatát, illetve folyamatban van a munka." Itt arra utalt, hogy a korábbi hatósági döntésekkel már közel 2,2 milliárd köbméternyi gázbeszerzést és betárolást kell végrehajtani (a stratégiai tartalék szintjét közel 0,3 milliárd köbméterrel kell megemelni és emellett az egyetemes szolgáltatónak 1,87 milliárdot kell betárolnia), illetve egy friss kormánydöntés értelmében további 700 millió köbmétert is vásárolni kell a piacról. Utóbbit a Portfolio információi szerint szindikált bankhitelből tervezi most megfinanszírozni a kormány.

Steiner jelzése szerint az, hogy a relatív nagy magyar gáztárolói kapacitások már 46%-ra fel vannak töltve, ez azt is jelenti, hogy a lakosság éves gázfogyasztásának mintegy kétharmada be van már tárolva. Ez jelentősen kedvezőbb, mint az uniós átlag és arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években számos jelentős beruházást is végrehajtott a kormány, amelyekkel minden szomszédos ország felé össze van kötve a gázhálózatunk, illetve nagy, és rugalmas kapacitású tárolóink vannak, ahonnan nagy mennyiségben lehet gázt felhozni szükség esetén.

Ezek miatt újra hangsúlyozta, hogy a házi feladatot a kormány elvégezte és

Jobb körülmények vannak nálunk, mint Európában, de kár is elhallgatni, hogy Európában elég komoly a helyzet.

Jelezte, hogy szerdán az Európai Bizottság kijön majd a téli felkészüléssel kapcsolatos javaslataival.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

ebben a helyzetben kiemelten fontos az, hogy Magyarország gázellátása a déli irányból, a frissen megépített szerbiai vezeték felől zavartalan, és most ebből az irányból kapjuk naponta a legnagyobb importmennyiséget.

Az osztrák irányból viszont a napi szokásos mennyiségnél kevesebbet kap az Északi Áramlat-1 körüli bizonytalanság miatt.

Kijelentette, hogy

Ha meg tudjuk tartani továbbra is a déli vezetéken a gázimportunkat, akkor Magyarország egy nagyon kedvező helyzetben tud belemenni a téli időszakba.

Tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt jelentette be, hogy tárgyalnak az oroszokkal a hosszú távú szerződés olyan jellegű módosításáról, hogy csak a déli ágon keresztül vegyük majd meg a teljes éves mennyiséget, tehát az Ausztria felőli évi 1 milliárd köbméteres mennyiséget teljesen átirányítanánk Szerbia felőli betáplálási ponthoz.

Azzal kapcsolatban, hogy a rezsicsökkentési rendszer átalakításának hírére az emberek megrohanták a tüzépeket és szenet is nagy tételben vásárolnak, ami klímavédelmi szempontból nem annyira kedvező irány, úgy reagált Steiner, hogy mivel most az ellátásbiztonság és az árak kérdése felértékelődött, így lehet, hogy ezek átmenetileg konfliktusba kerülnek a klímavédelmi célokkal, de meg kell találni a jó arányt ezek között. Utalt rá, hogy emiatt várhatóan a Mátrai Erőművet is lehet, hogy ezen a télen maximális kapacitással kell üzemeltetni.

Arra a Portfolio elemzésében is felvetett témára, hogy az olcsó paksi áramtermelés (éves szinten) bőven fedezné a lakossági áramfelhasználást, így miért kell a piaci áramárakat ráengedni a lakosságra a rezsicsökkentés módosításával, összességében kitérő választ adott az államtitkár az interjúban. Csak azt hangsúlyozta, hogy az atomerőmű üzemidőhosszabbítása, illetve a Paks II. beruházás együttes végrehajtása most stratégiai cél a tiszta, megfizethető energia szempontjából. Utalt rá, hogy a lakosság számára elindítottak egy 200 milliárdos napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázatot 100%-os támogatással, de azt nem jelezte, hogy az első beadási körnek, ami december-januárban volt és több térségben túligényelték, mikor lesz eredményhirdetése.

Címlapkép forrása: Portfolio