Csütörtökön mindenki megismerheti a rezsicsökkentés új részletszabályait

Csütörtökön jöhet a rezsicsökkentés korlátozásáról szóló kormányrendelet. A politikus szerint az, aki a választások előtt látta, hogy ennyire elszaladnak az energiaárak, az jós - mondta a Telexnek Gulyás Gergely. Az interjúból kiderült, az átlagfogyasztást úgy határozták meg a földgáz esetében, hogy a 400 köbméter alatti fogyasztású háztartásokat nem vették figyelembe.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elkezdett spórolni az energiával, pedig 2-3 hete ez még nem jutott eszébe. Nem tudja még, mennyivel fog nőni a rezsije, de szerinte ki fogja tudni fizetni - mondta Gulyás Tusványoson a Telexnek.

A lap megkérdezte, hogy bár a kormány közlése szerint a háztartások negyedét, Holoda Attila korábbi államtitkár szerint azonban a háztartások felét érintheti a rezsicsökkentés átalakítása, mely következtében egy meghatározott fogyasztás felett piaci áron lehet hozzájutni az áramhoz, földgázhoz. Gulyás azt mondta:

"A kormánynak nincsenek számításai, az MVM-nek vannak számításai, ezek egészen pontosak. Fogyasztási helyeket számszerint meg tudja mondani az MVM, azt is meg tudja mondani, hogy hol nem használnak egyáltalán gázt vagy villanyt, és azt is, hogy hol nagyon alacsony a gáz vagy villanyhasználat."

A helyzet az, hogy súlyozott átlagot vettünk figyelembe, ez azt jelenti, hogy ahol nem használnak vagy nagyon alacsony a gáz vagy villanyhasználat, éves szinten mondjuk 400 köbméter alatt van, azt nem vettük figyelembe az átlag kiszámításakor.

Így tényszerű, hogy a fogyasztás helyeknek a 75 százaléka az átlag alatti - mondta Gulyás.

Holnap szeretnénk, ha megjelenne az a rendelet, ami minden részletet tartalmaz

- jelentette ki az interjúban a politikus. Hozzátette, "a választások után 80 euró körül volt a gázár, most pedig egy vagy két héttel ezelőtt 180 euró fölött volt. Ezt senki nem jelezte előre. Az elmúlt években néhány tízmilliárd forinttal lehetett biztosítani (a rezsicsökkentést), most pedig ezermilliárd forintos nagyságrend ez a kiadás az idei évben és valószínűleg még több a jövő évben, amivel az átlagfogyasztás szintjéig mindenki a rezsicsökkentett árat kapja, és efölött is igyekszünk segíteni az embereket" - jelentette ki Gulyás Gergely.

"Azon lesz a magyar kormány, és azért küzd, és a magyar gazdaság számtalan szereplője pluszadókat is kénytelen fizetni, hogy ezt a rendszert hosszú távon fenn tudjuk tartani" - tette hozzá, majd azt is elmondta: "a helyzet az, hogy a szerencsésebb országok közé tartozunk, ahol nincs energiahiány. Tehát be tudjuk szerezni mennyiségében a szükséges földgázt és villanyt is, sőt, ezt részben meg is tudjuk termelni Pakson keresztül.

Ennek az a következménye, hogy rendkívül drága az energia, de nincs belőle hiány.

Most is mindenki annyit fogyaszt, amennyit akar, de ilyen árak mellett mindenkiben felmerül, hogy érdemes spórolni.

A címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás