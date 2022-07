Kiszárad egy újabb tó Magyarországon, látványos képeken a majdnem teljesen üres meder

Az MTI fotóriportere, Komka Péter közölt drónnal készített panorámafotókat a szinte teljesen kiszáradt Halda-tóról, amely Nógrád megyében, Bátonytenyere település mellett található, íme:

Fotó: MTI Fotó/Komka Péter

Magyarországon a régóta tartó aszályos időszak a meleg szeles időjárással párosulva alacsony vízállást eredményezett több nagytavunknál is, például a Fertő-tó megméntésének útjait keresik már Ausztriában is, a Velencei-tó vízszintje lassan kritikus szintre csökken. A Balaton vízszintje is alacsony, a vízminőséggel kapcsolatban a balaton körüli települések polgármesterei is felemelték a szavukat, de itt még nem drámai a helyzet.

Ugyanakkor a kisebb tavaink közül a debreceni Vekeri-tó például már teljesen kiszáradt.

A címlapkép forrása: MTI Fotó/Komka Péter