Szó szerint perzselő a hőség: egész Európa tüzek pusztítása alatt

Idén alaposan megérzi a nyarat Európa, a hőség miatt a kontinensen erdőtüzek tombolnak, ezzel tovább súlyosbodnak az aszály okozta problémák a mezőgazdaságban. A londoni tűzoltóknak a második világháború idején volt annyi munkájuk, mint tegnap, ugyanakkor a tűzeseteket megfékezték, azonban az Egyesült Királyságban továbbiak miatt aggódnak. Bár Franciaországban és az Egyesült Királyságban alább esett a hőmérő higanyszála, Görögországban, Spanyolországban és Olaszországban a tűzoltók még mindig küzdenek a tüzekkel. A szakértők szerint az éghajlatváltozás miatt ezek, a korábban ritkán előforduló szélsőségek a jövőben rendszeressé válhatnak.

Szerda reggel Európa nagy részén visszatért a tipikus nyári hőmérséklet, de a rekordot döntő hőséghullám következményeivel - amelyeket elsősorban a tüzek okoznak - még szembe kell nézni.

Rendkívül súlyos tüzek tomboltak Franciaországban, különösen a délnyugati Gironde régióban, ugyanakkor a körülmények kedvezőbbek lettek a tüzek felszámolásához azzal, hogy a hőmérséklet a keddi 40 Celsius-fokról szerdára a 20 fok közepére mérséklődött.

Spanyolországban is több erdőtűzzel küzdenek. Aragónia északkeleti régiójában mintegy 5600 hektárnyi terület égett le. Pedro Sanchez miniszterelnök szerint eddig több mint 500 ember halt meg a hőséghullám miatt, a jövőben nemzeti szinten koordinált zöldpolitikát szorgalmaz.

Az elmúlt napokban Olaszországot is jelentős tüzek sújtották, az országot pedig csütörtökre a legmagasabb fokú hőségriadó-riadóba helyezték. Az olasz infrastruktúrát is súlyosan érintette a tűz: az olasz média szerint ideiglenesen lezárták a Róma és Firenze közötti kulcsfontosságú vasútvonalat.

Ahogy a hőséghullám északkelet felé halad, Németország egyes részein szerdán akár 39 Celsius-fokos hőségre is figyelmeztettek a DWD nemzeti meteorológiai szolgálat szerint. A forróság a közlekedést is akadályozza az országban,

a Rajna és a Duna alacsony vízállása miatt a teherhajóknak jelentősen csökkenteniük kell rakományukat

- közölték a hatóságok. Az ország számos részére előrejelzett forró hőmérséklet ellenére nyugaton zivatarokat jósolnak. Heves eső, erős, 100 km/h körüli széllökések és akár jégeső is várható. Belgiumban is várhatóak zivatarok. Heves esőzések, jégeső és villámcsapások várhatóak - írja az RMI országos előrejelző.

A szokatlanul meleg időjárás várhatóan ezen a héten is folytatódik a kontinens déli és keleti részén - mondta Jonathan Porter, az AccuWeather vezető meteorológusa a New York Times-nak. A hőség Németországban várhatóan csütörtökön enyhül, Lengyelországban pedig pénteken, azonban Portugáliában, Spanyolországban, Dél-Franciaországban és Észak-Olaszországban várhatóan kitart a héten - tette hozzá, figyelmeztetve az embereket az extrém hőségre, amelyek a következő napokban sokakat veszélyeztethet.

Perzselő lesz a hőség és már néhol az is, és ezt vehetjük szó szerint is, mivel a nagy szárazság miatt többfelé tüzek képződtek - figyelmeztet mai videójában az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely szerint csütörtökön a csúcshőmérséklet Magyarországon 33 és 39 fok között alakul. Pénteken is folytatódik majd a forróság, szombaton egy hidegfront közelít meg a Kárpát-medencét, amely hatására egyre több gomolyfelhő képződik, amelyekből helyenként kisebb záporok, zivatarok előfordulhatnak majd.

Temérdek riasztást kaptak a tűzoltók az Egyesült Királyságban

Sadiq Khan, London polgármestere a The Guardian alapján arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy ne grillezzenek, és vigyázzanak az üvegekkel a közterületeken, mert a palackokon átsütő nap hőt termelhet és azáltal meggyulladhat a fű.

Kedden a londoni Heathrow repülőtéren 40,2 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt az Egyesült Királyság mindenkori melegrekordja - közölte a brit meteorológiai intézet kedden. Brutális tüzek tomboltak az egész Egyesült Királyságban, a londoni tűzoltóság a második világháború óta a legforgalmasabb napját élte át kedden. Khan elmondta, hogy a tűzoltóság általában 500 hívásra számít egy forgalmas napon, de több mint 2600 hívást kapott tegnap, amikor több mint egy tucat tűz tombolt egyszerre.

A tüzek kedden késő óráig is égtek, de a londoni tűzoltóság szerda délelőtt közölte, hogy a nagyszabású tüzek többségét megfékezték.

London környékén három tűz ütött ki, amelyek füves területeket, gazdasági épületeket, házakat és garázsokat érintettek, a kora reggeli órákban közel 300 tűzoltó vonult ki. A lakosságot evakuálták, sérültekről nem számoltak be. Egyébként nemcsak a londoni tűzoltókat riasztották, hanem a leicestershire-i és dél-yorkshire-i tűzoltóságoknak is akadt bőven munkája, mivel oltaniuk kellett üzleteket, házakat, iskolákat és templomokat.

A hőmérséklet szerdán drasztikusan csökkent, de további utazási zavarokra lehetett számítani, mivel a közúti és vasúti hálózatokon, valamint a repülőtereken javítási munkálatokat végeznek. Az előrejelzések szerint az ország egyes részein heves záporok és zivatarok várhatóak, amelyek helyi áradásokat okozhatnak.

Khan szerda reggel a tűzoltóparancsnokkal egyeztetett, aki aggódik további tűzesetek lehetősége miatt.

"Annyira száraz a fű, mint a széna, ezért könnyen meggyullad. Ha egyszer lángra kap, hihetetlenül gyorsan terjed, mint a futótüzek, ahogyan azt a filmekben vagy a kaliforniai és franciaországi tüzeknél látjuk" - mondta a BBC Radio 4 Today című műsorában. A polgármester a jelenlegi időjárást az éghajlatváltozásnak tulajdonítja, amellyel véleménye szerint foglalkozniuk kell. Azt is nyilatkozta, hogy a legtöbb futótűz volt, az eső hiánya „hihetetlenül száraz” körülményeket teremtett, amelyek lehetővé tették a tüzek gyors terjedését.

Jonathan Smith, a londoni tűzoltóság helyettes parancsnoka ismertette, hogy az év legmelegebb napján tizenhat tűzoltó sérült meg a fővárosban keletkezett tüzek felszámolásakor, ketten közülük kórházba kerültek. A Times Radionak megjegyezte, hogy példátlanok voltak a körülmények, amelyek között a tűzoltók dolgoztak, 40 Celsius-fokos hőségben jelentős mennyiségű tömlőt kellett átvonszolniuk a mezőkön

Szerda reggel Anglia-szerte több tucat vonatot töröltek vagy késett a vonatközlekedés a rendkívüli hőség okozta problémák miatt.

A rekordhőmérséklet károkat okozott a felsővezetékekben, a sínekben és a jelzőrendszerekben. A National Rail arra kérte az utazókat, hogy utazásuk megkezdése előtt tájékozódjanak, és csak akkor utazzanak, ha feltétlenül szükséges, mivel a síneket és a felsővezetékeket javítják.

A Wizz Air hétfőn összesen öt magyar érintettségű járatát volt kénytelen törölni. A szokatlan meleg miatt a London-Luton repülőtér kifutópályái alkalmatlanná váltak a le- és felszállásra, így az utasok biztonsága érdekében a repteret lezárták a légiforgalom elől. Miután Luton repülőtér kifutópályáinak használata ismét biztonságossá vált, a WIZZ ma (szerdán) délután 15.00 órakor mentesítő járatot indít Budapestről London-Luton repülőterére, ahonnan a gép a Londonban rekedt utasokkal még mai napon, helyi idő szerint 17:20-kor vissza is tért Budapestre.

Címlapkép forrása: Getty Images