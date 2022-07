Eldőlt: áram köti össze a briteket és németeket

Véglegessé vált, hogy megépülhet a nagy kapacitású, tenger alatti elektromos távvezeték az Egyesült Királyság és Németország között, miután összegyűlt a beruházáshoz szükséges teljes összeg - közölte csütörtökön Londonban a fővállalkozó cég.

A 2,8 milliárd eurós költségvetésű, nagy teljesítményű kábel építése már ebben az évben megkezdődik, és 2028-ra fejeződik be. A beruházást magánbefektetők, köztük francia, japán, és német elektrotechnikai vállalatok, valamint 20 különböző pénzintézet és az Európai Beruházási Bank finanszírozza.

A 725 kilométer hosszú óriásvezeték a világ egyik legnagyobb ilyen beruházása lesz, amely 1,4 gigawatt kapacitással tud áramot szállítani a két ország között mindkét irányban, és 1,5 millió háztartás ellátására lesz képes.

A brit elektromos hálózat már eddig összeköttetésben állt más országok hálózataival. Jelenleg két vezeték Franciaországgal, egy 720 kilométeres tenger alatti kábel pedig Norvégiával köti össze.

A nagy kapacitású vezeték létesítése annak a brit kormánystratégiának a része, melynek keretében 2050-re kívánja elérni a karbonsemlegességet. A nemrég átdolgozott energiapolitika értelmében a szél, a nap és a nukleáris energia kiaknázása is nagyobb szerepet kap a jövőben, de az északi tengeri fosszilis energia felhasználásáról sem mondanak le.

Szerdán arról is döntött a brit kormány, hogy a francia állami nagyvállalat, az EDF beruházásában egy új atomerőmű is megépülhet a szigetországban, amely 6 millió háztartás ellátására lesz alkalmas. A beruházás kapcsán a brit energetikai államtitkár, Greg Hands is megszólalt, aki szerint az orosz energiáról való leválás érdekében tovább kell erősíteni az európai országok közötti energetikai együttműködést.

