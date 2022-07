Így nő az áramszámlád augusztustól

Aki az átlagos áramfogyasztás alatt marad, annak nem drágul a rezsije, és a ma bejelentett rezsiszabály-változások alapján azoknak is a korábban vártnál kisebb mértékű lesz az áremelkedés, akik átlag feletti fogyasztók. A drágulás azért így sem kicsi: akik az átlag másfélszeresét fogyasztják, bő 30%-os, akik a kétszeresét, közel 50%-os drágulásra számíthatnak.

A ma megjelent új rezsiszabályok alapján

2523 kWh/év villamosenergia-fogyasztásig 36 forint marad az áram egységára, vagyis marad a rezsicsökkentett kedvezményes ár,

az e feletti fogyasztásnál pedig 70,10 forint/kWh lesz a tarifa.

A valós versenypiaci ár egyébként közel 270 forint lenne, vagyis azokhoz a korábbi elképzelésekhez képest, amelyek szerint a piaci árat fogják fizetni a használók, jóval enyhébb emelés történt. (Legalábbis az áram esetében, hiszen a gáz esetében a kormány érvényesítette a meghirdetett elvet.)

A friss szabályok alapján tehát a havi (durván) 210 kWh-s fogyasztás felett minden egyes energiaegység ára csaknem kétszerese lesz az eredeti "rezsicsökkentett" árnak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az átlag feletti fogyasztásért kétszer annyit kell fizetni, mint eddig.

Fontos hangsúlyozni, hogy mindez a leggyakrabban használt, általános díjszabásra, az A1 tarifára érvényes. A lakosság nagy része ezt fizeti, akinek nincs éjszakai árama, napeleme, geotermikus fűtése, (B-, Geo-, H tarifa stb.), azok számára ezek az új paraméterek jelentik az áramszámla alapját augusztustól.

Értelemszerűen 2523 kWh éves (210,25 kWh havi) fogyasztásig az áramszámla nem változik. Akik e felett fogyasztanak, azoknak elkezd ketyegni a kétszeres tarifa. Íme mindez egy grafikonon:

Jól látható, hogy minél több a villamosenergia-fogyasztása egy háztartásnak, annál inkább emelkedni fog az áramszámlája a mostanihoz képest. Nominálisan ez úgy néz ki, hogy 210 kWh helyett havi 300-at fogyaszt, annak 3 ezer forinttal emelkedik a havi rezsiköltsége (áram esetében), aki 400-at, annak 6500 forinttal. Éve szinten ez 37 ezer, illetve 78 ezer forint többletkiadást jelent. Százalékosan 28, illetve 45%-os drágulásról beszélhetünk.

Ezt mutatja az alábbi ábra. Jól látható, hogy az áramot bőven fogyasztók számára azért még a szelídített rezsiemelés is jelentős, hiszen az átlagos fogyasztás másfélszeresénél 30% feletti, duplájánál pedig 47%-os lesz az áremelkedés. Utóbbiak esetében valószínű, hogy speciális élethelyzetről is beszélhetünk, hiszen azért évi 5 ezer kWh feletti fogyasztás a hagyományos háztartási eszközök használatával még nagyobb családok esetében is nehezen képzelhető el.

Fontos még megjegyezni, hogy a fenti számítások a tényleges fogyasztásra vonatkoznak. A lakosság nagy része átalányt fizet, amit évente egyszer korrigálnak az óraállás alapján, vagyis a tényleges fogyasztás alapján kalkulált drágulásra majd az óraleolvasás utáni korrekciókkal együtt kell számítani.

Címlapkép: Getty Images