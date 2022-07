Itt a táblázat: ennyit kell majd fizetni a gázért, áramért

A mai bejelentés után a korábbiaknál pontosabban láthatjuk már, hogy miképpen fog változni a legtöbb család áram és földgázszámlája augusztus elseje után, és bár vannak kivételek és kérdéses részletek, nagy vonalakban már most meg lehet mondani, hogy a korábbi fogyasztásunk alapján mekkora rezsiszámlára várhatunk.

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos csütörtök reggelrendkívüli tájékoztatót tartott a rezsicsökkentés módosításának részleteiről. Ezen elárulta a legfontosabb új, lakossági piaci árakat: a földgáz esetében a fogyasztási limit feletti új ár hétszerese az eddigi rezsicsökkentett árnak, míg a villany esetében duplázódásról beszélhetünk.

A bejelentésről és az ezzel párhuzamosan megjelent rendelet részleteiről is beszámoltunk, mostani cikkünkben egy kis kapaszkodót nyújtunk azoknak, akik egyszerűen szeretnék megnézni, mekkora számlát várhatnak a fogyasztásuk alapján augusztus 1-je után.

Spórolással, energiahatékonysági beruházásokkal és kedvezmények igénybevételével csökkenthetők az alábbi táblázatban összesített várható díjak, de ha most nagyon gyorsan csak arra vagyunk kíváncsiak, nagyságrendileg hogyan változnak a díjak, ha a korábbi fogyasztásunkat tartjuk fenn egyéb kedvezmények nélkül, akkor az alábbi táblázatban könnyen általános képet kaphatunk a rezsidíjak augusztus elseje után várható változásáról. Az alábbi számításokban átalányfizetés esetén számolunk a havidíjakkal. Az alábbi táblázatokból is látszik, hogy az átlagfogyasztás feletti "túlfogyasztás" növekedésével a rezsidíjak is egyre jobban elszállnak.

Így változik az áram ára augusztus 1-je után a havi fogyasztás függvényében:

A villanyszámla havi összege most és augusztus 1. után Fogyasztás kwh Eddigi havi rezsidíj Új havi rezsidíj 100 3600 3600 120 4320 4320 140 5040 5040 160 5760 5760 180 6480 6480 200 7200 7200 210 7560 7560 220 7920 8261 240 8640 9663 260 9360 11065 280 10080 12467 300 10800 13869 320 11520 15271 340 12240 16673 360 12960 18075 380 13680 19477 400 14400 20879 420 15120 22281 440 15840 23683 460 16560 25085 480 17280 26487 500 18000 27889 600 21600 34899 700 25200 41909 800 28800 48919 900 32400 55929 1000 36000 62939 2000 72000 133039 3000 108000 203139 4000 144000 273239 5000 180000 343339 Forrás: Portfolio.hu

Az alábbi táblázatban pedig azt mutatjuk be, a földgáz ára hogyan emelkedik az új rendelet szerint a fogyasztás függvényében:

A gázszámla havi összege most és augusztus 1. után Havi fogyasztás (köbméter) Korábbi számla Új számla 100 10200 10200 144 14688 14688 160 16320 26640 180 18360 41580 200 20400 56520 220 22440 71460 240 24480 86400 260 26520 101340 280 28560 116280 300 30600 131220 320 32640 146160 340 34680 161100 360 36720 176040 380 38760 190980 400 40800 205920 500 51000 280620 600 61200 355320 700 71400 430020 800 81600 504720 900 91800 579420 1000 102000 654120 Forrás: Portfolio.hu

