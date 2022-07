Teljes a káosz Doverben, több órás sorok vannak – A britek szerint mindenről a franciák tehetnek

„Kritikus” a helyzet a doveri kikötőben, az utazók akár négyórás várakozásra is számíthatnak a normálishoz képest – jelentette be a brit kikötőt üzemeltető cég pénteken. Szerintük persze mindenről a franciák tehetnek, akik nem készültek fel a nyaralók rohamára.

A Dover-Calais útvonal Európa egyik legforgalmasabb tengeri vonala, évente 12 millió embert szolgál ki. Most a kompot üzemeltető társaság arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyságból Franciaországba utazók akár négyórás torlódásra is készülhetnek. A kikötőüzemeltető cég vezére „kritikusnak” nevezte a helyzetet. Az útvonalon a mostani az év egyik legforgalmasabb időszaka, mivel a brit iskolákban most kezdődik a nyári szünet. Graham Stuart, brit Európa-ügyi miniszter azt nyilatkozta a Skynak, hogy a franciákkal közösen dolgoznak a helyzet megoldásán.

A francia határőrség nem reagált a brit vádakra, a szigetország minisztere szerint nem ők tehetnek a káoszról, a brit szakemberek megtesznek minden tőlük telhetőt. A kompüzemeltető társaságok arra kérték az utasokat, hogy készüljenek fel a normálisnál hosszabb várakozási időre, vigyenek magukkal ételt és italt, ők a lehető legtöbb járművel dolgoznak a dugó feloldásán. (CNBC)

Címlapkép: Getty Images