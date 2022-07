Janet Yellen: lassul az amerikai gazdaság, de nincs recesszió

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter vasárnap elismerte, hogy az Egyesült Államokban gazdasági lassulás tapasztalható, de lekicsinyelte a recesszió lehetőségét, azzal érvelve, hogy az ország a gyors gazdasági növekedést követő "átmeneti időszakban" van.

"A gazdaság lassul" - mondta Yellen az NBC News "Meet the Press" című műsorában, hozzátéve, hogy egy korrekció helyénvaló egy egészséges gazdaság számára.

"A munkaerőpiac most rendkívül erős" - mondta. "Ez nem egy recesszióban lévő gazdaság, hanem egy olyan átmeneti időszakban vagyunk, amikor a növekedés lassul. Ez szükséges és helyénvaló, hiszen stabil és fenntartható ütemben kell növekednünk." Tehát tapasztalható egy lassulás, és ezt a vállalkozások is látják, de ez helyénvaló, tekintve, hogy az embereknek most van munkájuk, és erős munkaerőpiacunk van."

Recesszióra utaló a jeleket viszont nem látszanak - a recesszió egy széles körű zsugorodás, amely a gazdaság számos ágazatát érinti. Nálunk ez nincs meg

- tette hozzá.

Yellen a továbbiakban elmondta, hogy a recesszió "általános definíciója" a két egymást követő negyedévben negatív GDP, és bár a közgazdászok arra számítanak, hogy ebben a negyedévben ismét negatív növekedés jöhet az előző -1,4 százalék után, ez még mindig nem jelentené azt, hogy az USA recesszióban van.

"Még ha ez a szám negatív is, akkor sem vagyunk most recesszióban, és nem kellene ezt recessziónak minősítenünk" - mondta.

"Van egy National Bureau of Economic Research nevű szervezet, amely az adatok széles körét vizsgálja annak eldöntéséhez, hogy recesszió van-e vagy sem, és a legtöbb adat, amit most vizsgálnak, továbbra is erős. Meglepődnék, ha az NBER ezt az időszakot recessziónak nyilvánítaná, még akkor is, ha történetesen két negyedévnyi negatív növekedést mutat. Nagyon erős munkaerőpiacunk van. Ha havonta majdnem 400 ezer munkahelyet teremtünk, az nem recesszió." - érvelt Yellen.

Yellen megjegyzései azután hangzottak el, hogy Larry Summers, Obama korábbi gazdasági tanácsadója vasárnap a CNN-nek azt mondta, hogy nagyon nagy a valószínűsége a recessziónak, és nagyon valószínűtlen, hogy az Egyesült Államokban "puha landolás" lesz a Fed kamatemeléseit követően. Summers a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy a recesszió szinte elkerülhetetlen, valószínűleg 75-80 százalékos az esélye a következő két évben, és minden bizonnyal fennáll a valós kockázata annak, hogy hamarabb bekövetkezik.

(Fox Business)

Címlapkép: Chung Sung-Jun/Getty Images