Rusvai Miklós figyelmeztet: a koronavírusra jelenleg jobban kell figyelni, mint a majomhimlőre

Egy újabb vírusfertőzés a majomhimlő, amely kicsúszott a kontroll alól - nyilatkozta Rusvai Miklós virológus, aki szerint Magyarországon inkább a koronavírus terjedésére kell jobban figyelni.

Rusvai Miklós az ATV-nek arról beszélt, hogy a majomhimlő egy újabb vírusfertőzés, ami kicsúszott a kontroll alól. Ugyanakkor ez a betegség nem lesz világjárvány, nem cseppfertőzés formájában terjed, nagyon szoros testi kontaktus kell hozzá, éppen ezért

a WHO azt fontolgatja felveszi a nemi úton terjedő betegségek közé.

Magyarország nem tartozik a súlyosan fertőzött országok közé, szerinte nálunk inkább a koronavírus terjedésére kell figyelni. Nyár ellenére fellobbant a koronavírus, magasabb esetszámot mutat, mint a korábbi nyarakon, amikor a pandémia miatt kötelező volt a maszkviselés és nem lehetett tömegrendezvényeket tartani.

Rusvai Miklós virológus a HírTV-nek ismertette, hogy az elmúlt két évben elmaradt rendezvényeket most pótolják, amelyet a koronavírus ki is használ. Nagy járványhullámot nem is képes indítani, azonban egy kisebb méretű terjedni kezdett. A legtöbb nyugat-európai országban leszálló ágban van ez a nyári Covid-hullám.