Megint durván drágul a gáz Európában

A holland TTF gáztőzsdén tegnap délután és a mai nyitásban is jelentősen emelkedett a földgáz piaci ára. A drágulásnak több oka is van, és a télre való felkészülési időszakban súlyosbíthatja Európa energiaproblémáit.

Két nap alatt semmivé vált a gázpiaci enyhülés: hiába süllyedtek két hét alatt 180 euró feletti gázár 150 euró közelébe, mára már 186 eurón forognak a legközelebbi (augusztusi) határidős jegyzések, vagyis szűk két nap alatt 20%-os drágulás zajlott le. Utoljára március elején láttunk ilyen magas gázárakat, akkor az orosz-ukrán háború kitörése okozott nagy riadalmat a piacon.

A mostani emelkedést alapvetően két tényező magyarázza. A fő ok az orosz gázszállítások újbóli elakadása: a Gazprom orosz gázipari óriás szerdán közölte, hogy a teljes kapacitás 20 százalékára csökkenti az Északi Áramlat-1 gázvezetéken Németországba érkező gáz mennyiségét műszaki okok miatt. Egyre erősebb azonban a gyanú, hogy szó sincs műszaki problémákról, egyszerűen az orosz energiapolitika része a megint szerényre vágott szállítási kapacitás, amivel Európa téli energiaellátást veszélyezteti.

Eközben komoly kételyek övezik, hogy a ma kezdődő uniós csúcson sikerül e megállapodni a tagállamoknak egy egységes gázkereslet-csökkentésben. Több ország ellenzi ugyanis a 15%-os mérséklési tervet, főként azok, amelyeknek a gazdasága kevésbé kitett az orosz gáznak. A Bizottság kivételekkel, egyedi elbírálásokkal enyhítené a javaslatot, hogy összekalapálja hozzá a népességarányos 65%-os minősített többséget.

Az újabb gázáremelkedés azt is jelenti, hogy Magyarország is egyre drágábban jut hozzá az energiahordozóhoz, hiszen azt mi is piaci áron vesszük. Ez tovább rontja a külső egyensúlyt, emeli az inflációt és fékezi a gazdaságot, tehát nem csoda, hogy minden drágulásnál a forint is megremeg. Tegnap este is ez történt, a reggel még 395 alá is beszúró euróárfolyam, ma reggelre újra 400 közelébe emelkedett, és még most is 398 felett jár.

Címlapkép: Getty Images