Megvan Európa nagy téli gázterve – csak Magyarország szavazott ellene

Az uniós energiaügyi miniszterek Brüsszelben üléseztek, és zöld utat adtak annak a javaslatnak, hogy a következő hónapokban önkéntesen csökkentsék gázfelhasználásukat – közölte az EU soros cseh elnöksége a Twitteren.

A terv szerint a gázfogyasztás 15 százalékos csökkentése veszélyhelyzetben kötelező lesz, bár a különösen sérülékeny országok számára kivételeket is lehetővé tesz.

Magyarország egyetlen országként a megállapodás ellen szavazott

– írta a Twitteren Claude Turmes luxemburgi külügyminiszter.

