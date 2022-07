Itt a Fed várt kamatdöntése: megint nagyot emelt a jegybank

Ahogy az várható volt, a 75 bázispontos kamatemelést már előre beárazta a piac, így a vártnak megfelelő lépés nem is hozott jelentős mozgásokat. A dollár továbbra is minimális gyengülést mutat az euróval szemben, a vezető részvényindexek is szép pluszban vannak (a döntés csak egészen parányi lendületvesztést hozott eddig).

Mindazonáltal nem lehet azt mondani, hogy a 75 bázispontos emelés kicsi, hiszen 1994-ben történt olyan utoljára, hogy a jegybank ekkorát lépett (júniust nem számítva, persze). Júniusban Powell elnök már előre vetítette a júliusi 75 bázispontos emelést, komoly meglepetést így a 100 bázispont hozott volna. Ezt viszont már a legszigorúbb jegybankárok is soknak tartották.