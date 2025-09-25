Befektetők, figyelem: kritikus szintre került a Mol részvénye

Az elmúlt hetekben nagy zuhanásban volt a Mol árfolyama, most pedig egy olyan szintre ért el a jegyzés, ami kritikusnak mondható: ha innen is tovább esik a részvény, az akár rövid időn belül is nagyon csúnyává válhat. Megnézzük, hogy milyen fontos szintekre érdemes most figyelni, illetve azt is, hogy mi befolyásolta mostanában a Mol elemzői megítélését.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Idén eddig kimondottan jól teljesít a magyar tőzsde, a BUX index már több mint 25 százalékot emelkedett. A hazai blue chipek közül elsősorban az OTP hajtja az emelkedést, a nagybank árfolyama közel 33 százalékos pluszban van idén.

A második legnagyobb piaci kapitalizációjú Molnak viszont közel sem ilyen fényes a helyzete: az elmúlt hetek meredek esését követően

most kritikus szintre ért el az árfolyam, ahol sok minden eldőlhet.