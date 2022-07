Megjött a figyelmeztetés: üzemanyaghiányra és további korlátozásokra készülhetünk

Közép-Európában jelenleg mindössze 3 finomító működik az 5-ből. Tűz miatt leállt a csehországi finomító, Schwechaton a nyár elején történt baleset, augusztus 1-jén pedig a százhalombattai finomító is le fog állni ideiglenesen.

A Mol már figyelmeztette a kormányt, hogy oldja fel az ársapka-rendeletet, ami megkönnyítené, hogy importból is lehessen behozni üzemanyagot az országba. Egri szerint ezzel éppen csak az a gond, hogy nincs mit behozni.

Az egész térségben üzemanyaghiány van és ez egyre éleződni fog. Ráadásul most a tengerentúlról vagy a Közel-Keletről is bonyolult behozni az üzemanyagot

- fogalmazott Egri.

A százhalombattai finomító kiesésével felmerül a kérdés, hogy sikerül-e fedezni állami tartalékokkal és a Mol saját tartalékaival a hiányt.

Egri Viktor szerint nagy kérdés, hogy az állami tartalékok és a Mol saját tartalékai képesek lesznek-e fedezni a karbantartás idejére kieső százhalombattai finomító által előállított üzemanyagot. A Független Benzinkutak szövetségének elnöke szerint a Mol-tartalékokra nem igazán lehet számítani, hiszen a leállás idejére felhalmozni kívánt mennyiség a megnövekedett kereslet miatt szinte azonnal a magyar piacon kötött ki. Az állami tartalék pedig mindössze 90 napra lesz elég.

… mi arra számítunk, hogy jelentős korlátozások léphetnek fel a benzinkutakon, mennyiségi korlátozásokat vezethetnek majd be

– nyilatkozta Egri Viktor az RTL-nek.

A kis benzinkutak állapota a szakember szerint továbbra is elkeserítő, mivel Mol már eddig is csak a 66 százalékukat szolgálta ki, és ez a jövőben tovább csökkenhet. A júliusi támogatási pénzek pedig még mindig nem érkeztek meg. Emiatt több tucat benzinkút már be is zárt.

A szakértő szerint mindenki jobban teszi, ha már most felkészül a spórolásra. Arra figyelmeztetett mindenkit, hogy csak teletankolt járművel induljon útnak, jól tervezze meg az útvonalat, és gondolja meg, hogy hova akar mindenképp autóval menni.

