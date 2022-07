Megjöttek az adatok: ennyire fájnak Oroszországnak eddig a szankciók

Oroszországban éves szinten gyorsult az ipari termelés csökkenése, és lassult a kiskereskedelmi forgalom visszaesése, miközben májusi szinten stagnált a munkanélküliség júniusban.

Az orosz statisztikai hivatal azt közölte, hogy júniusban az ipari termelés éves szintű visszaesése 1,8 százalékra gyorsult a májusi 1,7 százalék csökkenés után. Elemzők lényegesen nagyobb, 5,3 százalékos visszaeséssel számoltak júniusra.

Az idei első hat hónapban az orosz ipari termelés 2,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Elemzők az idei évre az ipari termelés 6,4 százalékos csökkenésére számítanak, miután egy hónapja 7,0 százalékos esést jósoltak.

Júniusban a kiskereskedelmi forgalom 9,6 százalékkal csökkent éves szinten, lassabban a májusi 10,1 százalékos eséshez képest, bár a szakértők a visszaesés nagyobb mértékű lassulását, 8,7 százalékos csökkenést vártak. A június végével záródott idei első fél évben a kiskereskedelmi forgalom 3,4 százalékkal csökkent éves összevetésben.

A statisztikai hivatal azt közölte továbbá, hogy a munkanélküliségi ráta megegyezett a májusi 3,9 százalékkal, ami 1991 óta a legalacsonyabb. Szakértők a ráta emelkedésére, 4,2 százalékra számítottak. Januárig négy hónapon át 4,3 százalék volt a munkanélküliségi ráta Oroszországban, majd januárban 4,4 százalékra emelkedett, februárban és márciusban egyaránt 4,1 százalék, áprilisban 4 százalék volt. A statisztikai hivatal adatai szerint idén júniusban a munkanélküliek száma 2 millió 951 ezer volt, 5 ezerrel kevesebb a májusinál.

A fenti makrogazdasági adatok kifejezetten vegyes képet mutatnak. A kiskereskedelmi forgalom jelentős csökkenése erőteljes visszaesésről árulkodik, az ipar viszont sokkal jobban tartja magát a vártnál. Ez lehetséges azért is, mert Oroszországban elsősorban a szolgáltató szektorban tevékenykedő nyugati vállalatok szüntették be termelésüket, az ipar kevésbé volt érintett. Valamelyest tompíthatta a visszaesést a háború is, amely alighanem megnövelte az iparcikkek iránti keresletet (az orosz eszközveszteség jelentős).

A munkanélküliségi ráta stagnálása alighanem átmeneti: a nyugati vállalatok kivonulásával a munkanélküliek száma elkerülhetetlenün emelkedni fog, ezek az állásvesztők viszont eddig még vélhetően inaktív státuszba kerültek, ezért nem jelennek meg a foglalkoztatottsági statisztikákban.

Az elemzők Oroszországra idén 6-10% körüli GDP-visszaesést várnak. A friss adatok arról árulkodnak, hogy valóban komoly visszaesés várható idén, de ennek mértéke egyelőre elmaradhat az elemzői várakozásoktól. Az év hátralevő részében még történhet változás, így az előrejelzettnél mélyebb, de akár csekélyebb visszaesés is megvalósulhat.

