Ezért maradt az 5%-os lakásáfa

Alapvetően a háborús helyzet és a világgazdasági recesszió veszélye miatt döntött a kormány, hogy gazdaságpolitikai intézkedésként további két évre fenntartja az újépítésű lakásokra vonatkozó 5%-os kedvezményes áfakulcsot - derül ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium ismertető anyagából, ami a döntés mögötti megfontolásokat veszi számba.

Az építőipar kérdésköre két alapvető tényező miatt is rendkívül fontos Magyarországon. Egyrészt kiemelt társadalompolitikai kérdés, hiszen a családpolitikai intézkedések egyik alappillére, valamint a magyar lakosság ingatlantulajdonlása magas, vagyonának jelentős részét az ingatlanvagyona teszi ki, másrészt az építőiparnak a gazdasági növekedésben és foglalkoztatásban kulcsszerepe van. 2021-ben az építőipar 0,7 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéshez és becslések szerint 10 ezer addicionálisan megépülő új lakás a GDP-t 1 százalékkal, miközben a foglalkoztatottak számát 25-30 ezer fővel emelheti - írja a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

Mindehhez hozzáteszik, hogy jelenleg az infláció elleni védekezésben az ingatlanbefektetések felértékelődnek, így a nem elegendő kínálat a piacon gazdasági veszteségeket okozhat.

1. Családok otthonszerzése, fiatalok otthonteremtése

Az általános forgalmi adó kulcsának újra 27 százalékra emelkedése esetén

az előnyök elvesztése mellett

hosszabb időre befagyna a magyarországi lakásépítési piac, valamint

a jelentős áremelési hatás miatt rengeteg család és fiatal számára lehetetlenülne el az otthonhoz jutás.

A kamatok, és így a finanszírozási költségek nőnek, az alapanyagok drágulnak, emiatt a lakásárak is rohamosan emelkednek. Ha ezekhez a folyamatokhoz hozzáadódna az 5 százalékos áfa helyett a 27 százalékos áfa-szint, akkor a családok és a fiatalok lakáshoz jutása is lényegesen nehezebbé válna, miközben az inflációs nyomás és az energiaárak rohamos emelkedése miatt a családokon folyamatosan nő a pénzügyi teher. A meghosszabbított kedvezményes lakásáfa kiszámíthatóbb árazást okoz a lakáspiacon, ami rendkívül fontos a családok tervezett ingatlanvásárlásaikor - mondják a GFM szakértői.

2. Az építőipar helyzete

A válság hatására az állami beruházások helyzethez történő optimalizására kerül sor, miközben a pandémia miatt elterjedő „home office” miatt a kereskedelmi ingatlanok iránti kereslet is lecsökkent. Az építőipar számára az egyetlen menekülőutat a lakásépítések jelentik. A hosszútávon, kiszámíthatóan alacsony áfa biztonságot teremt az építőipari vállalkozók számára, ami az építőipari volatilitást csökkenti, ezzel is hozzájárulva a gazdasági növekedéshez. 2022 első félévében 6,8 százalékkal kevesebb lakás épült éves alapon, miközben a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma már érdemi bővülést mutatott (2022 második negyedévében megközelítette a 10 ezret). A 27 százalékos lakásáfa mellett az építőipari cégek szinte teljesen leállnának, viszont a mostani bejelentés hozzájárul, hogy a vállalkozók építési „kedve” továbbra is fennmaradjon.

3. Építészek és az engedélyező hatóságok helyzete

A kedvezményes áfakulcs megtartása lehetővé teszi, hogy az ingatlanfejlesztők és a lakásvásárlók döntései tervezhetőbbek, az építőipar megrendelésállománya pedig kiszámíthatóbb legyen. Azaz miközben az engedélyező szakhatóságok sem válnának ez év végére túlterhelté, életképes fejlesztéseket nem fenyegetné az ellehetetlenülés.

Címlapkép: Getty Images