Orbán Viktor: Ukrajnát nem lehet megvédeni, háborús helyzet jöhet Európában

Megbukott a nyugati világ háborús stratégiája - mondta Orbán Viktor a reggeli rádióműsorában. A miniszterelnök a Kossuth rádióban úgy fogalmazott, hogy a háborúnak egy orosz-amerikai megállapodás vethet véget, addig a lezárás esélye csekély. Orbán szerint az áremelkedés a háborús gazdaság előszobája, de a fennmaradó rezsicsökkentés 181 ezer forint megtakarítást jelent egy átlagos háztartásnak. A felálló gazdasági növekedési kabinet első lépése az év végén lejáró kedvezményes lakásáfa két évvel való meghosszabbítása, de további gazdaságélénkítési intézkedések várhatók.

Nem működik a nyugati háborús stratégia, mondta Orbán, annak négy pillérét bírálva. Szavai szerint

nem lehet nyugati segítséggel megvédeni Ukrajnát,

a szankciók nem destabilizálták az orosz gazdaságot,

de az ellenlépések sújtják Európát, és ezért háborús helyzet felé sodródik,

nincs világegység az oroszokkal szemben, a nagyobb tömeg nem áll az ukránok mellé.

Az emberek fogyasztáscsökkenéssel és az árak emelkedésével szembesülnek, utóbbi a miniszterelnök szerint "a háborús gazdaság előszobája".

Ez egy proxiháború, amit átfogó tárgyalással lehet lezárni. Miután Európának nincs közös hadserege, ezért az orosz-amerikai tárgyalásoktól kell várnunk a háború lezárását, ahogy a második világháború után is történt. Amíg ez nem következik be, addig a háború lezárásának esélye csekély.

A 15%-ról szóló uniós fogyasztáscsökkentési döntés kinyitott egy másik vitát is. Ha egy országnak elfogy a gáza, akkor más országtól veheti el, ez Orbán szerint Einstand, amit szeretnénk elkerülni.

Magyarországnak alternatív beszerzési vonalakat kell keresni. Kiépült egy alternatív útvonal, Törökország felől (ezen keresztül érkezik mintegy 3,5 milliárd köbméter orosz gáz, a 4,5 milliárdos keret nagy része - a szerk.), és Horvátország felől is érkezik gáz az LNG-terminálon keresztül. Még alkudozunk az oroszokkal, hogy 700 millió plusz köbméter gázt kapjunk. Orbán szerint ez menni fog a nyáron.

Mindemellett Magyarországnak is ki kell termelnie a saját forrásait, ezért a kormány újraindítja a Mátrai Erőművet, és bányákat is. A tűzifa kitermelést növelni kell, indul egy kályha- és kazánprogram is a gázfűtés kiváltására. Orbán szerint ezek eredményt fognak hozni, ha „nem holnap, akkor holnapután”.

Magyarországnak lesz elég gáza, a probléma az árral van. Pár nap alatt is 160 dollárról felment 200 fölé a gáz ára. Nekünk ez jelenti a gondot – mondta Orbán.

Tavaly 250-260 milliárd forintba került a rezsicsökkentés fenntartása a költségvetésnek, az idei évben több mint 2000 milliárd fölé ugrott ez a szám. A magyar gazdaság jól teljesít, de ezt a veszteséget képtelen kitermelni – indokolta Orbán Viktor azt, hogy az átlag felett emelkedik az áram és a földgáz ára a lakosság számára augusztustól. Októberben-novemberben derül ki, hogy az európai gazdasággal mi történik, ettől függ, hogy jövőre mi lesz a rezsiárakkal.

Harcolni fogunk a recesszió ellen – mondta Orbán Viktor. A gazdasági növekedési kakinet felállt, az első döntés, hogy a lakásáfát, amit átmenetileg csökkentettünk le, és kifutna az év végén, nem ér véget idén, további 2 évvel meghosszabbítottuk. Ilyen döntésekre lehet számítani még – tette hozzá.

Az aszállyal sújtott magyar mezőgazdaság el tudja látni az országot, de az export kevesebb lesz. Probléma, hogy kimerült a kárenyhítési alap, amivel a gazdákat tudná támogatni a kormány. Új intézkedések várhatók "egy jó hét múlva" ebben az ügyben, hogy megsegítse a kormány a gazdálkodókat.

