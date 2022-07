Globális hajsza folyik az olcsó nyaralási lehetőségekért - Ezek a legolcsóbb és legdrágább városok idén Európában

Kissé paradoxnak tűnhet, de idén úgy spórolhatnak az amerikaik a legtöbbet a nyaraláson, ha Európába látogatnak - írja a CNBC , amely szerint az utazás közbeni megtakarítási lehetőségének keresésének globális hajszájának közepette számos európai városban csökkentek a szállodai árak. Az utazási szakemberek szerint az Egyesült Államokból a repülőjegyek árai is mérséklődtek.

Az amerikaiaknak kedvez, hogy a dollár 20 év óta először ebben a hónapban érte el a paritást az euróhoz képest. Így egy hároméjszakás tartózkodás egy párizsi szállodában, ahol 250 eurót kérnek egy éjszakára, ma körülbelül 767 dollárba kerülne, szemben a 2019. júliusi 841 dollárral.

Olcsóbb az utazás az Egyesült Államokból Európába

Az Amerikából Európába irányuló legalacsonyabb repülőjegyek ára 15,1 százalékkal csökkent tavalyhoz képest a CheapAir.com utazásfoglaló portál adatai szerint. Több mint 24 millió repülőjegy árának tavaszi áttekintése alapján az Egyesült Államok városaiból Európába induló repülőjegyek átlagosan 908 dollárt tettek ki idén, szemben a 2021-es 1070 dolláros átlaggal - tették hozzá.

A legolcsóbb repjegyeket az Olaszországba utazók keresik,

az elemzés szerint míg Milánóba több mint 20 százalékkal csökkentek a repülőjegyárak, addig a velencei járatokra 17 százalékkal, a rómaiakra 14 százalékkal alacsonyabb áron foglalhattak.

A leglátogatottabb európai városokba, például Londonba közlekedő járatok 10 százalékkal csökkentek, a Párizsba indulók pedig 9 százalékkal, a dublini repülőjegyárak tartották árukat.

Az elemzés szerint szinte minden amerikai nagyvárosból olcsóbban repülhettek Európába. Az egyik kivétel Boston volt, ahonnan a repülőjegy ára 1,8%-kal, 685 dollárra emelkedett jegyenként. Ugyanakkor még mindig Boston a második legolcsóbb amerikai város, ahonnan Európába lehet repülni. Ennél csak New York olcsóbb, ahonnan idén átlagosan 636 dollárba került egy jegy Európába.

Alacsonyabb áron kínálják a szállodai szobákat

A Hotels.com adatai szerint sok szálloda drágább most, mint a járvány előtt volt, különösen a New York-i Hamptons, a hawaii Maui és a coloradói Telluride városokban. Nyugat-Európa egyes részein azonban nem ez a helyzet - közölte a cég, amelynek szóvivője szerint a szállodák általában a nyári forgalommal összhangban emelnek árak, de idén annyira kiéhezettek az emberek az utazásra, hogy a legjobb úti célokon jelentősen felpörög a verseny a szobákért. Az Expedia utazási vállalat szintén úgy véli, hogy a járvány előtthöz képest most augusztusban olcsóbbak lesznek a szállodák számos európai városban. 2019-hez képest olcsóbbak a hotelek Bécsben, Brüsszelben és Budapesten, ezeket Berlin, Athén és Amszterdam követi. Adataik alapján egy budapesti hotelben átlagosan egy éjszaka 133 dollárba kerül augusztusban. Olaszországban és Franciaországban 25 százalékkal emelkedtek az árak a Hotels.com szerint, amely

a francia Riviéra menti Saint-Tropezt jelölte ki a szezon egyik legdrágább európai kiruccanási célpontjaként.

Legolcsóbb desztinációk

A CNBC szerint megdőlni látszik az a mondás, hogy a belföldi utazás gazdaságosabb a nemzetközi utazásnál. A Squaremouth utazásbiztosítási összehasonlító rendszer szerint július közepén egy belföldi utazás átlagos költsége körülbelül 500 dollárral több, mint egy nemzetközi utazásé, ez azonban nem minden helyre igaz. A legnépszerűbb úti cél az amerikaiak körében Görögország, amelyet Olaszország és Franciaország követ. Míkonoszon az átlagos szállásdíjak 610 dollár, Szantorinin 434 dollár körül vannak, a Jón-szigeteken 204 dollárért, Krétán pedig 162 dollárért mozognak a Holidu utazási portál szerint.

Athén valószínűleg még olcsóbb. Áprilisban a The Family Vacation Guide nevű utazási weboldal a görög fővárost a családok számára a világ egyik legkedvezőbb árú városlátogatásának nevezte a kedvező szállodai díjak, az étkezés és az Akropolisz meglátogatásának költsége alapján. Ezzel szemben Las Vegas a világ legdrágább családi nyaralásra alkalmas városa lett, elsősorban a szállodai szobaárak miatt, amelyek átlagosan 399 dollárt tettek ki éjszakánként.

Címlapkép forrása: Getty Images