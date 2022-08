Mégsem olyan szép a külkereskedelmi mérleg

Az előzetes adatközléshez képest mintegy 230 millió euróval rontott májusi külkereskedelmi hiányadatán a KSH. Ezzel a 135 millió eurós többletből 95 millió eurós hiányra változott az egyenleg, ami sokat rontja ugyan az összképet, de így is lényegesen kisebb külsőegyensúly-romlást jelez, mint a megelőző hónapok.

Tavaly májusban 70 millió eurós többlet volt a külkereskedelmi mérlegben, ehhez képest a 95 millió eurós hiány nem tragikus. Az év első négy hónapjában ugyanis az éves romlás több mint 1 milliárd euró volt havonta, most "csak" 165 millió euró.

A KSH érdemi felülvizsgálatára lehetett számítani. Egyrészt gyakran elő szokott fordulni jelentős módosítás, és ilyenkor jellemzően az importszámok kúsznak feljebb. Másrészt a váratlan javulás nem illeszkedik a látványosan romló képbe, az előzetes adat ugyanis megtörte a határozott trendet.

A romlás elsődleges oka az energiaárak brutális emelkedése, illetve az erős kormányzati kiköltekezés miatt megugrott behozatal igény, amelyek az importot ellódították. A behozatal májusban is jelentősen emelkedett, éves alapon 31%-kal, ám ezúttal ellensúlyozni tudta a romlás jó részét, hogy a kivitel is nagyon gyorsan, 29,5%-kal bővült. A gyors bővülés mögött a járműipari kivitel megugrása állt, de hogy ez mennyire lesz tartós jelenség, egyelőre nem világos.

Rövid bázison egy másik ok is látszik a májusi vártnál jobb adatok mögött. Áprilishoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,1%-kal nőtt, az importé 2,7%-kal csökkent. Az import mérséklődése akár azt is jelentheti, hogy rögtön a választás utáni hónapban visszafogta a vásárlásait a lakosság, vagyis a a beeső jelentős mennyiségű transzferből áprilisig nyomták meg igazán a fogyasztást. Mindenesetre április-májusban a kiskereskedelmi forgalom volumene is korrigált a márciusi csúcshoz képest, ami akár alá is támaszthatja a hipotézist. A legfontosabb kérdésre azonban, hogy tartós-e a romlás ütemének mérséklődése néhány havi további adat hozhatja meg a választ.

Címlapkép: Getty Images