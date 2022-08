Mire számíthatunk a gázpiacon és hogyan készülhetnek fel a vállalkozások a közelgő télre?

A hazai földgázfogyasztás fedezésére háromféle forrás áll rendelkezésünkre: hazai kitermelés, az európai földgázrendszerrel összeköttetést létesítő csővezetékes források és a tárolói készletfelhasználás. Nézzük meg részletesen az egyes források súlyát és szerepét az ellátásbiztonság szempontjából.

Az ábra az elmúlt évek téli (értsd jelentős földgázfelhasználású október – márciusi időszak) hónapjaiban a napi átlagos kitermelést, importot és tárolói kivétet, valamint az adott időszak leghidegebb napjára eső (csúcsnapi), a három forrásból származó mennyiségeket mutatja. Látható, hogy az időszaki átlagos felhasználás és a csúcsnapi kivét között jelentős különbségek lehetnek.

A hazai kitermelés napi átlagos mennyisége stabilan 4 millió m3 körül alakult, az elmúlt időszakban a csúcsnapokon sem emelkedett ez az érték 7 millió m3 fölé. Ezzel a forrással kapcsolatban kevés kockázat merül fel, bár annyit érdemes megjegyezni, hogy a kitermelés növelése olyan gázmezők bevonásával is történhet, amely a kezdetekben nem tudja biztosítani a megfelelő gázminőséget. A kormányzati kezdeményezések között szerepel középtávon a hazai kitermelés bővítése, de ennek hatása a következő téli időszakban még nem lesz számottevő.

A külföldi csővezetékes útvonalról származó földgáz mennyisége napi szinten az elmúlt időszakban 14 és 23 millió m3 között változott, a csúcsnapi értékei 30 millió m3 körül alakultak. Ez azt mutatja, hogy az import egy rugalmas megoldása a hazai fogyasztás kielégítésének. Jelen helyzetben ezzel a forrással kapcsolatban jelennek meg a legjelentősebb kockázatok Európa szerte az orosz földgázszállítás megszakadása miatt, amely nem csak a téli időszakban jelenthet problémát, hanem a tárolói induló készlet mennyiségét is befolyásolhatja.

A tárolói forrást a másik két forrástól megkülönbözteti a csúcsnapi és a napi átlagos mennyiség közötti jelentős eltérés: a tárolók esetén a csúcsnapi mennyiség akár ötszöröse is lehet a napi átlagos mennyiségnek, ahogy látjuk ezt 2019-ben. Ez az összefüggés azt mutatja, hogy a hazai ellátásban kiemelt szerepe van a tárolókban lévő földgáz mennyiségének, mivel a rugalmasságával képes az import hiányát pótolni.

Az idei év a földgáztárolás szempontjából különleges, mert a korábbiakhoz képest alacsonyabb készletszintről indult a betárolás. Ezt a hátrányos kezdést ellensúlyozta a 2022. áprilist követő gyorsabb ütemű betárolás. A jelenlegi betárolási ütem alapján azt feltételezzük, hogy a 2022-es tárolói töltöttség nem éri el a 2020-as igen magas szintet, attól mintegy 1 milliárd m3-rel elmarad. A lenti ábrán látható, hogy részben a COVID-ból adódó rendkívül alacsony piaci gázárak miatt a tárolók töltöttsége 10 éves szintű maximumon volt 2019-ben és 2020-ban. Ez a feltételezés azonban csak a jelenlegi lehetőségek mellett állja meg a helyét, amennyiben a többletszállítások bevonására irányuló kormányzati szándék megvalósul, a záró készlet jobban megközelíti a 2021. évi szintet.

A fenti forrásoknak a belföldi felhasználást kell kielégíteniük, amely a 2016 és 2020 közötti évek téli időszakaiban napi szinten átlagosan 35 – 37 millió m3 volt. Ennek mértéke azonban nagyban függ az időjárástól is, mivel a téli időszakban a lakossági felhasználás jóval meghaladja a kevésbé időjárásfüggő ipari felhasználást. Ha a napi átlaghőmérséklet fagypont alá süllyed, a hazai felhasználás meghaladja az 50 millió m3-t, ennél hidegebb napokon a 60 millió m3-t is.

Ha az import vonalak megszakadnak, a fogyasztást a hazai termelésből és a tárolói földgázból kell fedezni. Ahogy fentebb is láttuk, a termelés szintjét 4 millió m3-es szint környékén állandónak vehetjük, így 30 – 31 millió m3-t szükséges a tárolókból kitárolnunk átlagosan napi szinten. De mit jelent a vezetékes import rövidebb (1-2 hetes) kiesése a tél során? Erre 2009 januárjában az orosz-ukrán tranzit vita idején volt példa: 2009 januárjában közel tíz napon át a vezetékes behozatal 1-4 millió m3/nap értékre esett. Az import források rövidebb, vagy hosszabb korlátozása két kockázatot rejt:

Amennyiben a rendszert üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló források nem elegendőek a tervezett fogyasztás kielégítésére, korlátozásokat léptethet életbe. Jelenleg több jogszabály (törvény és kormányrendelet) szabályozza az ilyen esetben szükséges teendőket és a korlátozási sorrendet. A kormány bejelentette, hogy dolgozik a korlátozási szabályok átdolgozásán, iparági szakértők megerősítették, hogy folyik az egyeztetés a jelenlegi rendszabályok átalakításáról. Ezt erősíti meg a Bizottság által bejelentett csomag, miszerint minden tagállamnak szeptember végéig aktualizálnia kell a saját gázpiaci vészhelyzeti ellátási tervét.

A jelenlegi szabályozás szerint egy földgázipari válsághelyzetnek három fázisa van: korai előrejelzési szint, riasztási szint és vészhelyzeti szint. A harmadik szinten van lehetősége a rendszerirányítónak a felhasználók földgázvételezésének korlátozására. A korlátozás meghatározott kategóriák mentén, meghatározott sorrendben történik. Az infrastruktúrát üzemeltető vállalatoknak összesen 10 kategóriába kell sorolniuk a felhasználókat, 9 korlátozható és egy nem korlátozható kategóriát határoz meg a vonatkozó kormányrendelet. A földgázt vételezők a fogyasztásuk mértékétől és a tevékenységük jellegétől függően kerülnek valamely kategóriába.

A teljesség igénye nélkül az első kategóriába kerülnek azok a földgáztüzelésű erőművek, amelyek alternatív fűtőanyagkészlettel rendelkeznek. A második kategóriába már nagyobb ipari létesítmények is bekerülnek. A további kategóriákba történő besorolás a fogyasztási szint, illetve a földgázfelhasználás korlátozásának társadalmi és ökológiai hatásának értékelése játszik szerepet.

Arra kevésbé lehet számítani, hogy egy esetleges forráscsökkenés és ezzel párhuzamosan tartósan hideg időszak miatti előrejelezhető fogyasztásnövekedés esetén kiterjedt korlátozásokat léptet életbe a rendszerirányító, de a 2009. januári orosz-ukrán gázvita esetében már tanúi lehettünk korlátozó intézkedéseknek. Akkor az első két (akkor még némileg mást jelentő) kategóriában történtek korlátozások. Az erőművek alternatív tüzelőanyagra álltak át, az ipar bizonyos szektoraiban (pl.: autógyártás, építőanyagok gyártása, gépgyártás) csökkentették, vagy felfüggesztették a termelést a szereplők.

A fentiek tükrében érdemes a vállalkozásoknak felkészülniük az esetleges korlátozásokra adott válaszokkal, cselekvési és kockázati tervvel. Elsősorban nyilván kell tartani, hogy az adott vállalkozás melyik korlátozási kategóriába tartozik. Ezt az információt a földgázipari vállalkozásokkal kötött szerződés tartalmazza. Amennyiben valaki az alacsonyabb számú kategóriába került besorolásra, érdemes a korlátozásokra adandó válaszokkal összetettebben is foglalkozni.

Célszerű a gázfogyasztást monitorozni és meghatározni, hogy a termelés mely területén használják a földgázt a legintenzívebben, milyen a napi átlagos és a maximális vételezés mértéke. Értékelni kell a tevékenységeket abból a szempontból, hogy meghatározhatóak legyenek azok a kulcsfolyamatok, amelyekhez mindenképpen szükség van a földgázra. Ezen túl érdemes a kulcsfontosságú beszállítók tevékenységét is értékelni hasonló szempontokból, hiszen a beszállítóknál érvényesített korlátozás hathat a vállalatra is. Meg kell vizsgálni, hogy mi az a minimum vételezési mérték, ami szükséges a berendezések és eszközök fagyás okozta kárainak elkerülése érdekében.

Ha sikerült felmérni és értékelni a gázfogyasztást a tevékenység szempontjából, akkor meg kell vizsgálni, hogy van-e alternatíva a földgáz kiváltására. Ez a kérdés azonban nem csak a korlátozások idején való folyamatos működés elősegítésénél jelenthet hasznot, hanem az alternatívák által további lehetőséget nyit meg a működési költségek csökkentésére. Ennél a szempontnál kiemelt szerepe van az időtávnak, mivel a technológiai váltás rövid távon - a következő télre -, gyakorlatilag nem releváns, de a hosszú távú és fenntartható működést segítheti ez az elemzés. Ráadásul a földgáz kiváltásának lehetnek dekarbonizációs hatásai is, amelyek szintén hozzájárulhatnak a vállalkozások társadalmi, de akár gazdasági reputációjának növeléséhez is.

Mivel rövid távon a földgáz használata kevésbé helyettesíthető (néhány speciális kivételtől eltekintve), ezért az alacsonyabb korlátozási kategóriába eső vállalkozásoknak érdemes cselekvési tervet készíteniük a korlátozás esetére. A cselekvési terv készítésének elsődleges célja az üzembezárás elkerülése. Csak néhány példa a cselekvési terv tartalmi elemeire:

Ezek mind olyan kérdések, amelyek a vállalkozás egyedi jellemzőitől függenek (tevékenység, folyamatok, gazdasági helyzet), ezért univerzális válasz nem adható rájuk. Minden vállalkozásnak önmagának kell ezeket a kérdéseket átgondolnia annak érdekében, hogy az energiaipar válságos időszakában az üzletmenet folytonosságát biztosítsa, tartósan ne sérüljenek a vállalati célok, elegendő és megfelelő termékekkel, szolgáltatásokkal láthassa el a vevőit. Ezzel javíthatja relatív piaci pozícióját egy potenciálisan romboló gazdasági környezetben.

