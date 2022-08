Spanyolországban korlátozzák a légkondícionálást és a fűtést

Az üzletek, kulturális és közlekedési létesítmények légkondicionálására és fűtésére vonatkozó korlátozást hétfőn fogadta el a spanyol kormány, miután az EU az orosz gázimporttól való függetlenedést tűzte ki célul.

Ezeken a helyeken a fűtést télen legfeljebb 19 fokon, nyáron pedig legalább 27 fokon kell majd tartani

- jelentette be Teresa Ribera, ökológiai átállásért felelős miniszter, aki hozzátette, hogy az intézkedések a kereskedelmi és kulturális terekre, nagy raktárakra, és a különböző közlekedési infrastuktúrákra vontakoznak, például állomásokra és repterekre.

Az említett intézkedések jövő héttől lesznek érvényesek.

Emellett kötelezik a klimatizált vagy fűtött helységeket, hogy a zárják az ajtókat a hőpazarlás elkerülése végett, valamint vizsgálják felül hőtechnikai berendezéseiket, amennyiben ez nem történt volna meg 2021 óta.

