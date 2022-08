A legolcsóbb kenyér kilója is hamarosan ezer forint felett lesz

A Telex szerint három hete 23, azóta újabb 25 százalékkal lett drágább a legfontosabb alapanyag, a liszt és még szeptemberre is újabb áremelés várható. Ősztől drágább lesz a többi alapanyag, a margarin, a sajt, a vaj meg a húsáru is, amit a különféle kiflikhez, pizzákhoz és pogácsákhoz használnak a pékek, akik az energiaárak miatt is aggódhatnak.

A portálnak nyilatkozó pékmester szerint az első lisztáremelés után a tizedével növelte minden termékét, de

újabb 10-15 százaléknál nem akar nagyobbat emelni, nehogy elriassza a vevőket, bár így a jövedelme csökkenni fog.

Varga Ferenc, a majdnem négyszáz vállalkozót, a szakma teljesítményének 65 százalékát képviselő Magyar Pékszövetség elnökségének tagja szerint a pékségeket sokféle gond sújtja mostanában. Nehéz pékeket találni, mert szakma nem vonzó a fiatalok számára, a munka nehéz, nyáron is nagy hőségben kell dolgozni, ráadásul éjszaka, hajnalban és szombat-vasárnap meg ünnepnapokon is műszakba kell menni. Mindezek mellett ő is említést tett az energiakiadások, a szállítási költségek és az alapanyagok drágulásáról is. Az elmúlt évtizedek során egyre igényesebbek lettek a magyar vásárlók, a jobb minőségű és egészséges termékeket egyre többen keresik, azok előállítása pedig költségesebb - tette hozzá.

A pékségek termékeinek áremelése elkerülhetetlen, erről Varga Ferenc nem szeretne találgatni, de szerinte a legolcsóbb kenyér kilója is mindenhol hamarosan ezer forint felett lesz, és még nem lehet látni, hol állnak meg az árak.

