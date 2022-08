Eljött az igazság pillanata: hatalmas bajban vannak a magyarok

Portfolio 2022. augusztus 03. 14:00

Kifutott az egyszeri juttatások jövedelemnövelő hatása és az évtizedek óta nem látott infláció is egyre több háztartás életszínvonalát veti vissza, akik kénytelenek csökkenteni fogyasztásukat, illetve érdemben alacsonyabb minőségű termékeket kell vásárolniuk – mondták a Portfolionak kiskereskedelmi források. Az árstopok szétzilálják az kiskereskedelmet, ami miatt nagyon erőteljes vásárlási korlátozások vannak érvényben, de még így is egyre többször van áruhiány a boltokban. Vannak olyan termékek, döntően árstoposak, amelyekből a láncok már az alacsony minőségűt tartják, mert nem akarnak veszteséget maguknak; másrészt a kereslet is csökken a jobb minőségű termékek iránt. A kiskereskedelmi különadó is rátett egy jó nagy lapáttal a problémákra: a Portfolionak kiskereskedelmi források arról beszéltek, hogy még soha nem volt olyan gyors az átárazás, vagyis az áremelés, mint az adó bejelentése után.