EKB: nemkívánatosan magas az infláció, lassul az euróövezeti gazdasági aktivitás

Az euróövezet gazdasági aktivitása lassul, az infláció továbbra is nemkívánatosan magas, és várhatóan még egy ideig az inflációs cél felett marad az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön publikált legfrissebb gazdasági jelentése alapján. A dokumentum hangsúlyozza, hogy észlelhetők a gazdasági aktivitást fékező tényezők enyhülésének a jelei is, mindez megnehezíti a 2022 második felére és az azt követő időszakra vonatkozó becsléseket.

A jelentés megállapítja, hogy a magas infláció vásárlóerőre gyakorolt hatása, a folyamatos kínálati korlátok és a nagyobb bizonytalanság visszafogja a gazdaságot. A cégek továbbra is magasabb költségekkel és az ellátási láncok zavarával szembesülnek, bár vannak már gyenge jelei annak is, hogy az ellátási szűk keresztmetszetek némelyike enyhül.

Ezek a tényezők együttesen jelentősen elhomályosítják a 2022 második felére és az azt követő időszakra vonatkozó kilátásokat.



Ugyanakkor a gazdasági aktivitás továbbra is élvezi a gazdaság újraindulásának, az erős munkaerőpiacnak és a költségvetési politika támogatásának előnyeit. A gazdaság újranyitása különösen a szolgáltatási szektor keresletét támogatja. Az erősödő utazási kedvnek köszönhetően, a turizmus várhatóan az idei harmadik negyedévben is segíti a gazdasági növekedést. A fogyasztást támogatják a háztartásoknak világjárvány alatt felhalmozott megtakarításai és az élénkülő munkaerőpiac is.

Az euróövezeti infláció júniusban tovább emelkedett, a legfontosabb összetevője ismét az energiaárak emelkedése volt. A piaci alapú mutatók arra utalnak, hogy a globális energiaárak a közeljövőben magasak maradnak.

Az ipari termékek tartós kínálati szűk keresztmetszetei és a kereslet élénkülése, különösen a szolgáltatási ágazatban, szintén hozzájárulnak a jelenlegi magas inflációs rátákhoz. Az árnyomás egyre több ágazatra terjed ki, részben a magas energiaköltségeknek a gazdaság egészére gyakorolt közvetett hatása miatt.

Az EKB várakozásai szerint az infláció még egy ideig nemkívánatosan magas marad, az energia- és élelmiszerárak emelkedése miatt.

A magasabb inflációs nyomáshoz az euró árfolyamának leértékelődése is hozzájárul. De előre tekintve, új zavarok hiányában az energiaköltségeknek stabilizálódniuk kell, és az ellátási szűk keresztmetszeteknek enyhülniük kell, ami a folyamatban lévő szakpolitikai normalizációval együtt támogatni fogja az infláció visszatérését az EKB inflációs céljához.

A munkaerőpiac továbbra is erős. A munkanélküliség májusban történelmi mélypontra csökkent. Az üres álláshelyek számos ágazatban azt mutatják, hogy a munkaerő iránti kereslet erős.

A tagországokban alkalmazott költségvetési politika segít enyhíteni az ukrajnai háború hatását azok számára, akik a magasabb energiaárak terhét a leginkább viselik. Az átmeneti és célzott intézkedéseket az EKB ajánlása szerint úgy kell kialakítani, hogy azok korlátozzák az inflációs nyomás fokozódásának a kockázatát. A költségvetési politikáknak minden országban az adósság fenntarthatóságának megőrzésére, valamint a növekedési potenciál fenntartható módon történő növelésére kell törekedniük a fellendülés fokozása érdekében.

Az ukrajnai háború elhúzódása továbbra is jelentős lefelé mutató kockázatot jelent a növekedésre nézve, különösen akkor, ha az Oroszországból származó energiaellátás olyan mértékben megszakadna, hogy az a vállalatok és a háztartások számára élelmiszeradagoláshoz vezetne.

A háború tovább ronthatja a bizalmat és súlyosbíthatja a kínálati oldali korlátozásokat, miközben az energia- és élelmiszerárak a vártnál tartósan magasabbak maradhatnak.

A globális növekedés gyorsabb lassulása szintén kockázatot jelentene az euróövezet kilátásaira nézve.

A világgazdasági aktivitásra vonatkozó legújabb adatok a növekedés mérséklődésére utalnak a magas infláció és a monetáris politika normalizálódása közepette világszerte. A fejlett gazdaságokra (az euróövezet kivételével) vonatkozó kompozit beszerzésimenedzser-index (PMI) április és június között csökkent, ami különösen az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság gyengeségét tükrözi. Ezzel szemben a feltörekvő piacok aktivitása jelentősen javult júniusban, elsősorban a kínai gazdasági aktivitás fellendülésének köszönhetően.

Az orosz-ukrán háború és a kínai járványmegelőző intézkedések miatt a világkereskedelem ismét visszaesett. Áprilisban a globális (euróövezet nélküli) áruforgalom már a harmadik egymást követő hónapban zsugorodott, és 2022 januárja óta 1,9 százalékkal csökkent.

A globális inflációs nyomás a szolgáltatásokra is kiterjed. Az OECD-országok éves fogyasztóiár-indexe májusban 9,6 százalékra emelkedett (az áprilisi 9,2 százalékról), amit az energia- és élelmiszer-infláció, és kisebb mértékben a maginfláció hajtott.

