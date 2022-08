Nagyon kell télire a tűzifa a kormánynak - Meg is jött az friss rendelet

Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelzései után a kormány hivatalosan is döntött: nagyot változtat a tűzifa-felhalmozás érdekében a fakivágás rendjén.

A Kormány 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról címmel jelent meg rendelet a csütörtök esti közlönyben.

A friss kormánydöntés pontjai összecsengenek az elmúlt napok kormányzati nyilatkozataival is. Orbán Viktor múlt pénteki rádióinterjújában ugyanis már azt mondta, hogy az erdőgazdaságokat kötelezte arra a kormány, hogy készítsenek terveket a tűzifa kitermelés növelésére. Gulyás Gergely pedig szombaton arról beszélt, hogy az erdőgazdaságokat utasították a fakitermelés növelésére. "Az állami gazdaságok a teljes mennyiség 55 százalékát adják. Nem csak a szociális programokhoz lesz elég fa, mindenki, aki akar vásárolni, fog tudni" - mondta a miniszter.

A csütörtöki kormányrendelet több ponton változtat a fakitermelés szabályain. Egyrészt a fakitermelés tilalmi időszakára vonatkozóan jogszabályban vagy hatósági döntésben megállapított korlátozást nem kell alkalmazni.

Azt is kimondja a rendelet, hogy védett természeti területen

idegenhonos fafajokból álló állomány kitermelése után az erdő felújítása során – a természet védelmérőlszóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 33. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – nem szükséges fafajcserés szerkezetváltást végezni, és az erdőfelújítás természetes úton is elvégezhető,

őshonos fafajokból álló és sarjeredetű természetes felújulásra képes erdőállomány véghasználata az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 10. § (2) bekezdésében és a Tvt. 33. § (5) bekezdésében foglalt korlátozásoktól mentesen végezhető.

Ez a második pont megszünteti azt a tilalmat, hogy az állam 100%-os tulajdonában álló, a természetvédelmi, Natura 2000, tájképvédelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű, természetességi állapotú, és az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó előírást alapul véve természetes mageredetű erdőfelújításra alkalmas erdőben tarvágást alkalmazzanak.

Másképp fogalmazva: a téli tűzifa biztosítása érdekében a kormány gyakorlatilag minden tilalmat elhárít a fakitermelés útjából.

Adminisztratív könnyítés, hogy az állami erdészeti társaságok által az erdőgazdálkodáshoz szükséges ésföldmunkával járó közelítőnyom-hálózat hatósági engedély nélkül alakítható ki.

Az Erdőgazdálkodásról szóló törvény azt is kimondja, hogy az állam 100%-os tulajdonában nem álló erdő esetén a vágásérettségi kor csak ajánlásként kerül meghatározásra. Emellett azt is, hogy a faanyagtermelési elsődleges rendeltetésű, az állam 100%-os tulajdonában nem álló, átmeneti erdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású erdő véghasználatára - amennyiben az erdőfelújítás feltételei biztosítottak - a) gyorsan növő fafajok esetén tíz évvel, b) lassan növő fafajok esetében húsz évvel a vágásérettségi kor elérése előtt sor kerülhet. A friss rendelet ezt a két szabályt kiterjeszti az állam 100%-os tulajdonában álló erdőire is.

Az Erdőgazdálkodásról szóló törvény egyik pontját kiegészíti a rendelet. Eddig azt mondta ki a törvény, hogy sarjeredetű természetes felújítással - az erdészeti hatóságnak a talajvédelmi, a mezővédő, vagy part- vagy töltésvédelmi rendeltetésű, valamint a felnyíló erdőre hozott eltérő döntése kivételével - az éger, az akác, az őshonos nyár, valamint a fűz főfafajú erdők újíthatók fel. Ezt a szabályt mostantól a cser és nemestölgy főfafajú erdő esetében is alkalmazni kell.

Egyúttal hatályon kívül helyezi a törvény 51. paragrafusának 6. pontját, ami arról szól, hogy "ha a termőhelynek megfelelő őshonos állományalkotó főfafajok mageredetű természetes felújításának feltételei adottak, ezt a felújítási módot kell alkalmazni".

Lényeges eleme a kormánydöntésnek, hogy

az erdészeti társaságok erdőtervben nem szereplő fakitermelésre az erdőgazdálkodásért felelős miniszter ez irányú döntése alapján is sor kerülhet.

A fakivágás megkezdését is megkönnyíti a kormánydöntés: a hatósági bejelentést követően 8 nappal lehet elkezdeni a tevékenységet. A főszabály eddig 21 napot tartalmazott.

A csütörtökön megjelent rendelet pénteken már hatályba is lép.

Mi áll a háttérben?

Arról a Portfolio is beszámolt, hogy a rezsiemelés bejelentése óta rendkívüli mértékben megnőtt a kereslet a tűzifa iránt. A tűzépeket, erdészeteket megrohamozták az érdeklődők, az árak negyedével emelkedtek. De a felvásárlási folyamat már korábban elkezdődött.

A Teol cikke szerint ma Magyarországon a földgáz után még mindig a szilárd tüzelő a második legelterjedtebb fűtőanyag. Négymillió ember melegíti otthonát fával, illetve kisebb arányban szénnel vagy brikettel a KSH szerint. A kistelepüléseken a háztartások háromnegyede használ szilárd tüzelőt. Az erdészetek szerint folyamatos a fakitermelés, nem tartják vissza a készleteket, nincs is hiány, ám mivel ugrásszerűen megnőtt a kereslet, azt egyelőre nem tudják lekövetni.

Az ország fakitermelési lehetőségeiről épp csütörtökön nyilatkozott a Magyar Narancsnak Luzsi József, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége tiszteletbeli elnöke. Luzsi József elmondása szerint abból kell kiindulni, hogy az országnak mennyi fája van. Magyarországon jelenleg kétmillió hektárnyi erdő van, a magyar erdők összes fatömege 2022-re meghaladta a 400 millió köbmétert. Az ország erdei évente 13 millió köbméter növedéket (ez a faállomány adott időegység alatti átlagos méretváltozását jelenti) produkálnak, így a favagyonunk csökkenése, azaz felélése nélkül évente hozzávetőleg ennyi az ország erdeinek (államinak, magánnak együtt) maximális fakitermelési lehetősége.

Ezzel szemben az előző tíz évben évente átlagosan 7,5 millió köbméter fát termeltek ki erdeinkből, tehát minden évben maradt úgynevezett kitermelési tartalék, ennek köszönhetően pedig minden évben nagyjából 5 millió köbméterrel növekedett erdeink fakészlete. A problémát most az jelenti, hogy az is tűzifát vesz, aki eddig az életben nem vásárolt. Csakhogy ezzel most nagyon megnövekedtek az igények. Ezért is lehetséges, hogy hiány alakult ki tüzelőből az eladóknál. Luzsi József jelezte ugyanakkor: vannak olyan erdők, amelyeket váratlan igény esetén be lehet sorolni fakitermelésre. Szerinte az igényeket az állami és magánerdőgazdálkodók ki tudják elégíteni, csak ezt nem azonnal tudják megtenni, hanem ahogy a gazdálkodási lehetőségeik lehetővé teszik. Szerinte a fűtési időszakra lesz annyi tűzifa a piacon, hogy a lakossági igényeket folyamatosan ki tudják majd elégíteni. Ha esetleg nem csak lakossági igényeket kell kielégíteni, akkor az állami tulajdonú erdőkben gazdálkodó társaságokon és az erdészeti hatóságokon keresztül az államnak meg vannak a lehetőségei ezek kielégítésére is.

