Tajvan is készül: ömlenek a fegyverek a tengerpartokra

Friss felvételek szerint a tajvani fegyveres erők nagy mennyiségű tüzérségi eszközt vezényeltek a tengerpartok térségébe, érdekes módon közel sem a legmodernebb technikát. Elsősorban M114-es, 155 milliméteres vontatott tarackokról jöttek ki videók: ez konkrétan második világháborús technológia.

Taiwan have made counter moves against China's military exercisesTaiwanese artillery units are moved to Pingtung county, south of Taiwan.The weapons shown are the M114 155 mm Howitzer.First came into service in 1942 pic.twitter.com/eCkxwc8zBD

Korábban szintén lehetett felvételeket látni arról, hogy M60-as harckocsik vonulnak végig Tajpej utcáin, ez hidegháborús amerikai technológia, de az Abrams-tankok beérkezéséig ezek a páncélosok fogják adni a tajvani harckocsizó fegyvernem gerincét.

Following to the provocative exercise of China Armed Forces, Taiwanese Armed Forces have been put on high alert. They are ready to confront any possible invasion of . This video shows M60A3 TTS main battle tanks of Army in streets of . #China