A román jegybank 75 bázisponttal emelte az alapkamatot

A Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa 75 bázisponttal, 5,5 százalékra emelte az alapkamatot pénteki monetáris politikai ülésén.

Az irányadó kamat mellett 75 bázisponttal 6,50 százalékra emelték a lombard hitel kamatát, és szintén 75 bázisponttal 4,50 százalékra a letéti rátát.

Legutóbb július elején módosította a jegybank az irányadó kamatot, akkor 100 bázisponttal 3,75 százalékról 4,75 százalékra növelte. Az elemzők jelentős része most is 100 bázispontos emelésre számított, de voltak 75 bázispontos prognózisok is. Elemzők arra számítanak, hogy év végéig a jegybank igazgatótanácsa 6,25 százalékig fogja növelni az irányadó kamatot.

Júniusban a román éves inflációs ráta 15,1 százalékra gyorsult a májusban jegyzett 14,5 százalékhoz mérten. A központi bank az év végén 12,5 százalékos, 2023 végén pedig 6,7 százalékos inflációt vár.