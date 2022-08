Orbán Viktor kormányülést hívott össze

Az energiaválságról és a háború hatásairól tárgyalt a kormány pénteken.

A dallasi CPAC-konferenciáról hazatérve kormányülést hívott össze Orbán Viktor miniszterelnök - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.

A pénteki tanácskozáson a miniszterek az orosz-ukrán háború legújabb történéseit és az európai energiaválság várható fejleményeit tekintették át.

A múlt heti kormányülésen is téma volt az energetika. Azt követően jelentették be, hogy a vállalati autók nem tankolhatnak tovább kedvezményes áron, nekik a piaci árat kell fizetniük azóta. Arról is döntöttek a múlt héten, hogy megemelik az energiaszektor különadóját.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) kormányülésen vesz részt, mellette Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b) és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b3) a Karmelita kolostorban 2022. augusztus 5-én.