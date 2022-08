Szimulátor trenírozhatja a tanulóvezetőket, de ez jelentősen megdobhatja a jogsi árát

Egy augusztus elején megjelent rendeletmódosítás szerint jövőre már arra is lesz lehetőség, hogy szimulátoron is gyakorolhassanak azok, akik jogosítványt szeretnének szerezni. Az RTL riportja szerint azonban azt egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan hány órát válthatnak majd ki a tanulók ezzel.

Az RTL-nek nyilatkozó vezetésoktató szerint a szimulátor több szempontból is jó. Például olyan veszélyes helyzetek kezelését is lehet gyakorolni, amelyeket a közlekedésben nem. Kérdéses, hogy mennyi iskola engedheti meg majd magának az akár 8-10 milliós eszköz vásárlását, illetve az is, hogy ez mennyire hathat a jogosítvány árára.

A vezetésoktató ez a plusz szolgáltatás növelné a díjakat, továbbá arról is beszélt, hogy az óraelszámolás percalapú lesz.

Az oktató szerint ha az új rendszer bonyolítja az adminisztrációt, akkor lesznek oktatók, akik a pálya elhagyása mellett dönthetnek, pedig már így is kevés az oktató.

A Technológiai és Ipari Minisztérium az RTL megkeresésére azt írta, hogy a szimulátorok alkalmazása nem kötelező, de a korszerű eszköz beruházási költsége nagyjából megegyezik egy oktató autó árával, a fenntartási költsége pedig jelentősen alacsonyabb. A tárca közlése alapján a részletek kidolgozása folyamatban van, a szimulátoros képzések leghamarabb egy év múlva indulhatnak.

