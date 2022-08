Van egy nagy gond a kormány rendkívüli rezsidöntésével

Energia-vészhelyzet van, ezért a kormány szerint indokolt gyakorlatilag szinte minden akadályt elhárítani a fakivágások elől, hogy legyen megfelelő mennyiségű tűzifa idén a hideg hónapokra. Szakmai oldalról azonban ezzel a lépéssel van egy óriási gond: nem mindegy, hogy milyen fával fűt a lakosság, vagy a - tervek szerint erre a fűtési módra tömegével átálló - állami intézmények.

Csütörtök este jelent meg az a kormányrendelet, amivel gyakorlatilag minden akadályt elhárítanak a fakitermelés útjából idehaza. Mindez arra utal, hogy a téli tűzifa biztosítása érdekében rendkívüli lépésre készül az állam. A környezetvédelmi szervezetek már figyelmeztettek arra, hogy a kormány lazító lépése milyen súlyos természeti károkat okozhat rövid és hosszú távon egyaránt.

Energiakrízis van, és a kormány szerint ez most az elsődleges baj

A kormány ezekre egy szombati közleményben reagált, melyben elismeri, hogy "az erdőgazdálkodás fontos része az energia-vészhelyzet megoldásának, ezért a kormány a tűzifa biztosítása érdekében enyhítette a fakitermelés szabályait". A kormány úgy érvel, hogy "energiaválság alakult ki és veszélyben van Európa gázellátása, ezért meg kell teremteni azt a lehetőséget is, hogy ahol lehet, gáz helyett fával fűtsenek". A cél a kormány szerint a magyar háztartások ellátása, a közleménye szerint "a fűtési időszakra lesz annyi tűzifa a piacon, amely az igényeket ki tudja elégíteni". A kormány lépései között szerepel a tűzifa-kiviteli tilalom, az állami erdőgazdaságok fakitermelésének növelése és a fakivágási szabályok könnyítése. A kormány azzal érvelt legutóbb, hogy a rendelet nem veszélyezteti a fenntartható erdőgazdálkodást. Miközben egyes szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy már a rendelet meghozatala előtt intenzív fakitermelés folyt a magyar erdőkben, és emiatt számos erdőre, erdőrészletre rá sem lehet ismerni. A rendelet hatálya alatt évtizedekre ható károk alakulhatnak ki.

Jól látható tehát, hogy a kormány azt mondja, hogy az őszi és téli hidegebb hónapok fűtési időszakára fel kell készülni (főleg ha gázhiányos állapottal is számolnak), ennek érdekében több fát kell kitermelni, és ennek a döntésnek a természeti következményei a kormány szerint nem lesznek súlyosak, vagy legalábbis másodlagosnak tekinti az ezzel kapcsolatos károkat. A szakmai szervezetek érvelései alapján nagyon nehéz elképzelni azt a forgatókönyvet, hogy a csütörtöki rendelet nem veszélyezteti a környezetet.

Ez tehát egy rezsidöntés

A kormány döntése és másnapi kommunikációja alapján arra következtethetünk, hogy a kormány a fakivágási szabályok könnyítésével azt szeretné elérni, hogy idén több fa kerüljön a piacra, ezzel kielégítve a rezsicsökkentés módosítása következtében elszabaduló fa iránti lakossági keresletet, de közben az állami intézmények tűzifa-kereslete is nagyot növekedhet az elmúlt napok jelzései szerint (Gulyás Gergely miniszter egy hete jelezte: más közintézményekben is megvizsgálja a kormány, hogy lehessen fával fűteni, nemcsak az iskolákban). A fa kínálatát akarja tehát az állam emelni rövid időn belül és ezzel nem mellékes célja, hogy az árakat is valamennyire kordában tartsa. Összességében tehát a fakitermelést könnyítő szabályok szintén egyfajta állami rezsidöntéssé váltak, a kormány most mindent az energia-vészhelyzetnek rendel alá.

Van azonban egy nagy bökkenő!

A kormány érvelése alapján arra lehet következtetni, hogy a kormány célja, hogy a könnyítés nyomán nagyobb mennyiségben kivágott fa minél hamarabb a piacra kerüljön és tűzifa váljon belőle. Ám ez a folyamat nem ennyire egyszerű!

A tűzifa esetében nagyon fontos ugyanis a fa nedvességtartalma,

mint amikor az sem mindegy, hogy milyen üzemanyagot tankolunk az autónkba.

A Levegő Munkacsoport például a fafűtéssel kapcsolatos tájékoztató anyagában azt írja, hogy a jó tűzifa nedvességtartalma 20% alatti, de inkább 10-15% között van. Ezzel szemben a frissen kivágott fa 40-50% vizet tartalmaz, és égésekor a víz elpárologtatása elnyeli a benne lévő energia jó részét. Tehát a viszonylag frissen kivágott fa tűzifaként történő hasznosításával két gond is van:

A víz hűti a tűzifa égését, nem ad tehát olyan hatékonyan meleget az ilyen fa, vagyis a fűtőértéke rosszabb lesz.

Az alacsony égési hőfok miatt a fából felszabaduló gázok nem égnek el, hanem füst, korom és vizes kátrány keletkezik hő helyett. Ha sok kátrány rakódik le, elzárja a füst útját és halálos szén-monoxid mérgezést okozhat. Másrészt a külső környezetet is jobban szennyezi a felszabaduló füst.

Vagyis azt kell mondani, hogy

a most kivágandó fák tehát nem alkalmasak tüzelőnek.

Nem véletlen, hogy a kályhatelepítő szakcégek azt ajánlják, hogy olyan fát érdemes használni, amit legalább a tüzelés előtt 1,5-2 évvel vágtak ki és ezért a nedvességtartalma már 20 százalék alatti.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint állami szerv is arra hívja fel a figyelmet tűzifa-vásárlási tájékoztatójában, hogy minden 10 százaléknyi többletnedvesség 9százalékos fűtőérték-csökkenéssel jár.

A HelloVidék társportálunk a közelmúltban részletesen írt arról, hogy mire érdemes figyelni fatüzeléskor.

Súlyos következményekre felkészülni!

Ha tehát ezeket a frissen a piacra kerülő, idén nyár után nagyobb mennyiségben kivágott fát fogják használni tüzelőnek, akkor fel kell készülni a fentebb bemutatott következményekre. És mindezek fényében a tűzifa-mennyiség növelését célzó fakivágási szabályok könnyítése igencsak kétségbeesett intézkedésnek tűnik, amely figyelmen kívül hagyja a természeti és a - rosszabb fűtési folyamatok miatti - környezeti következményeket. Ne feledjük: ha a környezetünkben (legyen az éppen egy nagyváros kertvárosi része, vagy az agglomeráció családi házas övezete, vagy egy kisebb település önálló házas területe) egyre többen állnak majd át erre a fűtési megoldásra, nagyobb nedvességtartalmú tűzifával, akkor annak a következményeit a közvetlen környezet, vagyis a szomszédok is érezni fogják, a potenciális negatív hatásokat pedig viselniük kell.

Ezek a tényezők a jelek szerint a kormány szemében másodlagosak, mert a potenciális gázhiányos állapot miatt energia-vészhelyzet van, és ez sok mindent felülír.

Nemrégiben a Portfolio naponta megjelenő podcastadásában, a Checklistben arra mutattunk rá, hogy a fa, olaj, szén és tűzifa tömeges, fűtési célú felhasználása brutálisan növelné a levegőben a káros anyagok jelenlétet, de hatékonyságuk jelentősen alulmarad a gázkazánokhoz képest. És akkor még nem beszéltünk arról, milyen fával fűtünk.

Ebből a szempontból érdemes megnézni Horváth András youtuber villanyautós videóját egy évvel ezelőttről, amelyben bemutatja, mit okoz a kályhák beindítása Csobánkán a téli fűtési szezonban és a füstnek és a szálló pornak milyen egészségkárosító hatásai lehetnek.

