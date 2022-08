Benzinhiány és kútbezárások Magyarországon: a szakértők szerint csak most jön a legrosszabb

Portfolio 2022. augusztus 08. 09:59

A szakértők szerint augusztus közepe lehet a legnehezebb időszak a hazai üzemanyag-ellátásban. Az egyes kutak már most is korlátozásokat vezettek be, de ez csak átmeneti megoldást jelenthet. További átmeneti megoldás lenne a stratégiai tartalékok felszabadítása, az igazi megoldást viszont a hatósági árak eltörlése jelentené - állítják.