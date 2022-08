Két fontos területen is módosulhat a katatörvény

A főfoglalkozás megszűnése, valamint egyes cégformák kötelező könyvvizsgálata kapcsán kész tényként kezelhető, hogy módosulhat a katatörvény – derül ki abból a belső levelezésből, ami a Pénzügyminisztérium és a NAV között zajlott.

A levélváltásról múlt héten a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete írt a Facebook-oldalán, amely ez alapján már jelezte, hogy a katatörvény módosítása kész ténynek látszik.

A 24.hu megszerezte ezt a belső levélváltást és ez alapján azt írja, hogy a Pénzügyminisztérium által támogatandó várható jogszabály-módosítás egyrészt azt a kérdést rendezi majd, hogy hogyan kell eljárni, ha egy főállású katásnak megszűnik ez a jogviszonya és mellékállású katássá válik.

Emellett azt is tisztázhatja majd egy újabb jogszabály, hogy a régi kata hatálya alól kikerülő betéti társaságokat, közkereseti társaságokat, egyéni cégeket, ügyvédi irodákat mentesítsék a könyvvizsgálati kötelezettség alól, mivel az jelentős többletköltséggel járna. A PM ezt a javaslatot is támogatná, de mint írják, ehhez is jogszabály-módosítás szükséges.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete az említett Facebook-posztban egyébként arra is rámutat: a levélváltás alapján a Pénzügyminisztérium végre elismerte, hogy közel 10 éven át fiktív jövedelemigazolásokat állított ki a katásoknak a NAV, mert a minimálbért tüntették fel, miközben a katásnak egyáltalán nem is volt ennyi bevétele.

Címlapkép forrása: Shutterstock