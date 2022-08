Itt az újabb inflációs hidegzuhany: folytatódik a kegyetlen árrobbanás Magyarországon

Ismét jókora kellemetlen meglepetést okozott a magyarországi inflációs adat, hiszen a KSH júliusra éves alapon 13,7%-os drágulást mért, míg a Portfolio elemzői konszenzusa 13%-os áremelkedést vetített előre a júniusi 11,7%-os ütem után. Ez azt jelenti, hogy újabb 24 éves csúcsra száguldott az infláció, jórészt az élelmiszerárak nagyon durva, havi alapon 4,1%-os, éves szinten 27%-os drágulása nyomán. A teljes infláció a KSH adatai szerint havi alapon szintén nagyon dinamikusan, 2,3%-kal emelkedett, a maginfláció pedig 3%-kal, így utóbbi éves szinten már 16,7%-os szárnyalást mutat. Még ennél is durvább az, hogy a negyedéves évesített maginfláció 27,5%-os (!) szintre szárnyalt, azaz rendkívül erős az árnyomás Magyarországon. Az adatok egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy az MNB-nek határozottan tovább kell haladnia a monetáris szigorítás útján.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Júliusban folytatódott a fogyasztói árak szárnyalása Magyarországon, legalábbis ezt jelzik a KSH ma közölt adatai, hiszen éves alapon az élelmiszerárak 27%-kal, a tartós fogyasztási cikkek 14%-kal ugrottak, a szeszes italok és dohányáruk 11,2%-kal, az üzemanyagok és egyéb cikkek pedig 10,9%-kal.

Amint a bevezetőben jeleztük: rendkívül erős árnyomásra utal az, hogy a szezonálisan kiigazított negyedéves évesített maginfláció 27,5%-ra ugrott, azaz ha olyan egy éven keresztül olyan árfolyamatok zajlanának, mint ami az elmúlt 3 hónapban történt, akkor ilyen magas lenne az éves maginfláció amit most 16,7%-osra mért a KSH. Mindez azt is jelzi, hogy továbbra is nagyon erős átárazódási folyamatok zajlanak a gazdaságban és ahogy fent írtuk: az adatok egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy az MNB-nek határozottan tovább kell haladnia a monetáris szigorítás útján.

