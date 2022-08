Kapaszkodjon mindenki! - 20 százalékos infláció is jöhet Magyarországon

Felülmúlta a várakozásokat a friss júliusi inflációs adat, széles körben érzékelhető az erőteljes árnyomás. A fogyasztói kosár kétharmadában vágtató inflációról beszélhetünk. Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza arra hívja fel a figyelmet kommentárjában, hogy amennyiben októberben megszűnik az üzemanyagár-stop, akkor az év végére már 20% közelébe emelkedhet a magyar inflációs mutató.

Virovácz Péter, az ING elemzője azt emelte ki, hogy az alap inflációs adatnál is komolyabb sokkot okozott a maginfláció alakulása, mely júliusban 16,7 százalékos év/év áremelkedést jelez a volatilis tételektől megtisztított fogyasztói kosár esetében. Itt 1997 áprilisáig kell visszapörgetni a naptárat, hogy hasonló maginflációs indexszel szembesüljünk. Emlékeztet arra is, hogy a júliusi áremelkedés mögött nem csak az eddigi kínálati sokkok húzódnak meg, hanem számos adóváltozás is. A jövedéki adó átalakítása és emelése, valamint a népegészségügyi termékadó kiterjesztése és emelése jelentős mértékben hozzájárult ehhez a rendkívül magas inflációhoz.

Ugyanakkor továbbra is igaz, hogy egyre szélesebb körben érzékelhető az erőteljes árnyomás: a fogyasztói kosár 140 főbb termék- és szolgáltatáscsoportját nézve már 92 esetben kétszámjegyű az éves bázisú áremelkedés, vagyis a fogyasztói kosár kétharmadában vágtató inflációról beszélhetünk.

Az elemző arról is ír, hogy mi várható Magyarországon inflációs fronton. A közgazdász további gyorsulásra számít. Habár a forint némiképp erősödött az elmúlt hónapban, ez aligha elegendő ahhoz, hogy érdemben változtasson az infláció dinamikáján. Eközben az extraprofit adók áthárítása folytatódhat, miközben a rezsicsökkentés átalakítása is újabb 2-3 százalékponttal növelheti meg a fő inflációs mutatót augusztustól. A rezsidrágítás hatását más elemzők is megbecsülték. Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója azt írta kedden, hogy a bejelentett rezsinövelő intézkedések és a benzinársapka módosítása összességében több mint három százalékkal is megemelhetik a hazai árindexet a következő hónapokban. Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője részben a rezsicsökkentés módosítása miatt emelte meg inflációs előrejelzését: a múlt héten az idei évre éves átlagban még 12,1%-ot várt, most már ezt 12,6%-ra emelte.

visszatérnek a piaci árak, úgy az év vége felé már könnyen 20 százalék közelébe is emelkedhetne a magyar inflációs mutató.

Az év egészét nézve 12,5-13,0 százalék körüli átlagos inflációval számolunk 2022-ben, míg jövőre is közel kétszámjegyű maradhat az átlagos árszínvonal emelkedése - vetíti előre a szakember, aki hozzáfűzte: a következő hónapokban további akár 100-100 bázisponttal is emelheti a kamatokat az MNB. A jegybanknak nincs lehetősége visszakozni az agresszív kamatemelési politikától.

Annak érdekében, hogy minél hamarabb elérhető legyen a pozitív reálkamat környezet (a kamatok és a fő inflációs mutató különbözete), ami akár tartósan erősíthetné a forintot, nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy 14 (akár 15) százalék környékén álljon csak meg a jegybank a kamatemelésekkel - írta az elemző. Persze a kamatemelés egy részét a jegybank kiválthatja olyan új intézkedésekkel és eszközökkel, melyek érdemben csökkentik a forintlikviditást, ezáltal szigorítva a monetáris politikát.

