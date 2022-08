Meglepte az elemzőket a magyar inflációs adat, a további gyorsulás miatt további MNB-emelésekre számítanak

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója

"A rezsiemelés előtti utolsó inflációs adatot láthattuk, innentől kérdés, hogy hogyan reagál majd a lakosság és a vállalati szféra a hirtelen megugró számokra. Az MNB által sokszor emlegetett másodkörös hatások elkerülése kulcsfontosságú lenne az ár-bér spirál megakadályozásában. Az infláció további emelkedése, és az ársapkák későbbi esetleges szűkítése miatt az MNB nem térhet le a szigorítás útjáról, pedig a régiós jegybankok már kezdik levenni a lábukat a fékről.

A júniusra vonatkozó, mindent magában foglaló inflációs mutató 13,7 százalék lett, messze meghaladva a 13 százalékos elemzői konszenzust. Júliusban a szezonális hatások, valamint a globális nyersanyagárak csökkenése miatt az infláció emelkedésének ütemében mi is egy kisebb fellélegzést vártunk, ám a megjelent adat fényében ez nem következett be.

A továbbiakban az infláció további gyorsulását várjuk, a bejelentett rezsinövelő intézkedések és a benzinársapka módosítása összességében több mint három százalékkal is megemelhetik a hazai árindexet a következő hónapokban, amivel beérhetjük a környező országok szintjét. Az Amundi legfrissebb előrejelzése szerint 17,5 százalékon tetőzhet a fogyasztói árindex idén októberben, és decemberben is még 17 százalék környékén ragadhat a mutató.

Izgalmas kérdés, hogy a régiós jegybankok legutóbbi, vártnál kisebb kamatemeléseit követi-e majd az MNB, ugyanis a régióban már látszódnak az infláció tetőzésének halvány jelei, míg nálunk a kormányzati intézkedések miatt csak most fog igazán felpörögni az infláció. Várakozásaink szerint az infláció elnyújtottabb mérséklődése és az EU-s pénzekkel kapcsolatos bizonytalanság miatt egyelőre marad a szigor, de a lassuló gazdasági növekedés és pozitív Európai Bizottsági döntés esetén az év vége felé lehet már tér az enyhítésre."

Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője

"Júliusban az infláció kedvezőtlenül alakult, gyorsulása meghaladta az elemzői várakozásokat, így a pénzromlás mértéke az előző havinál 2 százalékponttal nagyobb volt. Az előző hónaphoz képest a legtöbb főcsoport áremelkedése fokozódott, a legjelentősebb növekedés az élelmiszerek esetében következett be, melyek ára így éves alapon több mint negyedével nőtt. Az élelmiszereken belül jelentős eltérés látszik az egyes termékek között – vannak olyan termékek, például a margarin, amelyek ára közel kétharmadával emelkedett, míg az idényáras élelmiszerek árnövekedése ennél jóval mérsékeltebb, 13,0 százalékos volt. Az élelmiszerek drágulása a teljes júliusi infláció mintegy feléért felelős. Ez nem kizárólag belföldi jelenség, alakulásában több tényező is szerepet játszik: a kedvezőtlen, aszályos időjárás mellett az energiaárak növekedése, a bérek emelkedése, az orosz-ukrán háború, de vélhetően az extraprofit-adó megjelenése is felfelé vitte már az árakat.

Szintén jelentősen, 14,0 százalékkal emelkedett a tartós fogyasztási cikkek ára. Ennek okai között érdemes megemlíteni az előbbieken kívül az ellátási láncok szakadozását, illetve a gyenge forintot is. Ugyanakkor az árstopok jelentősen visszafogják az inflációt, annak mértéke júliusban a kormányzati intézkedések nélkül 20 százalék felett lett volna.

Az infláció gyorsulása az eurózónában a magyarnál kisebb volt, így mértéke az előzetes adatok szerint 8,9 százalékot tett ki. Ugyanakkor az egyes tagállamok közötti szóródás jelentős, a pénzromlás mértéke a balti államokban a 20 százalékot is meghaladja. Pozitív jel lehet, hogy az eurózónában az árak júliusban havi alapon alig változtak.

Várakozásaink szerint az infláció a következő hónapokban tovább gyorsul: az átlagfogyasztás feletti energiaárak emelése, illetve a jövedéki és chips-adó növelése egyaránt felfelé húzzák az augusztusi pénzromlást, de a mezőgazdaságot sújtó aszály hatásai is tovább növelik az élelmiszerárakat. Az infláció lassulásának pontos időpontját nehéz előrejelezni, ebben nagy szerepe lesz a háború végének és az energiapiac normalizálódásának. Ugyanakkor gyors konszolidációra nem számítunk, a pénzromlás az idei év átlagában meghaladja a 13 százalékot.

A mai inflációs adat alapján szükséges a monetáris kondíciók további szigorítása, hiszen az infláció letöréséhez a mostaninál erősebb forintárfolyamra van szükség.”

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője

"A várakozásokat érdemben meghaladva, 13,7%-ra emelkedett az infláció júliusban az igen széleskörű áremelkedés miatt. Az erősödő árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció igen meredeken, 16,7%-ra ugrott, ami messze felülmúlta a várakozásokat. A meglepetést az élelmiszerárak és a tartós, az egyéb fogyasztási cikkek és szolgáltatások árainak a várakozásoknál lényegesen nagyobb áremelkedése okozta.

A vártnál jóval magasabb infláció, a forint érdemi gyengülése, a népegészségügy termékadó és a dohánytermékek, alkoholos italok jövedéki adóemelése, számos, elsősorban élelmiszer termékpályán a nyersanyag és energiaöltségek meredek elszállása miatt továbbra is folytatódó átárazások, valamint a háztartási energiaárak befagyasztásának részleges feloldása miatt meredeken, 12,6%-ra emeljük az idei átlagos inflációs várakozásunkat, ami jövőre 10,1%-ra mérséklődhet.

Az orosz-ukrán háború, valamint az Oroszország elleni szankciók, és részben ennek következtében csökkenő orosz gázszállítások érdemben felülírták az inflációs – és gazdasági – kilátásokat, amelyeknek a hatásai továbbra sem megbecsülhetők meg teljeskörűen. A háború kitörése óta a gáz-, áram-, és olajárak elszálltak, amelyek már azelőtt is komoly nehézséget okozott a gazdasági élet szereplőinek, az inflációt a következő hónapokban pedig tovább növeli a háztartási energiaárak átlagfogyasztás feletti növelése. A mikro- és kisvállalatok kizárása az egyetemes szolgáltatásokból és a hatósági üzemanyagárak igénybevételéből, valamint a kata szigorítása további áremelkedéseket okozhat. Igen komoly hatásai látszanak a búzaárak és más alapvető terményárak (kukorica, napraforgó) a háború kitörését követő elszállásának, noha a nemzetközi árjegyzések az elmúlt időszakban érdemben süllyedtek, ezt azonban a forint dollárral szemben meredek gyengülése ellensúlyozza. Jelentős kockázatot jelent az idei ukrajnai vetéssel kapcsolatos bizonytalanságok is. A háború kitörését követő első sokkhatás óta az utóbbi hetekben lefelé korrigáltak az olaj-, nyersanyag-, és terményárak, ami némileg tompíthatja a várható sokkhatást.

Az egyre tartósabbnak ígérkező magas infláció miatt szükséges volt a kamatemelési ciklus elindítása, ráadásul még felfelé mutató kockázatot jelentenek a nyersanyagárak másodkörös hatásai is, az újranyitás miatt felrobbanó kereslet, amit a kínálat lassabban tud követni, a munkaerőhiány miatt várhatóan érdemben megugró bérek, az inflációs várakozások emelkedése, így az MNB folytathatja a kamatemelési ciklust. A többszörösére ugró gázárak és áramárak számos ágazatban, és szinte minden ipari folyamatban megjelenik, így a pékáruktól, a vendéglátástól az élelmiszertermeléshez szükséges műtrágyáig, a vegyiparig, fémfeldolgozásig, építőanyag gyártásig jelentős mértékű drágulást okoz.

A következő hónapokban az átárazások, az adóemelések és a háztartási energiaárak befagyasztásának részleges kivezetése miatt jelentős mértékben tovább emelkedik az infláció, ami az árkorlátozó intézkedések nélkül elérhetné a 18%-ot, a háztartási energiaárak befagyasztása nélkül pedig bőven meghaladná a 20%-ot. Az árkorlátozások fenntartása jelentős ársokkot előzhet meg, míg esetleges fokozatos, vagy teljes megszűntetése igen jelentős felfelé mutató kockázatot jelent, de erre az alapforgatókönyvünkben nem számítunk. Az őszi hónapokban 17% közelébe emelkedhet az infláció, azonban az év utolsó hónapjaitól bázishatások miatt már az infláció mérséklődésére számítunk.

A tartós fogyasztási cikkek árait jelentősen növeli a forint érdemi gyengülése, a nyersanyagárak elszállása, az alkatrészhiány, a szállítási költségek elszállása is, az új autók árának emelkedését azonban a lényegesen magasabb műszaki tartalom is befolyásolja. A faárak elszállása érezteti hatását a bútorárakban is. A széleskörű áremelkedést tükrözi, hogy időjárási tényezők, a klímaváltozás, a zöldátállás, valamint egyes geopolitikai feszültségek miatt még a gyapot és a cellulóz ára is elszállt, ami a ruházati és papírtermékek árát növeli. A lakbérek és más piaci szolgáltatások árnövekedése is gyorsul.

Az üdülési szolgáltatások árait jelentősen mérsékelték a járvány második hulláma miatt meghozott újabb utazási korlátozások és az idegenforgalom ismételt zuhanása, míg a korlátozások feloldása után érdemben növekedtek, a közeljövőben pedig az energiaköltségek elszállása, az élelmiszerek drágulása, valamint a munkaerőhiány miatt erősödő bérverseny miatt várható további áremelkedés.

Az élősertés felvásárlási árak az elmúlt hónapokban meredeken, egyes beszámolók szerint 50-60%-kal ugrottak meg, ami a következő hónapokban jelenhet meg a feldolgozott húsok áraiban. A búzaárak tavaszi emelkedése miatt a következő hónapokban meredeken folytatódhat a liszt nagykereskedelmi és a pékáruk árainak emelkedése, azonban a búzaárak közelmúltbeli visszaesése miatt tetőzhetnek az árak a termékpályákon.

A jövedéki adóemelés a dohánytermékek és szeszesitalok, a chipsadó (neta) emelése számos feldolgozott élelmiszer árát emelte. Az egyes szektorokban bevezetett extraprofit adó azonban csak egyes termékekben, szolgáltatásokban korlátozottan jelenhet meg, így csak minimálisan befolyásolhatják az inflációt, bár a kiskereskedelmi vállalkozások az egyes termékeket érintő árkorlátozások miatti veszteségeik áthárítására kényszerülhetnek."

