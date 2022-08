Kihátrálnak a cégek a duális képzésből - mégis mennyi sebből vérzik a hazai szakképzés?

Portfolio 2022. augusztus 10. 11:00

Az elmúlt 30 év alatt hol a drasztikus munkanélküliségre jelenleg pedig a munkaerőhiányra kell választ adnia a magyar szakképzési és felnőttképzési rendszernek, amely közben jelentős szabályozási és intézményi változásokat élt át - mondta a Portfolio-nak Gosztonyi Gábor. A Pedagógusok Szakszervezetének szakképzésért felelős alelnöke szerint a jelentkezőknek nem egyszerű eligazodniuk a folyamatosan változó jogszabályok miatt a szakmai fogalmak között, ráadásul ez a jövőbeni munkáltatóknak is gondot jelent. A szakképzésben is jelentős az oktatóhiány, a szakértőnek van tudomása olyan szakképző intézményről, ahol szakmunkás végzettségi szinten kénytelenek pótolni az egyetemet végzett szakmai tanárok kiesését. Gosztonyi Gábor kitért arra is, hogy a szakképzési rendszer szempontjából bőven akadnak kérdések. Példaként említette a munkaadók érdekeltségeit, információi szerint a duális képzés finanszírozásának változásai miatt számos magyar tulajdonú kis- és közepes vállalat jelezte kivonulását a programból.