Koronavírus Magyarországon: megérkeztek az új heti adatok

A múlt héten 18 078 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, 80-an pedig elhunytak a fertőzés következtében. Jelenleg 1501 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Az új fertőzöttek és a kórházban ápolt betegek száma az elmúlt hetekben emelkedett, a múlt héthez viszonyítva azonban már csökkenést láthatunk. Ennek ellenére a nyári járványhullám tetőzéséről még korai lenne beszélni egy új hetiadat-jelentés után.

Egy héttel korábban 21840 új esetről számolt be a kormányzati portál, tehát egy hét alatt mintegy 17 százalékkal csökkent a regisztrált fertőzések száma. Fontos azonban kiemelni, hogy az aluldetektálás vélhetően igen jelentős, a fertőzésszámban látható csökkenés nem feltétlenül annak a jele, hogy megtorpant a koronavírus-járvány terjedése Magyarországon, biztosabb megállapítást csak a következő hetek adatai alapján tehetünk. Érdemes azt is megjegyezni, hogy az omikron új variánsa láthatóan jóval könnyebben terjed a korábbiaknál a nyári időszakban.

A kórházban ápolt betegek száma egy hét alatt 92 fővel 1501 főre csökkent. Ez természetesen még mindig jócskán elmarad a korábbi járványcsúcsokon tapasztalt terheléstől, de egyre több szakember véli úgy, hogy az első korlátozó intézkedésekre, főleg a zárt terekben történő kötelező maszkviselésre szükség lenne.

Nőtt viszont a lélegeztetőgépen lévők száma, jelenleg 22 súlyos beteg szorul lélegeztetésre. Az elhunytak száma azonban csökkent, 80 ember halt meg egy hét alatt a betegséggel összefüggésben, ez közel 17 százalékos csökkenést jelent az eggyel korábbi héthez képest. Lényeges azt is kiemelni a halálozási statisztikával kapcsolatban, hogy a most domináns omikronvariáns okozta megbetegedések enyhébb lefolyása miatt, szerencsére ez az adat messze van a korábban látott csúcsoktól.

Az adatok kapcsán az Operatív Törzs megállapítja, hogy a fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben emelkedett, a múlt héthez viszonyítva azonban már csökkent. Kiemelték, a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Címlapkép forrása: MTI/Balázs Attila