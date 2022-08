Nyaralni ment a koronavírus? Ezek most Magyarország legfertőzöttebb megyéi

A szokás szerint szerdán délelőtt közzétett adatok szerint a múlt héten napi átlagban 2583 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak hazánkban, ami 17%-os csökkenést jelent az előző héthez képest. A kórházban ápoltak száma 5,8%-kal 1501-re, az átlagos napi haláleseteké 13,7-ről 11,4-re csökkent, nem kizárólag az új esetek száma vett tehát kedvező fordulatot, hanem általánosabb a jelenség.

Tudtuk, hogy a koronavírusnak lesznek endémiaszerű, illetve alacsonyan tetőző hullámként jellemezhető szakaszai, így elképzelhető, hogy most is ezt látjuk, ugyanakkor az is, hogy csak a mintavételek számának időszaki, átmeneti visszaesésével vagy más statisztikai tényezővel magyarázható a csökkenés. Mióta június közepén elkezdtek emelkedni az esetszámok, azóta ebben a „hullámban” 82 ezer fertőzöttet és 372 halottat regisztráltak, ami 0,5% körüli halálozási arányt jelent.

Koronavírus-hullámok Magyarországon Hullám Időtartam Domináns variáns Fertőzésszám Halálesetszám Halálozási arány Oltottak száma* 1. 2020.03.04. - 2020.06.20. Eredeti (vuhani) 4 086 570 14,0% 0 2. 2020.06.21. - 2021.01.26. Eredeti (vuhani) 356 791 11 543 3,2% 0 3. 2021.01.27. - 2021.07.07. Alfa (brit) 447 461 17 886 4,0% 17 772 4. 2021.07.08. - 2021.12.30. Delta (indiai) 444 717 9 105 2,0% 5 126 330 5. 2021.12.31. - 2022.06.13. Omikron (dél-afrikai) 670 067 7 490 1,1% 5 981 569 6. 2022.06.14 - Omikron (dél-afrikai) 82 277 372 0,5% 6 198 018 Összesen 2 005 399 46 966 2,3% 6 198 798 Forrás: koronavirus.gov.hu, Portfolio * a hullám kezdetén, legalább kétszer

Szokásos országos térképünk azt mutatja, hogy az ország nyugati feléről mintha kissé áttevődött volna a járvány súlypontja a keleti megyékre, és most a közép-magyarországi régió is a kevésbé fertőzöttek közé tartozik, pedig a múlt héten még arról írtunk, hogy a fővárosban ismét felgyorsult a járvány, és ott regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet.

Ezzel szemben a leginkább fertőzött megyének a múlt héten már Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megye számított, népességarányosan ezekben regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet. A legkevésbé fertőzött Vas megye, Komárom-Esztergom megye és Budapest volt, a számok tehát arra utalnak, hogy az elmúlt két hónapban jobban érintett országrészekben sem robbant be úgy a járvány, mint korábban, köszönhetően vélhetően a nyári melegnek és az átoltottságnak.

A legnagyobb mértékben Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Heves megyében emelkedett az esetszám az elmúlt héten, a legnagyobb mértékben pedig Budapesten, Vas és Komárom-Esztergom megyében csökkent. Országosan 14 megyében és Budapesten csökkentek az esetszámok, és csak 5-ben növekedtek, ami örvendetes módon ellentmond a korábbi hetek egyöntetű emelkedésének.

A legszélsőségesebb számokat produkáló megyék és az országos átlag járványgörbéjét mutatja (népességarányosan) alábbi ábránk. Amely helyeken nőtt az elmúlt héten az esetszám, ott jellemzően „sikerült” meg is előzni azokat a megyéket, ahol viszont már csökkent, ezzel magyarázható a járvány súlypontjának áthelyeződése az országhatárokon belül.

Ősszel aligha fogjuk megúszni a járványt egy ilyen enyhébb hullámmal, amilyen ez a nyári (volt). A mintavételek számának ismerete nélkül, járványügyi készültség hiányában nézünk elébe a koronavírushelyzet romlásának. A régi oltások hatásossága is romlik, újak pedig alig vannak: a múlt héten mindössze 592 első, 391 második, 1275 harmadik és 4104 negyedik oltást vett fel a magyar lakosság, ami továbbra is alacsony oltási hajlandóságot jelent. A heti 6362 oltás alig magasabb, mint a megelőző heti, legalább egy megerősítő oltással pedig csak a népesség 40%-a rendelkezik.

Néhány nagyobb európai, illetve környező ország járványgörbéjét láthatjuk az alábbi grafikonon. Ahol volt is a magyarországinál lényegesebb komolyabb nyári járványhullám, ott is lecsengőben van egyelőre.

