Kimondták, hogy miért kellett hozzányúlni az erdő törvényhez

A vészhelyzeti rendelkezések kiemelt célja az akác faanyag hasznosításának elősegítése, mivel az akác tűzifa szükség esetén nyers állapotban is jól használható – derült ki abból az összefoglalóból, amely Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára minapi tájékoztatását foglalta össze és egy eddig nem hangoztatott logikus érvet tartalmaz a minapi rendelkezések mögöttes konkrét okára.

A fataj.hu-n megjelent összefoglaló szerint az államtitkár hangsúlyozta: a kormány fakitermelés szabályozására vonatkozó rendelete nem veszélyezteti a magyar erdőket, a faanyag minél gyorsabb piacra jutását segítő intézkedéseket tartalmazó rendelkezések kizárólag veszélyhelyzet esetére készültek, és nem lépik túl a fenntarthatósági kereteket.

Azt is leszögezte, hogy az új, vészhelyzeti kormányrendelet nem utasításokat, hanem lehetőségeket tartalmaz, amely lehetőségek alkalmazását továbbra is független hatóság ellenőrzi, védett területeken a természetvédelmi hatóság is, így az erdők természeti értékei nem sérülhetnek. Semmiben sem változnak az erdő- és a természetvédelmi törvény azon alapvető rendelkezései, hogy az erdők területe és természetességi állapota nem csökkenhet, mert a meglévő jogi kereteket a rendelet alapként kezeli – áll a tudósításban.

Aztán amint fent kiemeltük, végülis kimondja az összefoglaló, hogy a fő érv az akácosok hasznosításának megkönnyítése volt az új rendelet mögött:

A vészhelyzeti rendelkezések kiemelt célja az akác faanyag hasznosításának elősegítése, mivel az akác tűzifa szükség esetén nyers állapotban is jól használható. Emellett szükség van a többi fafajra is, hiszen a fakitermelés ciklikus tevékenység, így szükséges a készletek hosszú távú feltöltése.

Az összefoglaló úgy folytatódik: azért csökkenhet a fakitermelési tilalmi időszak, hogy az aszály miatti kemény talajon meg lehessen kezdeni a faanyag szállítását. Ez egy-két hét nyereséget jelent augusztusban, továbbá lehetőséget nyújt arra is, hogy az enyhe telek miatt puha, nem terhelhető talajt az eredetileg előirányzott időszakban jobban kíméljék.

Rámutatnak arra, hogy az akác tűzifához történő hozzáférés megkönnyítése érdekében a kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy a vészhelyzet idején a védett területeken elhalasszák azt a kötelezettséget, miszerint a kivágott akácosok helyére mesterséges őshonos erdőt kell telepíteni. Ez azt jelenti, hogy a letermelt akácosok természetes módon megújíthatóak, ezeken a területeken átmenetileg újra akácerdők növekednek. Ugyancsak az ültetvényszerű akácosok kitermelését segíti, hogy lecsökkenthető a vágásérettségi kor, vagyis például 40 helyett 30 év után már termelhető az akác.

Azt is kiemelik az összefoglaló végén, hogy lehetővé válik, hogy több arra alkalmas állomány sarjról is felújítható legyen (pl. cser). Mindez azonban kizárólag hatósági engedélyt követően, minden egyes helyszínen külön mérlegelés alapján történhet, de adott esetben rendkívül hasznos lehet, mert fakitermelés után gyorsabban erdősül újra a terület.

