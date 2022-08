Rezsiemelés 2022: mutatjuk, mit kell tudni és hogyan küzdhetsz a horrorisztikus rezsiszámlák ellen

A júliusi válság kormányülést követően eldőlt: a kormány feladja a rezsicsökkentés korábbi rendszerét, és részben ráereszti a lakosságra az energia piaci árát. A makrogazdasági és inflációs várakozások mellett összeszedtük a legfontosabb szabályokat és tudnivalókat, illetve azokat a kedvezményeket és változásokat, amelyek segíthetnek a rezsiszámlák csökkentésében. Ezen kívül bemutatjuk azokat a rezsi kalkulátorokat is, amelyek által felmérhetjük helyzetünket, továbbá összegyűjtöttük azokat a tippeket, amik hasznosak lehetnek a rezsiemelés miatti spórolásban. Mutatjuk azt is, milyen lehetőségeink vannak akkor, amennyiben nem tudjuk fizetni a rezsiszámlákat, emellett elolvashatja a rezsiszolgáltatások ki- és visszakapcsolásának szabályait.

Ezért adta fel a kormány az eredeti rezsicsökkentést

A Portfolio egy január 26-i, tehát az orosz-ukrán háború kitörése előtt egy hónappal írt elemzésében elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy az addigra elszabaduló piaci gázárak miatt veszélybe került a rezsicsökkentés fenntarthatósága, mert már az akkori árszintek mellett is jelentős, legalább 400-500 milliárd forintos méretű veszteség nézett ki idénre az állami rezsiszolgáltatónak. Aztán a háború miatt a gáz piaci ára újból a többszörösére ugrott, így az április 21-i Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már kénytelen volt gyakorlatilag elismerni, hogy ha az akkori magas energiaárak fennmaradnak év végéig, ami valószínű, akkor a rezsicsökkentés fenntartása 1300 milliárd forintba is belekerülhet idén.

Azt is hozzáfűzte, hogy a kormány ennek az összegnek az ismeretében mérlegeli a rendszer fenntarthatóságát. Mindez jóval nagyobb összeg volt annál, mint amiről addig nyilvánosan beszélt a kormány és azt is érzékeltette a tárcavezető, hogy emiatt nagy döntés előtt állnak.

Később aztán, miután a rezsicsökkentés módosítását bejelentette júliusban a kormány, Orbán Viktor kormányfő a tusnádfürdői beszédében azt is elismerte, hogy még ennél is sokkal több, 2051 milliárd forintba is belekerülhetett volna idén a rezsicsökkentés változatlan feltételek melletti fenntartása (a tavalyi 296 milliárdos teher után), ez viszont már nem fért bele a költségvetésbe és ezért kellett hozzányúlni ahhoz.

A számok továbbra is igazolják: a kormány azon érvelése, miszerint az olcsó orosz gáz és a tavaly megkötött gázszerződés adja a rezsicsökkentés fenntarthatóságának alapját, hamis volt. Ennek az oka az, hogy a magyar állam valójában tisztán a tőzsdei magas árak mellett jutott az orosz gázhoz, amelyet egyébként Orbán Viktor egy december 21-i sajtótájékoztatón lényegében el is ismert.

Így jutottunk el a rezsiemelés bejelentéséig

Mindezen költségvetési okok miatt érkeztünk el a július közepére rezsicsökkentés lakossági lábának részleges feladásához. Ennek kommunikációját a kormány abba a keretbe ágyazta, hogy az oroszok elkezdték június közepétől durván visszafogni az Északi Áramlat-1 gázvezetéken a gázszállítást Németország felé, ami miatt az egyébként is magas tőzsdei gázárak durván tovább emelkedtek, így a magyar állam gázbeszerzése, amit aztán elad a rezsicsökkentés keretében a lakosságnak, durván megdrágult. Erre hivatkozva a kormány a július 13-i Kormányinfón bejelentette, hogy ki fogja hirdetni az energia veszélyhelyzeti kategóriát és egy hétpontos intézkedési tervet is közzétett. Ennek utolsó pontjába rejtette el a legfontosabbat, az embereket leginkább érintő lépést: a rezsicsökkentés részleges feladását.

Itt jelentették be azt az általános elvet, hogy augusztustól csak az átlagfogyasztásig jár mindenkinek a rezsicsökkentett áram- és gázár, az efeletti részre majd jön a piaci ár. A részletszabályokra egy hétig kellett várni, majd Németh Szilárd rezsibiztos egy július 21-i rövid nyilatkozatban ismertette azokat, illetve aznap megjelent a Magyar Közlönyben is a szabályozás. Ezekből derült ki, hogy pontosan mit is kell érteni az átlagfogyasztáson és milyen árakat kell fizetni az efeletti részre.

Rezsiemelés 2022

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként, azaz az egyetemes szolgáltatásba regisztrált mérőóránként a villamos energia esetében évi 2523 kWh, míg a földgáz esetében évi 1729 m3, azaz 59 132 MJ fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást, az efeletti fogyasztásra pedig ún. „lakossági piaci ár” lesz érvényes.

A villamosenergia esetében tehát 2523kWh/év fogyasztásig 36 Ft/kWh marad az ár, az e feletti fogyasztásra vonatkozóan viszont már 70,10 Ft/kWh-t kell majd fizetni. Az "éjszakai áram" 23,1 Ft/kWh lesz a fogyasztási korlátig, e felett viszont 62,9 forintot kell fizetni kilowattóránként. A hőszivattyúkra továbbra is a kedvezményes H tarifa vonatkozik majd, és az ún. B GEO tarifára is marad a kedvezményes ár, azaz a 36 Ft/kWh.

A földgáz fogyasztást tekintve 1729 köbméterig, vagyis 144 köbméter/hó fogyasztásig marad a kedvezményes 102 Ft/m3, efelett 747 Ft/m3 lesz az új díjszabás. Megmarad viszont a nagycsaládos kedvezmény.

Fontos kiemelni viszont, hogy a túlfogyasztásra meghatározott jelenlegi árak nincsenek kőbe vésve. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint ugyanis az ún. „lakossági piaci árat” leghamarabb az év végén felülvizsgálják, azt követően pedig negyedévente újra és újra hozzáigazítják majd a földgáz- és a villamos energia árát is a világpiaci árhoz.

Arról pedig, hogy ki számít lakossági fogyasztónak, valamint milyen részletszabályok, illetve kedvezmények vonatkoznak például a társasházakra vagy épp mikrovállalkozásokra, továbbá, hogy mi alapján számolják ki az átlagfogyasztást, ITT MEGTALÁLHATSZ MINDEN INFORMÁCIÓT!

Az áram ára 2022-ben

Az alábbi grafikonon az áram árának alakulása látható.

A földgáz ára 2022-ben

Az alábbi grafikonon a földgáz árának alakulása látható.

Rezsi kalkulátor 2022

Már bárki kiszámolhatja, mennyi lesz a villany- és gázszámlája az év hátralévő részében. Ehhez jól jöhet, hogy az MVM már közzé is tette a fogyasztói fiókokban az adott háztartás átlagos fogyasztását. Aki pedig nem akar számolgatással bajlódni, annak segítséget nyújthat a Pénzcentrum rezsikalkulátora, amellyel könnyedén kiszámolhatod, neked mennyi lesz az év további részében a számlád.

Hogy fognak kinézni a rezsiemelés utáni számlák?

"Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában drasztikusan emelkednek az energiaárak és energiaválság alakult ki. Az áram ára több mint ötszörösére, a gáz ára több mint hatszorosára emelkedett egy év alatt, és az emelkedés folytatódik" – írta a kormány.hu.

AZT UGYANAKKOR NEM FEJTIK KI, HOGY HA „CSAK” HATSZOROSÁRA NŐTT A GÁZ ÁRA, AKKOR MAGYARORSZÁGON AZ ÁTLAGFOGYASZTÁS FELETT MIÉRT EMELIK HÉTSZERESÉRE AZ ÁRAT.

A közlés szerint az augusztustól életbe lépő rezsiszabályok részleteit a lakossági rezsiszámlák is tartalmazni fogják.

"Az augusztusban kibocsátott lakossági gáz- és áramszámlákon feltüntetésre kerül, hogy Magyarország Kormánya az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett díj alkalmazását írta elő. A számlák tartalmazni fogják továbbá, hogy a rezsicsökkentett díj nélkül mekkora lett volna a fizetési kötelezettség az elszámolt időszakban, és azt, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően mennyit takarított meg a lakossági fogyasztó" – írja a kormany.hu.

A kormányzat augusztustól az áram árát átlagfogyasztás felett kétszeresére, a gáz árát pedig hétszeresére emelte. A kormány közlése szerint azonban "egy átlagos fogyasztású, magyar család ezután is a valós piaci ár hetedéért kapja meg az áramot, és a valós piaci ár tizedéért a gázt".

Rezsivédelmi szolgáltatás

A megjelentek mintaszámlák mellett megjelent még két rendelet.

A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról, valamint

A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról

Az előbbi létrehozza a rezsivédelmi szolgáltatás kifejezést. Első paragrafusa kimondja, hogy

a kormány az elérhető árú villamos energia és földgáz ellátás biztosítására rezsivédelmi szolgáltatást nyújt a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára.

E rendelet értelmében a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása állami közfeladat.

Azt is megtudhatjuk ebből a kormánydöntésből, hogy a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása céljából a 2022. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra

a földgáz egyetemes szolgáltatásban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti elhatárolást végrehajtó gazdasági társaságot (a továbbiakban: földgáz szolgáltató),

a villamos energia egyetemes szolgáltatásban az engedélyeik területi hatályával az ország területétegyüttesen lefedő, több egyetemes szolgáltató konzorciumát (a továbbiakban: villamos energia szolgáltató)

jelöli ki.

A rezsiemelés társasházak esetében

A rendelet tekintettel volt a társasházakra és a lakásszövetkezetekre. Amint külön cikkünkben megírtuk: a házközponti mérést alkalmazó társasházakban és lakóközösségekben élők szívéről nagy kő gördülhet le, hiszen esetükben a rezsicsökkentett ár érvényesítéséhez egyedileg kell beférni az átlag alá. Ez azt jelenti, hogy a társasházak és a lakóközösségek az éves fogyasztási korlátot a lakások (albetétek) számával felszorozhatják, így itt is csak a többletfogyasztásra jelentkezik a piaci ár, ami szétterül a közösségre. Ezzel együtt nagyon résen kell lennie a közös képviselőnek, mert augusztus 15-ig lépnie kell, illetve erős retorziók is vannak a fogyasztással trükközni próbáló társasházak számára.

A legsérülékenyebb társadalmi csoportok nem távhős lakásokban élnek, a rezsicsökkentés részleges kivezetése pedig negatívan érintheti azokat a jellemzően alacsonyabb jövedelmű fogyasztókat, akik árammal fűtenek – egyebek mellett erről beszélt Feldmár Nóra, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkatársa a Portfolio Checklist korábbi adásában.

Könnyítés a társasházaknak

Arról is beszámoltunk, hogy a veszélyhelyzetre hivatkozva hozzányúl a kormány a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényhez, amelyet a jövőben az alábbi pontok szerint kell majd alkalmazni:

A KÖZÖS TULAJDONBAN ÁLLÓ ÉPÜLETRÉSZRE NAPKOLLEKTOR, NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSÉRŐL ÉS ÜZEMELTETÉSÉRŐL A KÖZGYŰLÉS AZ ÖSSZES TULAJDONI HÁNYAD SZERINTI, LEGALÁBB 75%-OS TÖBBSÉGÉVEL RENDELKEZŐ TULAJDONOSTÁRSAK IGENLŐ SZAVAZATÁVAL DÖNTHET.

Ennek pedig azért van nagy jelentősége, mert eddig a különböző rendszerek telepítésének egyik legnagyobb akadályát pont az jelentette a társasházak esetében, hogy minden lakónak az úgynevezett tulajdoni hozzájárulására volt szükség, mivel a tető osztatlan közös tulajdonnak minősül.

Azoknak a társasházaknak, akik a fenti rendszerek közül korábban már telepítették volna valamelyiket, de erre az egyhangú döntés hiánya miatt nem volt lehetőségük, érdemes lehet sietni majd. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet ugyanis az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

A most megjelent rendelettel a kormány célja az lehet, hogy segítse a társasházak lakóit az alternatív energiafelhasználás irányába történő elmozdulásra. Ott, ahol csupán néhány tulajdonos blokkolta eddig a beruházást, a jövőben lehetőség legyen annak megvalósítására, hogy annak segítségével mérsékelhető legyen a társasházak várhatóan jelentősen megugró rezsikiadása.

Ársokk fenyegette a legszegényebbeket, korrigálták a rezsiemelést

A mai nap (augusztus 11.) folyamán beszámoltunk arról, hogy az MVM módosította a rezsicsökkentési tájékoztató oldalán a feltöltőkártyás áramvásárlókra alig egy hete bevezetett szabályrendszerét. Jámbor András, a Szikra Mozgalom országgyűlési képviselője csütörtöki posztjában hívta fel erre a figyelmet, azt hangsúlyozva, hogy szeptembertől a pár napja bejelentett követhetetlen napi elszámolási gyakorlat helyett, éves elszámolásra térnek át. Kiderült az is, hogy az MVM hibájából rosszul járt ügyfeleket kompenzálják.

A módosított elszámolás szerint kedvezményes áron lehet majd tölteni, amíg a felhasználó el nem éri az évesen kedvezményesen igénybe vehető mennyiségi határt (2 523 kWh), azt követően pedig a magasabb, lakossági piaci áron. A módosított elszámolási rendszer bevezetése szeptemberben várható" - derül ki az MVM kérdés-válaszából, amely javaslatot is tartalmaz. "A módosítás bevezetéséig javasoljuk, hogy a legkisebb szükséges mennyiséggel történjen a mérőóra feltöltése, vagy minimalizálja az augusztusi feltöltések számát. Amennyiben a mérőben lévő mennyiség elegendő, javasoljuk, hogy a következő töltéssel várjon szeptemberig" - teszik hozzá.

Az előre fizetős mérős fogyasztók ügye és annak kaotikus megoldása is azt jelzi, hogy a rezsicsökkentés módosításának részletszabályait rendkívüli tempóban kellett kidolgozni és az egyes élethelyezetekre történő reakció jelenleg is folyamatban van.

A politikus bejegyzésében kiemelte, hogy "egy dologra fontos figyelni, a tájékoztatás szerint

aki elhasználja az éves keretét, azután már rezsinövelt áron vehet csak energiát!

Így sokan bajba kerülhetnek majd a rezsicsökkentés év (amely 2022 augusztus 1-től, 2023 július 31-ig tart) végén.

Jámbor András írása végén javaslattal is élt a döntéshozók felé. "Fontos lenne nem csak a feltöltőkártyás áramvásárlók esetén, hanem a teljes rezsicsökkentésben a rászorulók számára plusz támogatásokat és kedvezményeket adni! Legalább a rezsidíj harmadát kitevő ÁFA összegét elengedni" - véli.

Mivel sokáig semmilyen részletszabály nem volt ismert, több feltöltőponton azt tapasztalták, hogy július utolsó napjaiban szokatlanul sokan vásároltak energiát nagyobb összegért, akár százezer forintos nagyságrendben. Ők úgy okoskodtak, hogy az augusztus előtti vásárlásokra még nem vonatkozhat a korlátozás, így olcsón felhalmozhatnak az órájukon kreditet ínségesebb időkre. Az MVM későbbi tájékoztatótja alapján úgy tűnik, ők jól kalkuláltak, hiszen amíg az a keret tart, a júliusi árakon fogyaszthatnak.

Jelenleg 134 ezer otthonban van feltöltőkártyás villanyóra, hiszen sok főbérlő is él ezzel a lehetőséggel. A lap információi szerint a rezsinövelés bejelentése óta egyre több bérbeadó térne át az előre fizetős módszerre.

Érdemes most bediktálni az óraállást vagy jobban járhatunk az átalánnyal?

Havonta diktálni éri meg jobban, vagy átalányt fizetni? Milliókat foglalkoztat ez a kérdés. Annyi biztos, hogy megéri augusztus 15-ig bediktálni az óraállást az MVM-nek, mert a szolgáltató minden bizonnyal ennek alapján újra fogja kalkulálni a háztartás becsült fogyasztását. Érdemes meggondolni, hogy átállunk-e diktálásról átalányfizetésre

A rezsiemelés miatt nem lesz külön elszámolás, és így nem lesz külön elosztói leolvasás sem, de úgynevezett számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott földgáz és áram mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

Átalányból bármikor kérhető a havi fogyasztás szerinti fizetésre való átállás, ám ez fordítva nem így van: diktálásról egyenletes részszámlázásra csak az éves elszámolást követő 30 napban van lehetőség átállni.

Létezik erre egy kiskapu, ugyanis az MVM tájékoztatójában ez áll:

Ha nem diktálja be adott hónapban az előre meghatározott 4 napon belül mérőállását, akkor becsült fogyasztás alapján készítjük el számláját. Amennyiben egymás után kétszer, vagy az éves leolvasások között összesen háromszor nem diktál, az éves leolvasás után automatikusan átállítjuk számlázási módját hőmérsékletfüggő részszámlázásra.

Tehát ha valaki most a gáz esetében a rezsiemelés miatt átállna előre megbecsült átalányra, de nincs benne a leolvasás utáni 30 napban, akkor annyi a dolga, hogy nem diktálja be az állást. Ezt a lépést érdemes átgondolni, mert utána a szolgáltató csak az éves elszámoló számla kiállítását követő 30 napon belül enged visszaállni havonta diktálásra.

Hány ember ússza meg a rezsiemelést? Hányan vannak itthon az átlagfogyasztók?

Ma Magyarországon az átlagos havi fogyasztás villamos energiában 2523 kWh/ év (210 kWh/hó), földgázban 1729 m3/év (144 m3/hó). Áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti. Gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból, 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti. Aki túl van a sávhatáron azok nagy része is, közel van az átlagfogyasztáshoz, tehát kis odafigyeléssel sávhatár alatt tud maradni – közölte július végén a Technológiai és Ipari Minisztérium.

A nagycsaládos földgáz árkedvezmény megmenthet a rezsiemelés miatti horrorisztikus számláktól

A nagycsaládos földgáz árkedvezmény kihasználása azért jöhet sok család számára kapóra, mert az új rezsiszabály szerint a rezsicsökkentett gázár csak évi 1729 köbméterig érvényes, felette már a bő hétszeres piaci árat kell fizetni, de ha valaki kéri a nagycsaládos kedvezményt, akkor három gyermek esetén plusz 600 köbméterrel 2329 köbméterre emelkedik az a plafon, ameddig jogosult a rezsicsökkentett gázárra, négy gyermek esetén plusz 300 köbméter jár 2629 köbméterig, öt gyermek esetén további 300 köbméter 2929 köbméterig, és így tovább.

A nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok támogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi/ megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban együtt: kormányhivatal), az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani.

Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a július 13-i Kormányinfón való tájékoztatás szerint mindössze 26 ezer család élt a támogatással.

A nagycsaládos földgáz árkedvezményről és az ezt érintő új kormányrendeltről bővebben is írtunk:

Áramkedvezmény segíthet a rezsiemelés ellen

A nagycsaládosok gázkedvezményéhez hasonlóan az elektromos gyógyászati segédeszközt használók (például mozgássérültek) áramkedvezményre jogosultak, amelyet a kormányablakban igényelhetnek - részletezi a Technológiai és Ipari Minisztérium a keddi közlönyben megjelent friss rendeletet.

A társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos mopedet használó mozgássérültek, és a hálózati áramról működő oxigén koncentrátort napi rendszerességgel használók az átlagfogyasztás sávhatárához képest 1697 kWh-val megemelt, kedvezményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett áramárra. Tehát egy olyan család, amelynek tagja ilyen kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 kWh/év áramfogyasztáson felül további 1697 kWh/év áramot fogyaszthat a rezsicsökkentett áron. A kedvezményt igénybe vevő háztartások éves szinten így akár 60 ezer forintot is megspórolhatnak - részletezi a minisztérium.

A kedd esti Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntés a Kormány 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendeleteegyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról címet viseli. Az Orbán Viktor aláírt rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

A kedvezményt a felhasználási hely szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy bármely kormányablakban, az erre szolgáló formanyomtatványon igényelheti minden olyan fogyasztó, aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy napi rendszerességgel használ gyógyászati segédeszközt. Az igénylőlap a kormányhivatal weboldaláról (www.kormanyhivatal.hu) tölthető le - tájékoztat a tárca.

A kérelem benyújtása során új felhasználási hely esetén igazolni szükséges a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállását, vagy ha már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtása előtt kézhez kapott utolsó számla teljesítését. A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán (augusztus 1-től július 31-ig) bármikor benyújtható.

A kormányhivatal ellenőrzi, hogy az adott háztartásban élő személy kapott-e társadalombiztosítási támogatással elektromos gyógyászati segédeszközt. A kedvezményre való jogosultságot határozattal állapítja meg, arról elektronikus úton, 5 napon belül értesíti az egyetemes szolgáltatót. Az egyetemes szolgáltató a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló rendelkezések szerinti általános árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti a kedvezményt.

Problémát jelent a rezsi befizetése? - Ezeket érdemes tudni

ÁTMENETI FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN BÁRKI KÉRHET A SZOLGÁLTATÓTÓL FIZETÉSI HALADÉKOT VAGY RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGET.

A szolgáltató ezek megadásáról vagy elutasításáról az üzletszabályzatában meghatározott feltételek mentén dönthet: megvizsgálhatja például, hogy a kérelmező korábban miként tett eleget fizetési kötelezettségeinek.

Általános szabály, hogy ha problémát okoz a számla befizetése, érdemes ezt mielőbb – még a számlafizetési határidő lejárta előtt – jelezni a szolgáltatónak. További segítséget adhatnak a települések önkormányzatai, illetve a szociális segélyező szervezetek is.

A lakossági fogyasztók bizonyos csoportjait különleges bánásmód illeti meg, vagyis – amennyiben jogosultak – a felhasználók védendő fogyasztói státuszt kaphatnak szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk alapján. Ezt a státuszt a villamosenergia-, a földgázelosztóknál, illetve a víziközmű-szolgáltatóknál lehet igényelni.

A nyilvántartásba vételt a fogyasztónak kell kérelmeznie és a jogosultságot igazolnia kell. A határozott időre szóló igazolást általában a támogatását folyósító és megítélő szerv (pl. önkormányzat, Magyar Államkincstár) vagy a kezelőorvos adja ki. Általános szabály, hogy a megújítást minden év március 31-ig be kell nyújtani a szolgáltatóhoz, azonban előfordulhat, hogy a tartós, már nem javuló egészségügyi állapot véglegessé teszi a státuszt.

A kétféle védendő fogyasztói típus (szociális helyzet vagy egészségi állapot alapján) nem zárja ki egymást, azonban fontos tudni, hogy más-más tényezők alapozzák meg a jogosultsági feltételeket és a kedvezmények is különbözőek.

Szociálisan védendő fogyasztó lehet az időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy három éven belül otthonteremtési támogatásban részesülő felhasználó, illetve az aktív korúak ellátására jogosult fogyasztó, a nevelőszülő és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban álló természetes személy.

A szociálisan védendő fogyasztókat megillető kedvezmény például a rugalmasabb részletfizetési lehetőség, illetve az előre fizetős mérő alkalmazása földgáz- és villamosenergia-szolgáltatásban. Fontos tudni, hogy a szociálisan védendő fogyasztó is kikapcsolható a szolgáltatásból. Amennyiben a részletfizetéssel vagy a fizetési haladékkal kapcsolatos egyeztetés a szolgáltatóval nem vezet eredményre, illetve a fogyasztó nem működik együtt az előre fizetős mérő felszerelésével kapcsolatban, a szolgáltató kezdeményezheti a szolgáltatás felfüggesztését vagy – víziközmű-ágazatban – a korlátozását.

A fogyatékkal élő felhasználó – vagy az a felhasználó, akivel egy háztartásban él fogyatékkal élő személy – abban az esetben kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Bizonyos esetekben szükség van a kezelőorvos vagy háziorvos igazolására is. Az őket megillető kedvezmények lehetnek például a havi mérőleolvasás, a készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetősége a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számlaértelmezéshez adott egyedi segítség, illetve a kikapcsolás alóli mentesség, ha a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő életét veszélyezteti.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A VÉDENDŐ FOGYASZTÓKRÓL A MEKH HONLAPJÁN TALÁLHATÓAK MEG.

A rezsiszolgáltatások ki- és visszakapcsolásának szabályai

Amennyiben a felhasználó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a földgáz-, villamosenergia- vagy víziközmű szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását kezdeményezheti. A kikapcsolásra vonatkozó követelmények eltérőek lehetnek abból a szempontból, hogy lakossági vagy nem lakossági felhasználóról van szó.

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓ ESETÉBEN AKKOR VAN LEHETŐSÉG KIKAPCSOLÁSRA, HA A FOGYASZTÓ 60 NAPOT MEGHALADÓ FIZETÉSI KÉSEDELEMBEN VAN.

A kikapcsolás további feltétele az, hogy nem vezetett eredményre a fogyasztó által kezdeményezett egyeztetés a fizetési haladékról vagy a részletfizetési lehetőségről. A szolgáltatónak a lakossági felhasználót két alkalommal kell értesítenie a tartozásról és a kikapcsolási kilátásba helyezéséről. A második értesítést a szolgáltató az átvétel igazolására is alkalmas módon küldi meg a fogyasztónak. Fontos, hogy ezeket az értesítéseket a felhasználó ne hagyja figyelmen kívül, és a szolgáltatóval együttműködve találjon megoldást a fizetési mulasztás megszüntetésére.

A fogyasztó kérése alapján a szolgáltatók mérlegelhetik a fizetési haladék, illetve a részletfizetés engedélyezését. A felhasználónak tehát lehetősége van a kikapcsolás elkerülésére, ha problémáját időben jelzi a szolgáltatónál, és a szolgáltatóval közösen keres megoldást a fizetési nehézség áthidalására. A kikapcsolás további feltételei közül kiemelendő, hogy a szolgáltató az értesítés során tájékoztatja a lakossági fogyasztót a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekről, a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról. A védendő fogyasztók a jogszabályokban foglalt fizetési könnyítésekre jogosultak.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó ellátásának számlafizetési késedelem miatti kikapcsolására földgáz- és villamos energia szolgáltatás esetében 30 napot meghaladó késedelem fennállásakor van lehetőség, melyről a felhasználót előzetesen értesíteni szükséges. Ivóvíz-szolgáltatás esetében ez a határidő 45 nap. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult nem lakossági felhasználók kikapcsolásának szabályait a szolgáltatók üzletszabályzata és a felek között kötött egyedi szerződés tartalmazza.

A kikapcsolásról szóló értesítés kézhezvételét követően célszerű a tartozás mihamarabbi rendezése, amellyel elkerülhető a szolgáltatás kikapcsolása, korlátozása. A szolgáltatás kikapcsolása során a fogyasztó köteles a szolgáltatóval együttműködni és a szolgáltató munkavégzését az értesítésben megjelölt időpontban lehetővé tenni.

Amennyiben a kikapcsolásra sor került, a fogyasztó kérheti a szolgáltatás visszakapcsolását, a korlátozás megszűntetését, amennyiben tartozását, immáron a visszakapcsolással együtt járó költségek megfizetésével együtt, teljes összegben megfizette a szolgáltatónak.

Amennyiben a fogyasztó a tartozás vagy a végrehajtott kikapcsolás, korlátozás jogszerűségét vitatja, először a szolgáltatóhoz, majd lakossági felhasználóként a lakóhelye szerinti kormányhivatalhoz, nem lakossági felhasználóként pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhat panasszal, vagy kérheti a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KI- ÉS VISSZAKAPCSOLÁS SZABÁLYAIVAL KAPCSOLATBAN AMEKH HONLAPJÁNTALÁLHATÓAK MEG.

Mit okoz a rezsicsökkentés változása a makrogazdaságban?

A kormány rezsicsökkentést érintő döntése tehát azt jelzi, hogy az ország egyre drágább energiaszámlájából nagyobb részt vállal magára a lakosság, ezzel szemben és ennek nyomán az MVM, valamint az állami költségvetés terhei kisebbek lesznek. A tehercsökkenés ugyanakkor relatív. Mert az elmúlt hetekben új magasságokba törő villamos áram és gázárak fényében az ország energiaszámlájának értéke is felrobbant, ami a rezsicsökkentés költségvetési kiadásait is látványosan megdobta. Feltehetően épp ezért (valamint készülve a legrosszabb európai energiapiaci forgatókönyvre és a gázcsapok teljes elzárására) lép előre a kormány, vagyis annak érdekében módosította a rezsicsökkentés rendszerét, hogy a költségvetés ezen elszenvedett vesztesége visszacsökkenjen a korábban várt tartományba. Abba a tartományba, amikor még úgy számolt a kormány, hogy a költségvetési kiigazítással és a különadó-emelésekkel, új adókivetésekkel (vagyis a Rezsivédelmi Alap terhére) fedezni tudta azt.

Ha összességében a fogyasztók a magasabb ár nyomán kevesebb villamosenergiát és földgázt fogyasztanak (ami a kormány kimondott célja is az energetikai veszélyhelyzetben), vagyis alkalmazkodás következik be a lakosságnál, akkor a folyó fizetési mérleg hiánya csökkenni fog. Ha abból indulunk ki azonban, hogy a kormány várakozása szerint a lakosság háromnegyedének nem változik az energiaár, csak az emberek egynegyede találkozik a piaci árral és ők is "csak" az átlagfogyasztásuk felett fizetik azt, akkor összességében az energia piaci árát még mindig csak az import egy töredékére fogja megfizetni a magyar lakosság. Elképzelhető, hogy ez pont a marginális energiafogyasztás, éppen ezért spórlással leválasztható. Ezért a folyó fizetési mérleg hiányának csökkentése mérsékelt lesz.

A magasabb energiaárak részbeni lakosságra történő ráeresztése augusztustól emelni fogja a már amúgy is magas inflációt, egyszeri hatással. A pontos mértéke attól is függ, hogy a változást hogyan számolja ki a Központi Statisztikai Hivatal.

Összességében az új gazdaságpolitikai intézkedések (fogyasztási adóemelések, kata-adóemelés, rezsiárak emelése), a vártnál sokkal magasabb infláció, a gyengébb forint rontja a lakosság jövedelmi helyzetét, valamint a kedvezőtlen folyamatok nyomán kibontakozó válságérzet várhatóan mérsékelni fogja a lakossági fogyasztást. Ennek mértékét nehezen lehet megbecsülni (hiszen függ az alkalmazkodási kényszer mértékétől), de biztosan csak fokozza a recessziós veszélyt idehaza.

Ezzel pedig az is eldőlt, hogy

A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK ELŐTT A KORMÁNY ÁLTAL KIOSZTOTT HATALMAS PÉNZÖSSZEGET VISSZA KELL SZÍVNI A GAZDASÁGBÓL.

A rezsiemelés inflációs hatása

Az augusztus 9-i inflációs adatokat értékelve az OTP Bank elemzői megjegyzik, hogy a költségvetést stabilizáló intézkedések (adóemelések: népegészségügyi termékadó, kiskereskedelmi különadó emelése, jövedéki adó) már júliusban éreztették hatásukat. Azt is előrevetítik egyúttal, hogy további ársokkok sem kizárhatók, mivel lesznek még újabb adóemelések, mint például a különadó-emelések átárazódása és a tranzakciós illeték emelése.

Az OTP elemzői így kalkulálnak:

A rezsidrágítás hatására 3 százalékponttal lehet magasabb az infláció.

Októberben várakozásaik szerint a kormány feloldja az üzemanyagár-stopot, ami 1,6 százalékpontot emel az inflációs mutatón.

És közben a földgáz árak extrém magasan járnak.

Itt érdemes felidézni azt is, hogy Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza azzal számolt, hogy a rezsicsökkentés átalakítása újabb 2-3 százalékponttal növelheti meg a fő inflációs mutatót augusztustól.

A KSH oldalán hétfőn megjelent a "tájékoztató a gáz és az elektromos energia árváltozásának figyelembevételéről a fogyasztóiárindex-számításban". Ebben a KSH elismeri, hogy a rezsicsökkentés módosítása, vagyis az átlagfogyasztás feletti magasabb, piaci ár bevezetése augusztus elsejétől

ÉRINTI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL (KSH) FOGYASZTÓIÁRINDEX-SZÁMÍTÁSÁT IS.

A KSH a tájékoztatót azzal zárja, hogy

a rezsidíjak módosítása fogyasztóiár-indexre gyakorolt hatásának számítása folyamatban van, mértéke az érintett hónapok adatait tartalmazó gyorstájékoztatók megjelenésével egy időben válik publikussá.

A rezsiemelés nyugdíjasokra való hatása

A Nyugdíjas Parlament elnöke szerint az új rezsiszabályok hátrányosan érintik a nyugdíjasokat, így a szervezet négy javaslatot fogalmazott meg a kormány irányába.

Karácsony Mihály hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok többsége régi házakban él, amelyek esetében az energiahatékonyság nem volt szempont, de a háztartási gépek többsége is energiapazarló. Kitért arra is, hogy a nyugdíjasok általában napközben is otthon vannak, így akkor is fogyasztanak energiát, viszont közülük 650 ezren élhetnek magányosan, így nem tudják kivel megosztani a rezsiköltséget.

Karácsony kiemelte azt is, hogy a medián nyugdíj Magyarországon 135 ezer forint, egymillió nyugdíjas ennél kevesebbet kap minden hónapban.

MINDEZEK ALAPJÁN LEHETSÉGES, HOGY AZ ÚJ REZSISZABÁLYOK KÖVETKEZTÉBEN AZ ENERGIAFOGYASZTÁS A NYUGDÍJ 50-60 SZÁZALÉKÁT IS ELVIHETI AZ ALACSONYABB NYUGDÍJJAL RENDELKEZŐKNÉL.

A Nyugdíjas Parlament négy javaslatot fogalmazott meg a kormánynak a problémák megoldására:

a mediánnyugdíj alatt levőknek legyen egy plusz kontingens, melyet a kormány más sajátos helyzetű társadalmi csoportnak is adott,

a mediánnyugdíj alatt élő, szénnel vagy fával fűtő nyugdíjasok a téli hónapokban havi ötezer forint értékben kapjanak rezsiutalványt,

a havi elszámolás helyett a nyugdíjasok esetében az éves elszámolási érvényben

a régi lakások korszerűsítésére, hőszigetelésére, a nyílászárók, illetve a háztartási gépek cseréjére írjon a kormány egy pályázatot.

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (Nyuszet) augusztus elején közleményt adott ki, amelyből kiderül, hogy a Nyuszet sok százezer kisnyugdíjas érdekében a rezsiemelés elhalasztását követeli a kormánytól. A szervezet azt is elvárja, hogy a kormány ne a fogyasztást, hanem rászorultság alapján a családokat és háztartásokat támogassa.

Nehezen érinti a tűzoltókat az üzemanyagár-stop módosítása és a rezsiemelés

Az üzemanyagár-stop módosításán túl a rezsiemelés is nehezen érinti a tűzoltókat. A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetnek elnöke, Salamon Lajos szerint a tűzoltóságok jelenleg vizsgálják, hány laktanyában lehet átállni a téli időszakban a fával, olajjal való fűtésre, és ahol lehetséges, ott át fognak térni ezekre a fűtési rendszerekre.

Nagy gond van a kormány rendkívüli rezsidöntésével

Augusztus 4-én este jelent meg az a kormányrendelet, amivel gyakorlatilag minden akadályt elhárítanak a fakitermelés útjából idehaza. Mindez arra utal, hogy a téli tűzifa biztosítása érdekében rendkívüli lépésre készül az állam. A környezetvédelmi szervezetek már figyelmeztettek arra, hogy a kormány lazító lépése milyen súlyos természeti károkat okozhat rövid és hosszú távon egyaránt.

A kormány érvelése alapján arra lehet következtetni, hogy a kormány célja, hogy a könnyítés nyomán nagyobb mennyiségben kivágott fa minél hamarabb a piacra kerüljön és tűzifa váljon belőle. Ám ez a folyamat nem ennyire egyszerű!

A TŰZIFA ESETÉBEN NAGYON FONTOS UGYANIS A FA NEDVESSÉGTARTALMA,

mint amikor az sem mindegy, hogy milyen üzemanyagot tankolunk az autónkba.

A Levegő Munkacsoport például a fafűtéssel kapcsolatos tájékoztató anyagában azt írja, hogy a jó tűzifa nedvességtartalma 20% alatti, de inkább 10-15% között van. Ezzel szemben a frissen kivágott fa 40-50% vizet tartalmaz, és égésekor a víz elpárologtatása elnyeli a benne lévő energia jó részét. Tehát a viszonylag frissen kivágott fa tűzifaként történő hasznosításával két gond is van:

A víz hűti a tűzifa égését, nem ad tehát olyan hatékonyan meleget az ilyen fa, vagyis a fűtőértéke rosszabb lesz.

Az alacsony égési hőfok miatt a fából felszabaduló gázok nem égnek el, hanem füst, korom és vizes kátrány keletkezik hő helyett. Ha sok kátrány rakódik le, elzárja a füst útját és halálos szén-monoxid mérgezést okozhat. Másrészt a külső környezetet is jobban szennyezi a felszabaduló füst.

Vagyis azt kell mondani, hogy

A MOST KIVÁGANDÓ FÁK TEHÁT NEM ALKALMASAK TÜZELŐNEK.

Nem véletlen, hogy a kályhatelepítő szakcégek azt ajánlják, hogy olyan fát érdemes használni, amit legalább a tüzelés előtt 1,5-2 évvel vágtak ki és ezért a nedvességtartalma már 20 százalék alatti.

Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára augusztus 9-én azt tájékoztatását adta, hogy a vészhelyzeti rendelkezések kiemelt célja az akác faanyag hasznosításának elősegítése, mivel az akác tűzifa szükség esetén nyers állapotban is jól használható. A tájékoztatás logikus érvet tartalmaz a minapi rendelkezések mögöttes konkrét okára.

Mit mond a rezsiemelésről az IMF?

Az IMF becslése szerint sok országban az emelkedő energiaárak elleni küzdelem költségei idén meghaladják a gazdasági teljesítmény 1,5 százalékát a széleskörű árcsökkentő intézkedések miatt. Ez drágább, mint a háztartások legszegényebb 20 százalékának megélhetési költségei növekedésének teljes ellensúlyozása, amelyet az IMF 2022-re a bruttó hazai termék átlagosan mintegy 0,4 százalékára becsült.

Az IMF sürgette az európai kormányokat, hogy az emelkedő energiaköltségeket hárítsák át a fogyasztókra az "energiatakarékosság" és a környezetbarátabb energiaforrásokra való áttérés ösztönzése érdekében, a szegényebb háztartások védelme mellett.

Az IMF európai részlegének igazgatóhelyettese, Oya Celasun kiemelte, hogy a kormányoknak prioritásként enyhítő intézkedéseket kell bevezetniük az alacsony jövedelmű háztartások támogatására, amelyek a legkevésbé képesek megbirkózni a megugró energiaárakkal.

Újabb rezsiemelés jöhet? - Még egyszer drágulhat októberig a gáz a rezsicsökkentés módosításával

Egy minapi kormányzati közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy nem egységesen 747 forint/köbméter lesz augusztus és december között az átlagfogyasztás feletti részre a lakossági gáztarifa, mint ahogy az a kormany.hu július 21-i cikkében volt és Németh Szilárd rezsicsökkentési kormánybiztos is bejelentette aznap, hanem két részre oszlik ez a periódus az ár szempontjából. Előbb augusztusban és szeptemberben 732,4 forintra ugrik a gáz köbméterének ára az átlagfogyasztás felett, majd ehhez képest októbertől további 20 forintos emelés várható az átlagfogyasztás feletti részre. Ez azt jelenti, hogy ahogy megyünk bele a télbe, úgy lehet egyre magasabb a gázszámla az érintetteknek.

Melyik energetikai felújítással érdemes kezdeni a rezsiemelés elleni küzdelmet?

A rezsicsökkentés részleges kivezetése számos háztartásnak energiaköltségeik olyan fokú emelkedését eredményezi, hogy nekik érdemes jelentősebb átalakításokba is beruházniuk a számlákon szereplő összegek mérséklése céljából.

Bár valószínűleg két teljesen megegyező energetikai profilú háztartást nem lehetne találni Magyarországon, de vannak olyan jellegzetes élethelyzetek, amelyek sokak lakhatási körülményeit meghatározzák, ezért a megoldási lehetőségek is hasonlóak. Ilyen például a tetemes gázfogyasztással rendelkező régi építésű családi házakban élők (vagy a megújulóenergia-forrás mentesen sok villamos energiát használó háztartások helyzete).

Korábbi cikkünkben az ő számukra igyekeztünk megoldási lehetőségeket felmutatni a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Wagner Ernő segítségével.

Így harcolhatsz a rezsiemelés ellen a hétköznapokban - Rezsicsökkentő spórolási tippek

Miután válság kormányülést követően eldőlt: a kormány részben feladja a rezsicsökkentés rendszerét, és részben ráereszti a lakosságra az energia piaci árát. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, amelyek segíthetnek a rezsiszámlák csökkentésében, az ezt támogató spórolásban, illetve bemutattuk azokat a kalkulátorokat, amelyek segíthetnek felmérni helyzetünket.

Rezsicsökkentő spórolási tippek

Töltők: Húzd ki a töltőket a konnektorból, ne legyenek éjjel-nappal bedugva, mert a telefontöltő akkor is fogyaszt áramot, amikor nincs rádugva a telefonod.

Karbantartás: A rendszeresen karbantartással sokat spórolhatsz. A gázkészülékek rendszeres – szakértő által végzett tisztításának köszönhetően akár 20 százalékkal is növelhető a készülékek hatékonysága, ezzel pedig csökkenheted a kiadásokat.

Fűtés: Ne fűtsd feleslegesen a kevésbé használt szobákat, a fűtés ne menjen, amikor nem vagy otthon.

Szellőztetés: Szellőztetésnél tekerd le a radiátorokat, kapcsold alacsonyabb fokozatra a termosztátot. Nyisd ki az ablakokat, csinálj kereszthuzatot. Nem kell fél órán át szellőztetned, jobb ha többször, rövidebb ideig tartasz intenzív szellőztetést.

Fogmosás: Ha spórolni szeretnél a vízszámlán, zárd el fogmosás közben a csapot, és használj poharat. Ezzel akár nyolc liter vizet is megspórolhatsz alkalmanként.

Tudatos bevásárlás: Bevásárlás előtt mindig készíts listát. Ha előre megtervezed, mit főzöl a héten, mire is van szüksége a családnak, és nem veszel felesleges dolgokat, havonta több ezer forintot is spórolhatsz.

Alternatív munkába járás: A legjobb és legolcsóbb megoldás a tömegközlekedés, de nyáron erre sem költened, ha kerékpárral jársz be dolgozni. Télen akár „telekocsit” is szervezhetsz azokkal a kollégáiddal, akikkel ugyanazon a környéken laktok, így a költségek eloszlanak, és a környezetet sem szennyezitek annyira.

Csukd be a hűtőajtót: Ne hagyd nyitva a hűtőajtót, mert az a hűtő, amelynek a beáradó meleget kell kompenzálnia, rengeteg energiát használ.

Fagyasztó: Ha a hónap végén nálad is üresen marad a fagyasztó, sokkal több áramot fogyaszt a frizsider. Tölts meg üres flakonokat vízzel, és tedd be őket, ezzel energiát és pénzt spórolhatsz.

A hűtő elhelyezkedése: A hűtőt ne állítsd sugárzó hőforrás, például tűzhely közelébe, illetve ne tedd ki közvetlen napsugárzásnak.

A hűtő szellőzőnyílása: A készülék hátulján lévő kondenzátorrácsnak a jó szellőzéshez tér kell, ezért ne helyezd a gépet szűk kamrába, a faltól legyen legalább 10 centiméter távolságra, és félévente portalanítsd a rácsot. Mindig hagyd szabadon és tartsd tisztán a hűtő szellőzőnyílását, mert a túlmunkára kényszerített hűtőszekrény az elvártnál több energiát fogyaszt.

Légkondi és árnyékolás: Megfelelő árnyékolással minimálisra csökkentheted a légkondicionálók üzemidejét. Érdemes megjegyezni, hogy akkor éri meg igazán sötétíteni a szobát, ha nem kell cserébe világítani.

Szigetelj: Minél vastagabbak a lakásod falai, és minél jobban szigetelnek a nyílászárók, annál kevesebb hő megy pocsékba. Amennyiben kisebb szigetelésben tudsz gondolkodni, egy redőny, egy reluxa vagy akár egy huzatfogó párna is segít, hogy kicsit bent tartsa a meleget.

Alternatív energiaforrások: Érdemes alternatív energiaforrásokban gondolkodni, ilyen például a napelem, a napkollektor, a geotermikus hőszivattyú, illetve a biomassza.

Téli tipp: Ha hozzászoktatod a szervezeted, 18-20 fokban is jól érezheted magad, és minden fok, mellyel alacsonyabb a hőmérséklet a lakásban, hat százalékkal alacsonyabb számlát eredményez. Ahhoz, hogy a lábad se fázzon, teríts vastag szőnyegeket a padlóra, és húzz vastag, meleg zoknit vagy házicipőt. Ha a falak árasztják magukból a hideget, szegelj rájuk vastag anyagú falvédőket, és ha lehet, ne a fal mellé told az ágyad.

Romantikus gyertyafény: A villanyfénynek több, nemcsak olcsó, de romantikus helyettesítője is van, néha ezeket is érdemes kipróbálni.

LED lámpák: Használj jó minőségű LED lámpákat, amelyek sokkal kevesebb energiát használnak el működés közben, mint a hagyományos villanykörték.

TV és számítógép: Csak akkor kapcsold be őket, ha valóban nézed is: a háttérzajként funkcionáló berendezések csak viszik az áramot. A lefekvés előtti áramtalanítással is spórolhatsz: a kapcsolóval ellátott hosszabbítónál egy mozdulattal "kihúzhatod a konnektorból" a készenléti állapotban is áramot fogyasztó készülékeket, telefontöltőket.

Alacsony fogyasztású készülékek: A gépekből lehetőleg A vagy A+ kategóriásat vásárolj, hiszen egy kombinált hűtőnél havonta ezreket spórolhatsz az alacsonyabb fogyasztású készülékkel.

Tusolás: Ha rövid ideig zuhanyzol, 80-100 liternyi vizet spórolhatsz azzal, főképp ha környezetbarát zuhanyfejet használsz.

Öntözés: Az erkélyen vagy az ereszcsatorna alatt összegyűjtött esővizet a növények öntözésére is felhasználhatod; növényeid még jobban is fogják szeretni, mint a csapvizet. Ügyelj arra, hogy a begyűjtött esővizet és mosóvizet ne tárold két napnál tovább, mert megposhad, és az egészségre káros anyagok szabadulhatnak fel belőle.

Csöpögő csap: Egy csöpögő csap vagy egy folyó vécé rengeteget adhat az ember vízszámlájához, arról nem is beszélve, hogy mennyi értékes édesvizet pazarolunk el vele. Nem várj, ha csöpög vagy folyik, javíttasd meg, így spórolhatsz, és még a környezettel is jót tehetsz.

Mosás: Nagyon kevés olyan ruhanemű van, aminek szüksége van a 60 fokos mosásra, a hagyományos ruhákat elég 30 fokon mosni. Így a víz felmelegítésének költségét megspórolhatjuk, ráadásul ezek a mosások általában rövidebbek is, mint a nagy, forró vizesek. Ha nem muszáj, ne moss nagyon meleg vízben, elég a törölközők és az ágyneműk esetében.

Főzés: Ha krumplit, tésztát vagy akár húslevest főzöl, a víz felforralásáig rengeteg gázt kell elhasználnod. Ha csökkentenéd a gázszámlát, ne csak teafőzésre használd a vízforralódat - töltsd bele a főzésre szánt vizet, és csak azután öntsd az edénybe és tedd fel a tűzhelyre, hogy már elérte a forráspontot.

Sütés: Ha a sütőben készítesz ételt, dolgozz egyszerre nagyobb adaggal.

Mosogatás: Kézi mosogatásnál ne mosogass forró vízben, az öblítés kivételével ne folyasd a vizet. Kézi mosogatás helyett inkább mosogatógépet használj, a mosogatógépnél válassz energiatakarékos olyan programot.

